Круглый гамак из старой спутниковой тарелки

Классический подвесной гамак на двух опорах «по умолчанию» предназначен только для одного взрослого человека.

В интернете, конечно, можно найти большие двуспальные конструкции, однако отдыхать в них вдвоем не очень удобно. Если вас интересует именно совместный отдых, то советуем обратить внимание на круглый гамак. Эта конструкция очень просторная, а за счет круглой формы на ней без проблем смогут поместиться несколько человек. Ну и, конечно, покупать мы ничего не будем — попробуем изготовить подвесной круглый гамак из подручных материалов.

Вариантов конструкции может быть много. Но в этой статье мы рассмотрим идею, которой поделился автор YouTube.

Пошаговый процесс изготовления самодельного круглого гамака

За основу будем использовать старую спутниковую тарелку.

Однако она должна быть большого размера — можно подобрать наиболее оптимальный вариант на металлоприемке.

Далее нужно осмотреть состояние металлического каркаса.

Желательно сразу его усилить. По окружности каркаса автор закрепил на болты полосу металла. К ней можно будет приварить «уши» для цепей.



На следующем этапе болгаркой вырезаем в каркасе спутниковой тарелки центральную часть. Вместо нее нужно будет установить круглую металлическую пластину, дополнительно усиленную уголками с нижней стороны.



После этого привариваем ребра жесткости (из полосы металла), зачищаем сварные швы, и красим основу круглого гамака аэрозольной краской.



В завершении останется только подвесить круглый гамак на стальные цепи. А чтобы удобно было лежать и сидеть — укладываем внутри гамака мягкие подушки.

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