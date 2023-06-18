Способ укоренения «зелёными черенками»

Существует немало способов укоренения. Какие-то из них сложные и многоступенчатые, другие — совсем простые. Способ «зелёными черенками» относится к несложным, так как с его помощью можно укоренить практически любую культуру: гортензию, смородину, жимолость, сирень и т. д.







Отломите зелёный черенок, который уже достаточно подрос.







Подготовьте любой стимулятор роста, разведите по инструкции в воде. У черенка удалите нижние листья, а следующие обрежьте наполовину.







Также отрежьте верхнюю часть, укоротив черенок.







Поставьте в воду со стимулятором роста по инструкции.







Почва для зелёных черенков должна быть не слишком питательной и достаточно рыхлой. Для этого добавьте к грунту песок.

Высадите в бутылку с отверстиями на дне.







Верхнюю часть бутылки разрежьте «юбкой», чтобы она спокойно вставала внутрь нижней части.







Полейте и закройте черенок. Уберите в теневую часть участка. Оставьте в таком виде до конца лета. Открывать и дополнительно поливать не нужно: на стенках будет образовываться конденсат, и влаги будет достаточно. В конце лета-начале осени вы сможете увидеть в бутылке результат — укоренившийся черенок!





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