С нами не соскучишься!

7 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Матыс
    Офигенная зубная щетка на фото!)))Зачем сыпать муку...
  • Владимир Eвтушенко
    Жёстко, хлёстко, но правда жизни.Карикатуры на сов...
  • Maxim Yushkin
    Я бы не стал. Ножи блендера наверно затупятся.Как измельчить ва...

Круглый гамак из старой спутниковой тарелки

Круглый гамак из старой спутниковой тарелки

Классический подвесной гамак на двух опорах «по умолчанию» предназначен только для одного взрослого человека. 

В интернете, конечно, можно найти большие двуспальные конструкции, однако отдыхать в них вдвоем не очень удобно. Если вас интересует именно совместный отдых, то советуем обратить внимание на круглый гамак. Эта конструкция очень просторная, а за счет круглой формы на ней без проблем смогут поместиться несколько человек. Ну и, конечно, покупать мы ничего не будем — попробуем изготовить подвесной круглый гамак из подручных материалов.

Вариантов конструкции может быть много. Но в этой статье мы рассмотрим идею, которой поделился автор YouTube.

Круглый гамак из старой спутниковой тарелки

Пошаговый процесс изготовления самодельного круглого гамака

За основу будем использовать старую спутниковую тарелку. 

Однако она должна быть большого размера — можно подобрать наиболее оптимальный вариант на металлоприемке. 

Далее нужно осмотреть состояние металлического каркаса. 

Желательно сразу его усилить. По окружности каркаса автор закрепил на болты полосу металла. К ней можно будет приварить «уши» для цепей.

Круглый гамак из старой спутниковой тарелки


На следующем этапе болгаркой вырезаем в каркасе спутниковой тарелки центральную часть. Вместо нее нужно будет установить круглую металлическую пластину, дополнительно усиленную уголками с нижней стороны.

Круглый гамак из старой спутниковой тарелки
Круглый гамак из старой спутниковой тарелки


После этого привариваем ребра жесткости (из полосы металла), зачищаем сварные швы, и красим основу круглого гамака аэрозольной краской.

Круглый гамак из старой спутниковой тарелки


В завершении останется только подвесить круглый гамак на стальные цепи. А чтобы удобно было лежать и сидеть — укладываем внутри гамака мягкие подушки.

Круглый гамак из старой спутниковой тарелки

Источник

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх