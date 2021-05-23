Необычный способ использования коробки от яиц

У каждого из нас есть не малое количество лотков от яиц.
Не спешите отправлять их в мусорное ведро, ведь это отличный материал для переработки и вторичного использования.
Их можно использовать для создания вот такой оригинальной бумаги.
Такую декоративную бумагу можно использовать для оформления открытки, украшения, миниатюры и многих других творческих проектов. Делать же ее вовсе не сложно и очень интересно.
Вам потребуются:
бумажные лотки из-под яиц;
бумажные салфетки;
фатин или марля;
рамка или материал для ее создания;
блендер или мясорубка;
горячая вода;
инструменты
Опционально:
сухие цветы или другой декор;
клей ПВА
Для создания бумаги нам потребуется специальная рамка, которую можно как купить, так и сделать самостоятельно. Для этого просто растягиваем материал (марлю в 4 слоя или фатин) на готовой фоторамке или самодельной рамке, сделанной, например, из деревянных палочек. Зафиксировать все можно с помощью горячего клея.
Далее подготовим рабочую массу. Для нее рвем бумажный яичный лоток на небольшие кусочки и заливаем их горячей водой, лучше кипятком, даем немного постоять и размокнуть. Размокшую бумагу хорошо перемалываем с помощью блендера. Если у вас нет блендера, можно воспользоваться мясорубкой.
Если вы переживаете о прочности бумаги, то можете добавить в рабочую массу немного клея ПВА.
Заполняем фатиновую рамку получивщейся кашицей из бумаги. Равномерно распределяем массу по всей рамке так, чтобы получился ровный лист.
Перекладываем рамку на полотенце и накрываем получившийся в рамке лист несколькими слоями марли и, слегка прижимая ее к поверхности, промакиваем массу губкой или тканью, чтобы убрать лишнюю влагу.
Затем снимаем лист с рамки и перекладываем его на полотенце. Если во время перемещения лист повредился, не переживайте, просто снова его разровняйте, заклеив повреждения.
Можно дать массе высохнуть самостоятельно, естественным путем, а можно просушить ее феном и осторожно прогладить через ткань утюгом. Однако в обоих случая нужно учитывать один важный момент. Если на раннем этапе вы добавляли клей ПВА в массу, то нужно переложить будущий лист на безопасную поверхность, например, стекло, к которой он не сможет приклеиться. Оставляем до полного высыхания.
Не бойтесь экспериментировать, можно добавить в массу сухоцветы, блестки, пигмент или краску.
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