Развод с женой, распространение христианства, многобожие и другие факты о Римской империи

1. У римлян было многобожие

Ах, сколько было приличных богов!

2. Культурный обмен

3. Римская империя была фактически двумя империями

Один и два в уме.

4. Римские императоры чаще распространяли христианство

И никакого террора.

5. Римское общество было жестко основано на классах

Иерархию никто не отменял.

6. Развод не был порочен в Римской империи

Разведён по собственному желанию.

7. Pax Romana просуществовал 200 лет

8. Ученые не могут прийти к единому выводу, почему пала Римская империя

О причинах падения спорят и сегодня.

9. Много современных слов родом из Древнего Рима

Спасибо, римляне.

10. Римляне оказали влияние на современную политику

И про политику не забыли