Оригинальная отделка стены на кухне: создаем интерьер своими руками

Существует множество различных вариантов отделки стен на кухне: от обоев до покраски. Но отдельное внимание следует уделять стене над кухонной столешницей.

Как правило, данная стена является акцентной, и для облицовки используют материалы, отличные от тех, которые используются для оформления основных стен.

Для ее отделки обычно используют керамическую плитку или панели ламината. Сегодня рассмотрим еще один вариант — декоративную отделку из натурального дерева.

Этой интересной идеей поделился с нами автор YouTube канала John Heisz — I Build It. Рекомендуем взять на заметку!

Основные этапы работ

Первым делом подготавливаем доски.

Их нужно прострогать и откалибровать в один размер на рейсмусе. Желательно использовать обрезную доску. Но, в принципе, необрезная доска тоже подойдет.

Распиливаем подготовленные доски на ламели требуемой толщины. Оптимально — не более 1-2 см.

Если доска использовалась необрезная, то ламели нужно дополнительно обрезать по краям на циркулярной или торцовочной пиле.

На следующем этапе грунтуем поверхность стены над кухонной столешницей, и после высыхания грунта приступаем к ее отделке — приклеиваем деревянные ламели.

После того как обклеили всю стену, необходимо обработать поверхность финишного декоративного покрытия лаком по дереву. Стык стены и столешницы заделываем с помощью герметика для ванны и кухни.

Как вариант, можно использовать в качестве гидроизоляционного слоя эпоксидную смолу, но в плане стоимости такая отделка выйдет дороже.

Поэтому лак по дереву (лучше всего использовать для паркета) — это самое оптимальное и бюджетное решение.

Видео по теме

Подробно о том, как сделать декоративную отделку на акцентной стене кухни, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.