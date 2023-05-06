Двуликая статуя Мефистофеля и Маргариты, тень короля Артура и другие

Люди искусства никогда не перестанут нас удивлять и вдохновлять своими уникальными работами. Именно так они выражают свое отношение к окружающему миру. Некоторые экспонаты дошли к нам с давних времен и ничуть не потеряли свою оригинальность, а некоторые созданные нашими современниками также покоряют и восхищают до глубины души. В нашей публикации представлены одни из самых удивительных скульптур современности и прошлых веков.
Двуликая статуя Мефистофеля и Маргариты
Двуликая статуя Мефистофеля и Маргариты - одна из самых известных скульптур в мире. Её в XIX веке создал неизвестный французский скульптор из цельного куска древнейшего дерева Сикомор. Хранится данное произведение искусства в музее Салар Джанг в Хайдарабаде в Индии.
Высота скульптурной композиции составляет 177,2 сантиметра. Во всем мире она известна, как «Двойная статуя Мефистофеля и Маргариты». Её особенностью является то, что с одной её стороны высечен мужской образ, а с другой — женский. Это два персонажа из знаменитой драмы Гёте «Фауст».
Позади двуликой статуи специально размещено огромное зеркало, чтобы зритель мог видеть два изображения одновременно. Это дает возможность оценить безупречное мастерство неизвестного автора и понять композиционный замысел его творения. Стоит также отметить, что уровень сложности в подобной композиции остается практически непревзойдёнными в течение последних двух столетий.
Двуликая статуя Мефистофеля и Маргариты. Музей Салар Джанг. Индия. Автор: Неизвестный французский скульптор XIX века.
Если стать прямо лицом к лицу к Мефистофелю, можно созерцать только мужской образ — надменный и злой, застывший с циничной улыбкой на лице. Но стоит шагнуть влево или вправо - меняется угол обозрения, и зритель видит в отражении зеркала - хрупкую и изящную Маргариту, покорно склонившую голову с молитвенником в одной руке.
Оба персонажа, высеченные из дерева, служат антиподами друг другу. В то время как Мефистофель, больше известный как дьявол, изображён самодовольным, с выпяченной грудью и надменным выражением лица, Маргарита предстаёт перед нами робкой и покорной своей судьбе. Именно этот контраст и завораживает зрителя.
Как говорилось выше, эта композиция полностью перекликается с философской драмой немецкого писателя и мыслителя Иоганна Вольфганга Гёте «Фауст», которой он посвятил почти 60 лет своей жизни (вынашивал замысел, варьировал сюжет, переосмысливал, переписывал, переиздавал).
Двуликая статуя Мефистофеля и Маргариты. Фрагмент. Вид в профиль.
Несколько слов о сюжете трагедии Гёте
В основу своей драмы Гёте заложил немецкую легенду о Фаусте, который заключил сделку с дьяволом, обменяв свою душу на знания и мирские удовольствия. Именно эта история и вдохновила прозаика создать шедевр мировой литературы.
Любовь неожиданно вспыхнувшая, между простой девушкой и Фаустом, привела к большой трагедии. О таком исходе юная целомудренная девушка даже подумать не могла. Не в силах противостоять возникшей страсти, она опаивает сатанинским зельем родную мать, чтобы вырваться из-под постоянного надзора и утонуть в объятиях своего возлюбленного.
Игра на контрасте: усмешка дьявола и кроткая праведница. Двуликая статуя Мефистофеля и Маргариты.
Но, откуда было знать несчастной, что снотворное, подсунутое ей Мефистофелем, на самом деле яд? А поутру страшная новость отрезвит Маргариту — её мать мертва. Вскоре и брат совращённой девушки погибнет от рук Фауста в поединке за честь сестры. А после возлюбленный бежит, спасаясь от наказания за содеянное преступление. Все надежды девушки на счастливую жизнь рухнули в одночасье. Вдобавок ко всему, бедняжка узнаёт, что ждёт от порочной связи ребенка. Но в припадке безумия Маргарита лишит жизни свою новорожденную дочь, за что попадет в тюрьму. Приговор - смертная казнь.
Узнав о случившемся, Фауст просит свидания с бывшей возлюбленной. В его силах, конечно же, не без помощи Мефистофеля, вытащить несчастную из лап смерти. Однако, истерзанная чувством вины, Маргарита отказывается от такой помощи. Ей не нужна больше жизнь во грехе. Она искренне раскаивается и желает понести наказание за содеянное зло.
Двуликая статуя Мефистофеля и Маргариты. Музей Салар Джанг. Индия.
Образ героини драмы очень трагичен и притягателен одновременно. Безумная сила любви и страсти, превратила невинное создание в блудницу и убийцу. Однако чистота души Маргариты, её раскаяние и твёрдое решение нести свой крест до конца обеспечили ей спасение. Господь её пожалел: спасенную душу Маргариты приютил небеса...
Тень короля Артура
Предания о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола по праву входят в число самых известных в мире легенд, выдержавших испытание временем. Артур – это воплощение образа доблестного короля-воина, который жил, любил и умер как герой романтической трагедии. Поэтому легенды о нем прочно вошли в культуру Великобритании, они вдохновляли многих великих творцов героической литературы и искусства не только прошлых эпох, но и нынешних.
«Галлос» - статуя короля Артура. Остров Тинтагель. Великобритания. Скульптор: Рубин Эйнон.
В 2016 году бронзовая скульптура короля Артура высотой 8 футов (2,5 метра) была установлена на скалах острова Тинтагель, на котором расположен также замок с одноименным названием. Это реальное историческое место и предполагаемое место рождения короля Артура. Замок был построен в 1233 году, а его руины можно увидеть и по сей день. Находится он примерно в 400 км от Лондона. А еще невдалеке от замка есть пещера, названная пещерой Мерлина.
И поскольку невозможно понять историю Тинтагеля, не понимая, как древние легенды сформировали ее, возникла идея создания памятника, чтобы оживить легендарную историю этого места.
«Галлос» - статуя короля Артура. Остров Тинтагель. Великобритания. Скульптор: Рубин Эйнон.
Скульптурная композиция «Галлос», в переводе с корнуоллского - "сила", стала ярким отражением не только легенды о короле Артуре, но и истории замка Тинтагел. Её создатель - валлийский скульптор Рубин Эйнон. На проект, изготовление и отливку скульптуры из твердой бронзы, мастеру потребовалось более шести месяцев.
И вряд ли организаторы могли бы найти более драматическую обстановку для этого изваяния, чем продуваемый всеми ветрами выступ скалистого мыса над Атлантическим океаном. Именно здесь, на острове, где легенды перемешались с историей, трудно понять, что является «подлинным», а что нет. И невзирая на то, что образ короля дополнен легендарным мечом Экскалибуром, и короной на голове, некоторые официальные источники гласят, что памятник «Галлос» представляет собой не столько легенду об Артуре, сколько имеет исторический подтекст и указывает на реальные события, происходящие в этом месте.
Однако, как бы там ни было, в народе его называют - тенью короля Артура... Именно такое наименование наиболее отражает задумку скульптора.
«Алиса в Зазеркалье»
«Алиса в Зазеркалье». Гилфорд. Великобритания. Автор: американский скульптор - Джинна Арджент.
В Центральном парке Гилфорда в Великобритании установлена скульптура, посвященная сказке Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Прекрасный математик и логик, писатель и фотограф - Льюис Кэрролл - написал роман «Алиса в Зазеркалье» под Рождество 1871 года, где автор описывает приключения девочки Алисы, которая пройдя сквозь зеркало оказывается в совершенно удивительном и парадоксальном мире. Роман мгновенно стал популярным, а его автор прославил город Гилфорд.
«Алиса в Зазеркалье». Гилфорд. Великобритания. Автор: американский скульптор - Джинна Арджент.
Спустя годы, в 1990 году, благодарные жители поставили памятник героине романа – Алисе, проходящей через зеркало. Автором композиции является скульптор - Джинна Арджент. Моделью ей служила дочь Анна. Скульптурная композиция установлена на территории старинного замка Гилдфорд. Именно в этом городе жил сам Льюис Кэрролл и после смерти был похоронен на городском кладбище.
«Рваная» скульптура Ван Гога, будоражащая воображение
В деревне Сен-Поль-де-Ванс, что на Лазурном берегу Франции, есть скульптура-призрак в авангардном исполнении. Что любопытно, она не имеет постоянного местоположения. Время от времени она исчезает
из одного места и появляется в другом. Так, перемещаясь из одной площади на другую, а оттуда – на тихую улочку или на площадку с панорамным видом на море, она стала главной достопримечательностью деревни.
Это памятник Ван Гогу. Его автор – Бруно Каталано, признанный мастер, умеющий воплощать невероятные идеи в металле.
«Рваная» скульптура Ван Гога. Сен-Поль-де-Ванс. Франция. Скульптор: Бруно Каталано.
В фигуре Ван Гога отсутствует центральная часть тела - голова и плечи словно парят в воздухе. Не сразу можно понять, что удерживает их от падения, воображение зрителя тут же старается дорисовать недостающую часть утомленно бредущего художника.
В облик Ван Гога скульптор заложил невероятную усталость от бесконечного поиска. А цель, к которой он устремлен - ускользает, увлекает за собой, но так никогда и не позволяет прикоснуться. Вырванная часть тела – символ внутренней опустошенности художника, которую он так и не сумел заполнить.
Скульптурная композиция целенаправленно перемещается по Сен-Поль-де-Ванс. Она неизменно оказывается расположена на фоне прекрасных пейзажей французской Ривьеры, позволяя случайному зрителю заполнить внутреннюю пустоту живописца красотой, к которой он так стремился всю жизнь.
Отвечая на вопрос: «Что удерживает скульптуру от падения?». Вся тайна кроется в чемодане. Благодаря ему, происходит скрепление всех частей скульптуры...
Фотографии скульптурных композиций взяты из открытых источников интернета.
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