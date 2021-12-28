Николя Фламель - алхимик, которому удалось разгадать секрет философского камня и бессмертия

Средневековый алхимик в поисках философского камня.
В разные временные периоды одни серьезно занимались изучением алхимии, а другие называли ее лженаукой. Но один французский торговец книгами сумел доказать, как считают некоторые мистики, истинность алхимии. Он якобы превратил ртуть в серебро и золото, а полученные богатства потратил на благотворительность.
Николя Фамель (1330-1418) - французский писатель и алхимик. | Фото: flickr.com.
Алхимия - это средневековая дисциплина с корнями, которые уходят в миры философии, физики и религии. Физический аспект алхимии сосредоточен на преобразовании элементов, а именно превращении одних материалов в другие, как правило, в золото. Для того чтобы совершить подобное, алхимику необходимо познать много нового, а самое главное - получить философский камень. Согласно описаниям в александрийских и арабских текстах, он дает не только возможность создавать драгоценный металл, но и обретать исключительную силу, здоровье и бессмертие.
Философский камень. | Фото: reddit.com.
Алхимики прошлого по-разному описывали внешний вид философского камня. Он мог быть твердым или в виде порошка, его цвет также варьировался: красный, синий, белый, желтый, черный, либо даже бесцветный. Алхимик, физик и оккультист Парацельс ввел «единое» описание философского камня как твердого блестящего, темно-красного предмета, наподобие рубина.
Вид с улицы Николя Фламеля на остатки башни церкви Сен-Жак. Париж. | Фото: commons.wikimedia.org.
Среди немногих заявлений об открытии философского камня одно стоит рассмотреть подробнее. Речь идет о парижском торговце книгами Николя Фламеле (Nicolas Flamel). Он переехал в Париж в 1340 году и открыл книжную лавку. Фламель интересовался оккультизмом, и на его полках стояло много книг по алхимии.
Обложка книги Николя Фламеля «Книга иероглифических фигур - Тайное описание благословенного камня, именуемого философским». | Фото: scs.illinois.edu.
Однажды к нему в магазин зашел незнакомец, который принес старинную книгу по алхимии. Фламель писал, что «она была сделана из великолепной свиной кожи; ее крышка была латунной, и внутри начертаны странные символы». Автором манускрипта был указан «Авраам Еврей – князь, священник, философ, Левит, астролог и философ».
Более двадцати лет Фламель пытался раскрыть код, которым была записана книга. Отчаявшись, он скопировал несколько листов и отправился в Испанию, где проник в еврейскую общину. Он нашел пожилого ученого, который признал текст древнехалдейским и попросил увидеть всю книгу. Ученый умер по пути во Францию, но успел перевести страницы, которые были у Фламеля.
Фрагмент картины «Алхимик в поисках философского камня, обнаруживает фосфор и молится за успешное завершение его действий, согласно обычаю древних химических астрологов». Джозеф Райт, 1771 год. | Фото: libmedia.willamette.edu.
В 1382 году Фламель и его жена Парренелль смогли перевести оставшийся текст и даже совершили трансмутацию: с помощью философского камня они превратили полфунта ртути сначала в серебро, а затем в золото. Процесс оказался довольно прост.
Но, вместо того чтобы накапливать богатство, Фламель начал жертвовать средства на благотворительность. Он финансировал строительство нескольких школ, семи церквей, четырнадцати больниц. Фламель продолжил изучение алхимии и написал несколько книг на эту тему. Тем не менее, Николя Фламель считал, что нельзя открывать секрет философского камня и давать людям свободный доступ к золоту. Филантроп и ученый мирно умер в возрасте 80 лет в 1418 году и был похоронен в церкви Сен-Жак-де-ла-Бушери (Saint-Jacques-de-la-Boucherie).
Дом Николя Фламеля в Париже. | Фото: commons.wikimedia.org.
О человеке, получившим философский камень, известно довольно много из его же книг. Дом, в котором он жил, стоит до сих пор. Постройка 1407 года сейчас считается старейшим зданием Парижа. После смерти Николя Фламеля оно было сильно повреждено вандалами, искавшими якобы спрятанные секреты.
Могильный камень Николя Фламеля. Париж, 1418 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
Также сохранилась могильная плита Фламеля, рисунок которой создан им самим. На ней изображены Иисус Христос, Святые Петр и Павел, алхимические символы, надпись с подробным описанием благотворительной деятельности алхимика.
Существует также версия, что философский камень наделил Николя Фламеля не одним только богатством, но и бессмертием. Говорят, что он побывал в Индии, и что его неоднократно видели в Париже в XVII, XVIII, XIX веках. А про несметное богатство этого знаменитого француза говорили едва ли не больше, чем про его мистическое появление в Парижской опере вместе с женой и сыном через 300 лет после смерти в 1417г. Но на этот счет документальных свидетельств не сохранилось.
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