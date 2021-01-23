Как брак молодых кузенов объединил Испанию и принес ей несметные богатства

Много ли в истории таких супружеских союзов, когда муж и жена действуют как настоящая команда, одну за другой решают сложнейшие проблемы и одерживают громкие победы? Брак Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского определил многое в истории Испании, да и всего мира: именно благодаря «католическим королям» был открыт американский континент, набрала мощь инквизиция и завершена Реконкиста – и это далеко не все.
Принц, принцесса и их тайная свадьба
Речь идет о середине XV века – тогда все началось. В 1451 году на свет появилась Изабелла Кастильская, а в следующем, 1452 – Фердинанд (Фернандо) Арагонский. Пиренейский полуостров в те времена делили между собой пять государств: самую большую территорию занимала Кастилия, помимо нее на территории будущей Испании располагались Арагон, Наварра, Гранадский эмират, находившийся тогда под властью арабов-мусульман, и Португалия.
Мать Изабеллы, Изабелла Португальская, страдала от душевной болезни
Ровесниками Изабеллы и Фердинанда – будущих «католических королей» - были Леонардо да Винчи и Христофор Колумб, а вскоре после их появления на свет – в 1453 году – произошел захват турками Константинополя. Время было сложное – и на испанских землях, и в Европе вообще.
Отцом Изабеллы был король Хуан II, он передал трон ее старшему единокровному брату Энрике, который оказался монархом слабым и довольно непоследовательным. В те времена процедура передачи королевской власти определялась распоряжением правящего монарха. Единственным ребенком короля Энрике была дочь Хуана, которая, по слухам, родилась не от него, а от фаворита королевы, Бельтрана де ла Куэва, что пошатнуло ее права на кастильский трон. Сама же принцесса получила прозвище «Бельтранеха», то есть «отпрыск Бельтрана». Не то чтобы король Энрике собирался лишить права на трон свою младшую сестру, но его решения были непоследовательны; а кроме того, он пытался контролировать Изабеллу и управлять ею (например, согласовывая кандидатуру жениха), что представляло определенные трудности – девушка прекрасно ориентировалась в обстановке и прислушивалась к собственному внутреннему голосу, а не к указаниям брата.
Король Энрике IV и Хуана Бельтранеха, его дочь
Изабелла с детства чувствовала себя одной из важных фигур на этой шахматной доске политических интриг и понимала, что брак ей придется заключать с определенным расчетом. Среди кандидатов в мужья принцессы были португальский король, с которым следовало бы поддерживать добрые отношения; Изабелла отвергла его из-за большой разницы в возрасте. Были предложения и от других европейских государств.
Но Изабелла выбрала Фердинанда Арагонского, своего дальнего родственника – троюродного брата. Оба происходили из династии Трастамара, были правнуками короля Хуана I. Эта кандидатура королем Энрике согласована не была, но правитель был поставлен перед свершившимся фактом: свадьба была сыграна тайно. Жених, переодевшись купцом, прибыл в Вальядолид, где 19 октября 1469 был заключен брак между восемнадцатилетней Изабеллой и семнадцатилетним Фердинандом.
Фердинанд и Изабелла
Брак между представителями арагонской и кастильской ветвей династии не был чем-то из ряда вон выходящим – наоборот, такие союзы заключались довольно часто. Но случай, чтобы женихом и невестой становились два наследника престола этих королевств, был первым.
Изабелла и Фердинанд: начало правления, войны и реформы
Правда, в Кастилии было неспокойно. Изабелла пыталась заручиться поддержкой знати, невероятно влиятельной на Пиренейском полуострове; именно феодалы определяли политику государств. Пыталась она и наладить отношения с братом-королем. Когда Энрике IV умер в 1474 году, Изабелла сразу же провозгласила себя королевой Кастилии, несмотря на притязания на трон племянницы Хуаны. Сторонники соперниц развязали гражданскую войну – войну за кастильское наследство. Она продолжалась четыре года.
Ф. Ван Хален. Провозглашение Изабеллы королевой
В войну вступил и португальский король Афонсу V, заключивший брак с Хуаной. Он, в свою очередь, тоже провозгласил себя королем Кастилии, но благодаря военным успехам Фердинанда и дипломатическим талантам Изабеллы, умевшей привлекать союзников и убеждать противников, это противостояние закончилось победой «католических королей». В 1479 году к статусу соправителя Изабеллы Кастильской Фердинанд добавил и корону Арагона, унаследовав трон от своего отца.
