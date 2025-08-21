Трагическая история Марго Хемингуэй

Марго Хемингуэй — внучка писателя Эрнеста Хемингуэя, супермодель 1970-х и первая модель в истории, подписавшая контракт на миллион долларов. Ее фотографии были на обложках Vogue и Time, ее приглашал на вечеринки Энди Уорхол, она снималась в кино и кутила в Studio 54. Когда ей было 42, она покончила с собой.

Марго Хемингуэй (Margot, или лучше Margaux — в честь вина, которое ее родители пили в ночь зачатия дочери) родилась в 1954 году в Орегоне. Потом ее семья перебралась на Кубу, потом — в Сан-Франциско, а затем в Айдахо, на знаменитую ферму Хемингуэя в очень провинциальном Кетчаме. «Я была этаким маленьким чертенком в ковбойских сапогах, с улыбкой в пол-лица», — вспоминала Марго в одном из интервью. После окончания школы она работала в небольшой пиар-фирме и однажды напросилась съездить вместе с отцом в командировку в Нью-Йорк. Там в отеле «Плаза» она познакомилась с Эрролом Уэтсоном — предпринимателем и наследником сети дайнеров. «Он заметил меня, когда я пила чай в лобби, а потом постучал в дверь моего номера с розой в руках и бутылкой шампанского. Так я влюбилась». Это был 1974 год.Марго Хемингуэй, 1977 год Уже через четыре месяца 19-летняя Марго перебралась в Нью-Йорк, поселилась у Уэтсона и начала заниматься моделингом. Уэтсон быстро ввел девушку в свой круг общения и познакомил со звездами того времени — художником Энди Уорхолом, певицей и актрисой Лайзой Миннелли, иконой стиля и музой Уорхола Бьянкой Джаггер, дизайнером Роем Холстоном. От таких знакомств у юной провинциалки кружилась голова, и она не придумала ничего лучше, как добавить себе уверенности и лоску с помощью алкоголя и марихуаны.Ей казалось, что именно алкоголь придаст ей сил и смелости. А силы и уверенность в себе Марго были очень нужны: высокая, породистая девушка со знаменитым именем быстро становилась известнее своего деда — в определенных кругах. Марго первая в истории модельного бизнеса получила контракт на один миллион долларов — неслыханная, баснословная сумма — как лицо духов Babe фирмы «Фаберже». Ее фотографии украшали обложки Cosmopolitan, Elle, Vogue и даже журнала Time. Марго была мировой знаменитостью, «новой красоткой», «новой супермоделью Нью-Йорка». Марго Хемингуэй в доме своего дедушки Эрнеста Хемингуэя в Гаване, Куба, 1978 год По словам друзей Марго, всю жизнь она пыталась соответствовать своему громкому имени. К середине 1970-х она решила попробовать свои силы в кино. Ее первый фильм «Помада» (1976) не только не принес ей успеха, но и выдвинул на первый план другую девушку по фамилии Хемингуэй: роль младшей сестры героини сыграла ее собственная младшая сестра Мэриэл, и вот от ее актерских способностей критики были в восторге, чего нельзя было сказать о способностях самой Марго. Свадьба с Эрролом Уэтсоном, 1975 год В 1975 году Марго с Уэтсоном поженились, но уже в 1978-м развелись. Уэтсон, как жаловалась Марго, сам не отличался хорошей деловой хваткой, а лучшее, на что он был способен, — это давать молодой жене рекомендации относительно ее гардероба. Кинокарьера Марго, как и ее брак, разваливалась, едва успев начаться (Марго еще сыграет в нескольких картинах, но ни одна из них не принесет ей успеха и не станет особенно популярной ни у зрителей, ни у критиков; парадоксально, но самый высокий рейтинг наберет документальный фильм ее сестры Running from Crazy — о «семейном проклятии» рода Хемингуэев). В 1979 году Мэриэл сыграла роль юной возлюбленной Вуди Аллена в «Манхэттене» и стала еще более популярна. Марго, согласно заветам дедушки Эрнеста, изобразила, что ее это нисколько не волнует, продолжала пить и употреблять наркотики — и в 1979-м скоропалительно вышла замуж за венесуэльского режиссера Бернарда Фоучера, после чего переехала с ним в Париж.Марго Хемингуэй в 1984 году «Праздник, который всегда с тобой» оказался таким же недолговечным. В 1984 году на лыжном курорте в Австрии Марго врезалась в булыжник и серьезно пострадала. Восстановление заняло девять месяцев, за которые она набрала 34 килограмма и погрузилась в депрессию. В 1985 году Марго и Бернард развелись. Вернувшись в США, Марго попыталась возродить свою карьеру актрисы, но ни денег, ни славы новые фильмы не принесли. В 1987 году она на месяц ложится на реабилитацию. Выйдя из клиники и снова не находя достойной и хорошо оплачиваемой работы, Марго , задолжавшая государству около 900 тысяч долларов налоговых выплат, в мае 1990 года снимается обнаженной для «Плейбоя». Последние годы жизни Марго по взлетам и падениям были похожи на американские горки. То она, давно увлекающаяся йогой и медитацией, достигает просветления и едет в паломничество по святым местам в Индию, то друзья после очередного депрессивного эпизода, по слухам, вызволяют ее там из тюрьмы. В 1994 году она дала интервью журналу People, в котором сказала, что «всю жизнь не выносила свою мать», а через несколько лет публично обвинила своего крестного отца в надругательствах. В ответ на это ее отец Джек Хемингуэй и мачеха Анжела заявили, что Марго «все время лжет», что ей «пора повзрослеть и взять ответственность за свою жизнь на себя», и прекратили с ней всякое общение. В своих мемуарах сестра Марго, та самая актриса Мэриэл Хемингуэй, утверждает, что оба их родителя были алкоголиками и в семье царила нездоровая атмосфера: постоянная ругань, перебранки, швыряние посуды. Уже во взрослом возрасте у Мэриэл диагностировали депрессию, которая, скорее всего, появилась у нее еще в детстве. «Я выросла и вдруг поняла, что, оказывается, бросаться тарелками и орать друг на друга — это не нормально», — вспоминает актриса, написавшая целых две версии своей книги: одну — для взрослых, другую — для подростков, чтобы помочь им распознать депрессию на ранней стадии и успешно победить ее. Мэриэл и Марго на показе Christian Dior в 1981 году Марго тоже с детства страдала депрессией, вдобавок к алкоголизму, булимии и другим расстройствам. У нее была дислексия и эпилепсия. В июле 1996 года обеспокоенная подруга обнаружила Марго мертвой в ее квартире в Санта-Монике. Причиной смерти называют передозировку фенобарбитала — лекарства от эпилепсии. Официальная версия ее смерти — самоубийство, хотя некоторые в этом сомневаются.