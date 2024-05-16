Отбеливаем белые носочки простым способом

Не спешите засыпать белые носочки отбеливателями или кипятить, чтобы вернуть им белоснежность. Воспользуйтесь любопытным секретом ниже! И тогда носки из самых грязных и застиранных станут свежими, белыми, абсолютно чистыми.

Любой неприятный запах также полностью исчезнет. Обязательно опробуйте, если ваша семья часто надевает белые носки!

Самодельный отбеливающий раствор

В миску налейте жидкое средство для стирки. Вместо него можно использовать порошок по инструкции для ручной стирки. Добавьте 1 ст. л. зубной пасты. Сюда же — 2 ст. л. соли. Перемешайте до растворения крупинок.Влейте в смесь 2-3 л кипятка. На этом этапе можно добавить 1 таблетку для посудомоечной машины, если носки сильно грязные и никак не отстирываются в стиральной машине.Замочите носки в растворе. Долейте горячей воды, если это необходимо, чтобы они были полностью погружены. Наконец, влейте около 100 мл столового уксуса. Оставьте носки до полного остывания воды.Переложите носочки в стиральную машинку. Включите обычный режим и постирайте, как всегда. Посмотрите, какими белоснежными они стали! Ничего не нужно тереть, кипятить и специально отбеливать.Вся грязь и неприятные запахи полностью ушли! Если в вашей семье много кто носит белые носки, то непременно берите себе этот чудо-раствор на заметку.