Документ, подписанный католическими королями
Целью супругов не была власть сама по себе, тем более, что давалась она с трудом, а выгоды лежали совсем не на поверхности. Кастилию они получили в виде государства с пустой казной, раздираемую междоусобицами и выступлениями представителей знати друг против друга и против королевской власти.
А потому требовался серьезный подход к организации государственной власти, проведение реформ – всем этим и занимался тандем Изабелла-Фердинанд. Кстати, титул «католические короли», под которым они войдут в историю, эти правители получили от папы Александра VI только в 1496 году.
Тогда не было постоянной столицы. Супруги-монархи постоянно находились в разъездах, меняли резиденции, останавливаясь в разных замках и монастырях. Это способствовало более живому контролю за жизнью страны и повышало популярность королей среди подданных, но создавало и определенные трудности с точки зрения организации власти в государстве. Королем и королевой проводились внутренние реформы. В городах были созданы органы управления и назначены судьи.
М. Зиттов. Фердинанд Арагонский
Изабелла и Фердинанд учредили Святую Эрмандаду – что-то вроде полиции. Раньше похожие отряды вооруженных горожан создавали для обеспечения порядка в городах. Эти группы возникали по инициативе самих жителей. В данном же случае Святая Эрмандада финансировалась самими королями. Ей давались широкие полномочия, в том числе и касающиеся охраны дорог, что снизило количество нападений на торговые пути и благоприятно сказалось на экономике Кастилии. Тех, кто входил в состав отрядов, больше не избирали – их назначали, и помимо своей первоначальной функции Святая Эрмандада выполняла еще одну, не менее важную: воздействовать на феодалов, сдерживать их территориальные и управленческие амбиции.
Изабелла Кастильская
Изабелла и Фердинанд постоянно стремились расширять свою власть в обоих королевствах. Как ни странно, число их сторонников лишь увеличивалось, несмотря на то, что короли постоянно переходили дорогу интересам феодалов. Но в 1482 году внимание кастильского дворянства было перенаправлено на Гранадский эмират – территорию, которая находилась под властью мусульман. Арабы пришли на земли Пиренейского полуострова еще в VIII веке, и с того времени продолжалась борьба за возвращение испанских земель – Реконкиста. Для ее завершения требовалось лишь захватить Гранадский эмират, горный район Пиренейского полуострова.
Ф. Прадилья. Падение Гранады
Это было нужно и для того, чтобы расширить территорию государства, упрочить власть монархов, а, кроме того, чтобы дать возможность сеньорам переключать свои амбиции на участие в потенциально прибыльном успешном походе. Так и произошло – война, правда, растянулась на десять лет, но завершилась все же победой католических королей. На очереди было введение в Кастилии инквизиции.
Инквизиция, путешествие Колумба и колонии
Для расследования преступлений против католической церкви в Кастилии с разрешения папы римского начала действовать инквизиция. Наказывали за тайное исповедование иудаизма, за ересь, богохульство, многоженство. Инквизиторов назначали сами короли. Евреям тогда было предложено принять католицизм или покинуть Испанию – в результате из страны уехали до десяти тысяч иудеев.
В том же 1492 году короли поддержали проект Христофора Колумба по путешествию к новым землям. Этот мореплаватель совершил несколько экспедиций, добыл для Кастилии и Арагона заморские колонии, что вскоре сделало Испанию баснословно богатой и влиятельной европейской страной.
Испанская банкнота 1957 года с изображением католических королей
Формально Кастилия и Арагон пока оставались отдельными государствами – но политика Изабеллы и Фердинанда была единой, это способствовало объединению Испании в одно сильное государство, которое будет завершено уже после их смерти.
Пятеро детей, родившихся в этом браке, тоже стали орудием расширения этого влияния. Вторая дочь и единственный сын вступили в так называемые «зеркальные» браки – с сыном и дочерью императора Сященной Римской империи. Первая и четвертая дочери отправились в Португалию, а пятая стала женой английского короля Генриха VIII. Вся эта система брачных союзов была направлена главным образом против Франции.
Э. Росалес. Донья Изабелла, диктующая завещание
Изабелла умерла в 1504 году, оставив объемное подробное завещание. А Фердинанд после ее смерти вступил в новый брак – продиктованный политическими соображениями. Он женился на Жермене де Фуа – то был политический ход, чтобы присоединить к Арагону наваррские территории.
Место упокоения католических королей в Королевской часовне Гранады
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