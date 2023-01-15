Почему на протяжении столетий не утихают споры о том, кто придумал пиццу

Прототип пиццы появился еще в Древнем Египте

Как готовили пиццу в Древнем Египте. / Фото: bac-forum.ru

Какая взаимосвязь между викингами и пиццей

В чем связь викингов с пиццей?

История возникновения современной пиццы началась в далеком 1522 году

История развития пиццы от начала и до наших времен. / Фото: dc.kh.ua

XVIII век считается началом развития пиццерий

Разновидности пиццы.

Популярность пиццы в Америке постоянно растет. / Фото: afisha.nyc