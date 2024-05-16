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Отбеливаем белые носочки простым способом

Не спешите засыпать белые носочки отбеливателями или кипятить, чтобы вернуть им белоснежность. Воспользуйтесь любопытным секретом ниже! И тогда носки из самых грязных и застиранных станут свежими, белыми, абсолютно чистыми.
Любой неприятный запах также полностью исчезнет. Обязательно опробуйте, если ваша семья часто надевает белые носки!



Отбеливаем белоснежные носочки простым способом

Самодельный отбеливающий раствор


В миску налейте жидкое средство для стирки. Вместо него можно использовать порошок по инструкции для ручной стирки. Добавьте 1 ст. л. зубной пасты. Сюда же — 2 ст. л. соли. Перемешайте до растворения крупинок.

Отбеливаем белоснежные носочки простым способом

Влейте в смесь 2-3 л кипятка. На этом этапе можно добавить 1 таблетку для посудомоечной машины, если носки сильно грязные и никак не отстирываются в стиральной машине.

Отбеливаем белоснежные носочки простым способом

Замочите носки в растворе. Долейте горячей воды, если это необходимо, чтобы они были полностью погружены. Наконец, влейте около 100 мл столового уксуса. Оставьте носки до полного остывания воды.

Отбеливаем белоснежные носочки простым способом

Переложите носочки в стиральную машинку. Включите обычный режим и постирайте, как всегда. Посмотрите, какими белоснежными они стали! Ничего не нужно тереть, кипятить и специально отбеливать.

Отбеливаем белоснежные носочки простым способом

Вся грязь и неприятные запахи полностью ушли! Если в вашей семье много кто носит белые носки, то непременно берите себе этот чудо-раствор на заметку.
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Носки
отбеливание

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