Существует немало способов укоренения. Какие-то из них сложные и многоступенчатые, другие — совсем простые. Способ «зелёными черенками» относится к несложным, так как с его помощью можно укоренить практически любую культуру: гортензию, смородину, жимолость, сирень и т. д.
Отломите зелёный черенок, который уже достаточно подрос.
Подготовьте любой стимулятор роста, разведите по инструкции в воде. У черенка удалите нижние листья, а следующие обрежьте наполовину.
Также отрежьте верхнюю часть, укоротив черенок.
Поставьте в воду со стимулятором роста по инструкции.
Почва для зелёных черенков должна быть не слишком питательной и достаточно рыхлой. Для этого добавьте к грунту песок.
Высадите в бутылку с отверстиями на дне.
Верхнюю часть бутылки разрежьте «юбкой», чтобы она спокойно вставала внутрь нижней части.
Полейте и закройте черенок. Уберите в теневую часть участка. Оставьте в таком виде до конца лета. Открывать и дополнительно поливать не нужно: на стенках будет образовываться конденсат, и влаги будет достаточно. В конце лета-начале осени вы сможете увидеть в бутылке результат — укоренившийся черенок!
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Способ укоренения «зелёными черенками»
Существует немало способов укоренения. Какие-то из них сложные и многоступенчатые, другие — совсем простые. Способ «зелёными черенками» относится к несложным, так как с его помощью можно укоренить практически любую культуру: гортензию, смородину, жимолость, сирень и т. д.
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