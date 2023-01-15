Почему на протяжении столетий не утихают споры о том, кто придумал пиццу

Многие люди обожают пиццу, и это не удивительно. Ведь тонкий пласт теста, щедро посыпанный разнообразной начинкой, не оставит равнодушными даже самых привередливых гурманов. История пиццы составляет около тысячи лет, и до сих пор не известно, кто же впервые придумал это блюдо. Тем не менее большинство историков сходятся в суждениях, что пицца – это итальянское блюдо. Ведь впервые пиццерию открыли именно в Италии (город Неаполь) в 1830 году. Называлась она Antica Port'Alba.
Прототип пиццы появился еще в Древнем Египте
Согласно историческим данным, официальным прообразом пиццы принято считать древнеегипетские лепешки. В некоторых источниках имеются сведения о том, что уже в V веке египетские воины пекли мучные лепешки с разными начинками на своих боевых щитах. В VI веке были найдены дрожжи, а потому в тесто для пиццы стали добавлять еще и их.
Традиционный рецепт приготовления древнеегипетской пиццы (тесто, финики и сыр) был позаимствован легендарными этрусками в Древней Грецией, а уже оттуда рецепт пиццы попал в Римскую империю.
Древние греки делали пласт из сырого теста, который посыпали зеленью, разнообразными овощами и сыром. Лепешки поливали оливковым маслом и ставили печь в большие печи. Летописец Платон неоднократно вспоминал в своих записях о вкуснейшем ястве, которое называлось «plakuntos».
Как готовили пиццу в Древнем Египте. / Фото: bac-forum.ru
Изначально пиццу считали блюдом плебеев, поскольку лепешка с начинкой готовилась быстро и придавала сил перед работой на полях. Однако чуть позже были обнаружены документы, где указывалось, что пицца пользовалась немалой популярностью также среди знати. Отличием «деревенской» пиццы была начинка (у знати она была более разнообразной и богатой). К слову, «деревенская» пицца в Италии называлась «фокацциа».
Какая взаимосвязь между викингами и пиццей
Древние римляне называли пиццу «placenta». Помимо традиционных продуктов, они еще клали в данное блюдо мед и листья лавра. Об этом есть упоминания Катона Старшего в своем трактате «О земледелии».
Имеется также иная версия возникновения пиццы в Древнеримской империи, причем связана она с римскими легионерами. Согласно некоторым историческим данным, именно они привезли пиццу в страну и дали название блюду – «picea». Стоит также отметить, что древние римляне готовили пиццу по аналогичному рецепту с древнеегипетским. Однако они также посыпали тесто молотыми орехами, тертым сыром, ломтиками куриного филе, перцем, мятой, чесноком и также заправляли все оливковым маслом. После этого тесто запекали и подавали на стол. К слову, такой же рецепт был обнаружен в остатках кулинарной книги «De Re Coquinaria», которая была найдена в сгоревшем городе Помпеи, неподалеку от Неаполя.
В чем связь викингов с пиццей?
Некоторые норвежские историки убеждены, что пицца появилась благодаря викингам, поскольку эти воины часто готовили на своих кораблях лепешки, очень напоминающие нынешнюю пиццу. Стоит также отметить, что у них даже имелись для этого сковородки специального назначения. Нередко викинги добавляли в лепешки рыбу, кусочки мяса, некоторые овощи.
История возникновения современной пиццы началась в далеком 1522 году
Официально история появления современной пиццы берет свое начало с 1522 года. В этот период в Европу массово начали завозить помидоры, которые долгое время считались «дьявольской пищей» и отравой. Знатные люди не решались употреблять эти овощи в пищу, но бедняки совсем скоро поняли, что они совсем не опасны, а съедобные и вкусные. А также они поняли, что томаты можно добавлять во многие блюда, в том числе и для приготовления пиццы.
Начиная с XVII века тесто для пиццы смазывали оливковым маслом, посыпали на него сыр, томаты, различные травы, морепродукты, шпик. Мастеров по приготовлению пиццы называли «pizzaioli». К слову, данное определение дожило до наших дней.
История развития пиццы от начала и до наших времен. / Фото: dc.kh.ua
XVIII век считается началом развития пиццерий
Пицца пользовалась большой популярностью, а потому все искусные повара хотели сделать ее какой-то особенной и неповторимой. С XVIII века уже начали обустраиваться первые пиццерии в таком виде, как мы их видим на сегодняшний день: с большими печами и стойками из мрамора для изготовления блюда. Полакомиться пиццей можно было как в пиццерии, так и забрать с собой.
В 1870 году начался пик популярности культуры пиццы. В это время блюдо все чаще стало появляться на столах у богачей и членов королевских семей. Жене короля Фердинанда IV из Неаполя Марии-Каролине Габсбург-Лотарингской очень полюбилось это блюдо. Оценили по достоинству пиццу также Умберто I (король Италии) и его супруга Маргарита Савойская.
Стоит также отметить, что в честь последней был назван один из самых знаменитых в нынешнее время видов пицц – «Маргарита». Именно эта пицца завоевала славу как самая неповторимая пицца в Италии. К концу XIX века было придумало множество интересных и уникальных рецептов пиццы.
Разновидности пиццы.
Американская история возникновения пиццы берет свое начало с 1905 года. Именно в это время в Нью-Йорке открыли первую пиццерию. Здешние мастера придумали свой рецепт тонкого теста с начинкой, они так и назвали его – «американская пицца». Главной изюминкой этого блюда у американцев являются слегка загнутые края лепешки, что давало возможность положить на нее гораздо больше начинки. К слову, этот рецепт пользуется особой популярностью среди американцев до сих пор. Пицца стала для американцев своеобразным образом жизни. Америку можно поистине назвать мировой столицей пиццы, поскольку это блюдо пользуется такой же популярностью, как гамбургеры и хот-доги во всем мире.
В 1957 году появились первые полуфабрикаты из пиццы, что сделало ее еще более популярной. Стоит также отметить, что в американских пиццах далеко не всегда используется оливковое масло. Его легко заменяют обычным растительным. Еще особенностью пиццы в этой стране является то, что в составе муки для приготовления блюда имеется клейковина, что позволяет растягивать такое тесто без разрывов.
Популярность пиццы в Америке постоянно растет. / Фото: afisha.nyc
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