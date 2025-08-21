С нами не соску...
Трагическая история Марго Хемингуэй

Марго Хемингуэй — внучка писателя Эрнеста Хемингуэя, супермодель 1970-х и первая модель в истории, подписавшая контракт на миллион долларов. Ее фотографии были на обложках Vogue и Time, ее приглашал на вечеринки Энди Уорхол, она снималась в кино и кутила в Studio 54. Когда ей было 42, она покончила с собой.

Трагическая история Марго Хемингуэй

Марго Хемингуэй (Margot, или лучше Margaux — в честь вина, которое ее родители пили в ночь зачатия дочери) родилась в 1954 году в Орегоне. Потом ее семья перебралась на Кубу, потом — в Сан-Франциско, а затем в Айдахо, на знаменитую ферму Хемингуэя в очень провинциальном Кетчаме. «Я была этаким маленьким чертенком в ковбойских сапогах, с улыбкой в пол-лица», — вспоминала Марго в одном из интервью. После окончания школы она работала в небольшой пиар-фирме и однажды напросилась съездить вместе с отцом в командировку в Нью-Йорк. Там в отеле «Плаза» она познакомилась с Эрролом Уэтсоном — предпринимателем и наследником сети дайнеров. «Он заметил меня, когда я пила чай в лобби, а потом постучал в дверь моего номера с розой в руках и бутылкой шампанского. Так я влюбилась». Это был 1974 год. Трагическая история Марго Хемингуэй Марго Хемингуэй, 1977 год Уже через четыре месяца 19-летняя Марго перебралась в Нью-Йорк, поселилась у Уэтсона и начала заниматься моделингом. Уэтсон быстро ввел девушку в свой круг общения и познакомил со звездами того времени — художником Энди Уорхолом, певицей и актрисой Лайзой Миннелли, иконой стиля и музой Уорхола Бьянкой Джаггер, дизайнером Роем Холстоном. От таких знакомств у юной провинциалки кружилась голова, и она не придумала ничего лучше, как добавить себе уверенности и лоску с помощью алкоголя и марихуаны.
Ей казалось, что именно алкоголь придаст ей сил и смелости. А силы и уверенность в себе Марго были очень нужны: высокая, породистая девушка со знаменитым именем быстро становилась известнее своего деда — в определенных кругах. Марго первая в истории модельного бизнеса получила контракт на один миллион долларов — неслыханная, баснословная сумма — как лицо духов Babe фирмы «Фаберже». Ее фотографии украшали обложки Cosmopolitan, Elle, Vogue и даже журнала Time. Марго была мировой знаменитостью, «новой красоткой», «новой супермоделью Нью-Йорка». Трагическая история Марго Хемингуэй Марго Хемингуэй в доме своего дедушки Эрнеста Хемингуэя в Гаване, Куба, 1978 год По словам друзей Марго, всю жизнь она пыталась соответствовать своему громкому имени. К середине 1970-х она решила попробовать свои силы в кино. Ее первый фильм «Помада» (1976) не только не принес ей успеха, но и выдвинул на первый план другую девушку по фамилии Хемингуэй: роль младшей сестры героини сыграла ее собственная младшая сестра Мэриэл, и вот от ее актерских способностей критики были в восторге, чего нельзя было сказать о способностях самой Марго. Трагическая история Марго Хемингуэй Свадьба с Эрролом Уэтсоном, 1975 год В 1975 году Марго с Уэтсоном поженились, но уже в 1978-м развелись. Уэтсон, как жаловалась Марго, сам не отличался хорошей деловой хваткой, а лучшее, на что он был способен, — это давать молодой жене рекомендации относительно ее гардероба. Кинокарьера Марго, как и ее брак, разваливалась, едва успев начаться (Марго еще сыграет в нескольких картинах, но ни одна из них не принесет ей успеха и не станет особенно популярной ни у зрителей, ни у критиков; парадоксально, но самый высокий рейтинг наберет документальный фильм ее сестры Running from Crazy — о «семейном проклятии» рода Хемингуэев). В 1979 году Мэриэл сыграла роль юной возлюбленной Вуди Аллена в «Манхэттене» и стала еще более популярна. Марго, согласно заветам дедушки Эрнеста, изобразила, что ее это нисколько не волнует, продолжала пить и употреблять наркотики — и в 1979-м скоропалительно вышла замуж за венесуэльского режиссера Бернарда Фоучера, после чего переехала с ним в Париж. Трагическая история Марго Хемингуэй Марго Хемингуэй в 1984 году «Праздник, который всегда с тобой» оказался таким же недолговечным. В 1984 году на лыжном курорте в Австрии Марго врезалась в булыжник и серьезно пострадала. Восстановление заняло девять месяцев, за которые она набрала 34 килограмма и погрузилась в депрессию. В 1985 году Марго и Бернард развелись. Вернувшись в США, Марго попыталась возродить свою карьеру актрисы, но ни денег, ни славы новые фильмы не принесли. В 1987 году она на месяц ложится на реабилитацию. Выйдя из клиники и снова не находя достойной и хорошо оплачиваемой работы, Марго, задолжавшая государству около 900 тысяч долларов налоговых выплат, в мае 1990 года снимается обнаженной для «Плейбоя». Последние годы жизни Марго по взлетам и падениям были похожи на американские горки. То она, давно увлекающаяся йогой и медитацией, достигает просветления и едет в паломничество по святым местам в Индию, то друзья после очередного депрессивного эпизода, по слухам, вызволяют ее там из тюрьмы. В 1994 году она дала интервью журналу People, в котором сказала, что «всю жизнь не выносила свою мать», а через несколько лет публично обвинила своего крестного отца в надругательствах. В ответ на это ее отец Джек Хемингуэй и мачеха Анжела заявили, что Марго «все время лжет», что ей «пора повзрослеть и взять ответственность за свою жизнь на себя», и прекратили с ней всякое общение. В своих мемуарах сестра Марго, та самая актриса Мэриэл Хемингуэй, утверждает, что оба их родителя были алкоголиками и в семье царила нездоровая атмосфера: постоянная ругань, перебранки, швыряние посуды. Уже во взрослом возрасте у Мэриэл диагностировали депрессию, которая, скорее всего, появилась у нее еще в детстве. «Я выросла и вдруг поняла, что, оказывается, бросаться тарелками и орать друг на друга — это не нормально», — вспоминает актриса, написавшая целых две версии своей книги: одну — для взрослых, другую — для подростков, чтобы помочь им распознать депрессию на ранней стадии и успешно победить ее. Трагическая история Марго Хемингуэй Мэриэл и Марго на показе Christian Dior в 1981 году Марго тоже с детства страдала депрессией, вдобавок к алкоголизму, булимии и другим расстройствам. У нее была дислексия и эпилепсия. В июле 1996 года обеспокоенная подруга обнаружила Марго мертвой в ее квартире в Санта-Монике. Причиной смерти называют передозировку фенобарбитала — лекарства от эпилепсии. Официальная версия ее смерти — самоубийство, хотя некоторые в этом сомневаются.

источник

Ссылка на первоисточник
time, журнал
бернард фоучер
рой холстон
бьянка джаггер
джон хемингуэй
мэриэл хемингуэ
people, журнал
фаберже, фирма
плаза, бц
марго хемингуэ
vogue
Лайза Миннелли
cosmopolitan
Энди Уорхол
эррол уэтсон
Эрнест Хемингуэй
christian dior
Вуди Аллен
