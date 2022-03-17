С нами не соскучишься!

8 055 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марианна Яговкина
    Да и хрен с ними, с этими иностранцами! А 2 литра рекомендуемой воды не разбавляет желудочный сок, а супчик разбавляе...7 вредных пищевых...
  • Valery Pedan
    Ничто не мешает вычислить реальное состояние человечества, его структуру и управление, причины конфликтов, войн и кат...Нелепые теории за...
  • geo1804
    джон стейнбэк !!     остальное  - ..............................10 увлекательных ...

17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

Иногда среди обыденных вещей встречаются такие, о которых хочется сказать: «Лучше и придумать было нельзя!» Кто эти гении промышленного и строительного дизайна? Их имен мы не знаем, но зато можем показать вам эти вещи, которые настолько умно оформлены, что хочется распространить их повсеместно.

17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности


17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

Этим лифтом можно управлять ногами, если руки заняты.

17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

В образовательных целях на стекле изображена схема исторического памятника до того, как он разрушился.

17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

Бариста решил использовать изъян как плюс, создав репродукцию картины Сальвадора Дали прямо в чашке.

17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

Справа — корзинки для тех посетителей универмага, которым нужна помощь продавца, а слева — для тех, кто хочет делать покупки самостоятельно.

17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

И ложка, и вилка, и зубочистка в одном предмете.

17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

Оригинальный дверной звонок.

17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

Магазин гитар.

17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

Многофункциональная скамейка, которую можно подстроить под свои нужды в любой момент.

17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

Знак «Если вы дотронетесь до этого знака, вы ударитесь об этот мост».

17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

Дверь в виде книжного шкафа в клинике для пациентов с болезнью Альцгеймера — чтобы они случайно не вышли.

17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

Скамейка для пикника, где найдется место и для взрослых, и для маленьких.

17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

Когда протектор стирается, на шине проявляется надпись: «Замените шину».

17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

Палочки, которые одновременно являются и вилкой.



17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

Лапша быстрого приготовления со встроенным дуршлагом.

17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

Церковь с солнечными батареями.

17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

Наклейка на манго указывает, когда фрукт до конца созрел.

17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности

Парковка для велосипедов, оборудованная насосом.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх