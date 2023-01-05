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Интерьер с верхним освещением

Интерьер с верхним освещением

Самым замечательным элементом этой квартиры, расположенной в Швеции, мог бы быть синий бархатный диван, но это не так. Её главную изюминку составляют большие окна, расположенные на потолке, заливающие помещение солнцем.

Прекрасная планировка резиденции площадью 83 квадратных метра, с хорошо отделёнными дневной и ночной областями, делают её идеальным местом для семейной жизни. В квартире имеется гостиная открытой планировки, интегрированная со столовой и кухней, и две спальни. Белые стены, светлый деревянный пол дополнены стильными предметами интерьера, небольшим количеством фотопринтов и зелёными растениями, расставленными в разных уголках дома.

Интерьер с верхним освещением

Интерьер с верхним освещением

Интерьер с верхним освещением

Интерьер с верхним освещением

Интерьер с верхним освещением

Интерьер с верхним освещением

Интерьер с верхним освещением

Интерьер с верхним освещением

Интерьер с верхним освещением

Интерьер с верхним освещением

Интерьер с верхним освещением

Интерьер с верхним освещением

Интерьер с верхним освещением

Интерьер с верхним освещением

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