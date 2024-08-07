10 нелепых вещей, которые викторианцы делали во имя науки

Собака учится читать.
Словосочетание «викторианская наука» ассоциируется у многих с серьезными бородатыми учеными в котелках, которые всматриваются в микроскопы. И даже не приходит в голову, что эти чопорные ученые подключали электрический ток к своим гениталиям, пытались научить собак алфавиту и делали ещё множество откровенно странных вещей.
1. На воздушном шаре в космос
Глупость по-викториански: полет на воздушном шаре в космос.
Джеймс Глейшер
Ученый Джеймс Глейшер пытался совершить первый пилотируемый космический полет за 100 лет до Юрия Гагарина. В 1862 году Глейшер и Генри Коксвелл отправились на воздушном шаре на разведку «воздушного океана, который находится над атмосферой». Их экспедиция финансировалась правительством, но «что-то пошло не так». Примерно в 8 километрах над Землей температура упала до минус 20 градусов по Цельсию, что привело к смерти животных, которые ученые взяли с собой для наблюдения за ними.
Еще через 1,6 км обоих мужчин разбил частичный паралич из-за обморожения. На высоте 11 километров оба мужчины потеряли сознание из-за недостатка кислорода. К счастью Коксвелл успел зубами (руки были парализованы) потянуть за шнур клапана травления воздуха из баллона шара, после чего тот начал опускаться к земле.
2. Телепатическое интервью с политиками
Глупость по-викториански: телепатическое интервью с политиками.
г-н Стед
Редактор газеты The Pall Mall Gazette В.Т. Стед был убежден, что может разговаривать с людьми, используя только силу своего ума (в то время многие верили в скрытые психические способности). Стед телепатически пытался посылать указания своему секретарю, диктовать указания своим авторам в другой стране, а также пытался задавать вопросы известным политикам мысленно.
3. Обучение собак чтению
Глупость по-викториански: обучение собак чтению.
сэр Джон Лаббок
Сэр Джон Лаббок был одним из ведущих ученых викторианской Англии. За свою долгую карьеру он изобрел слова «неолит» и «палеолит», стал проректором Лондонского университета, а также привез электрические уличные фонари Томаса Эдисона в Англию. А также он потратил впустую сотни часов, пытаясь научить свою собаку читать.
Лаббок был убежден, что собак можно научить понимать английский язык, причем не только простые команды, такие как «сидеть» и «сторожить», но и цельные сложные предложения. С этой целью он ставил перед своей собакой огромные доски с предложениями на них и пытался добиться того, чтобы животное поняло эти фразы.
4. Обмен данными с Марсом
Глупость по-викториански: обмен данными с Марсом.
г-н Джованни Скиапарелли
В 1888 году Джованни Скиапарелли объявил об открытии каналов на Марсе. Почти сразу же это вызвало повальное увлечение — попытки связаться с марсианами любыми возможными способами. Одна из самых безумных попыток была предпринята в 1892 году. Состоятельная француженка завещала абсурдно огромную сумму денег для создания сети гигантских зеркал по всей Земле.
Эти зеркала должны были передавать сообщения азбукой Морзе на Марс (отражая вспышки света). Марсиане якобы должны были увидеть эти сообщения, построить аналогичные зеркала и передавать вспышками свои сообщения на Землю. К 1892 году полным ходом шла подготовка к началу использования зеркал для общения с Марсом. Но план отменили, поскольку более трезвомыслящие ученые отметили, что Марс отдалился от Земли и инопланетяне не увидят вспышки зеркал.
5. Очки для лошадей
Глупость по-викториански: очки для лошадей.
г-н Долланд
В 1893 году ничего не подозревающий владелец лошади привел к одному из самых странных веяний в науке. Будучи убежденным в том, что его лошадь слепнет, некий анонимный человек пришел в магазин оптики и заказал очки для лошади. Для владельца оптики г-на Долланда это стало началом стремления обеспечить лошадей очками (поскольку он убедился, что все лошади видят не очень хорошо). Неизвестно, как долго Долланд страдал своей сумасшедшей идеей, но это длилось достаточно долго, чтобы проверить различные очки на десятках лошадей.
6. Подключение электрического тока к своим гениталиям
Глупость по-викториански: подключение тока к гениталиям.
Викторианские самцы
Викторианцам нравились «настоящие мужчины» и любой признак того, что мужчина не является настоящим «самцом», являлся серьезной причиной для беспокойства. Чтобы бороться с недостатком «мужской энергии», викторианские ученые придумали одно из самых абсурдных лечений в истории: пояс, который постоянно бил электрическим током половые органы человека, на которого был надет. Это были дни, когда электричество являлось новинкой, поэтому оно считалось потенциальной панацеей почти от любой хвори.
7. Дрессировка ос
Глупость по-викториански: дрессировка ос.
г-н ДолландаДжон Лаббок
Джон Лаббок считал не только, что он может научить собак читать. Оказывается, у него было второе хобби, которое было почти настолько же странным, как и первое. Лаббок был убежден, что он сможет выдрессировать ос и сделать их идеальным домашним животным. Он пытался обучить их есть с его рук, позволять себя гладить, сопровождать его на встречи и, по-видимому, атаковать его врагов по команде. Как и следовало ожидать, сначала эти эксперименты не привели ни к чему хорошему, а Лаббока просто постоянно жалили. Тем не менее, как ни удивительно, ему удалось обучить одну осу подчиняться его командам.
8. Изучение глаз приговоренных к смерти преступников
Глупость по-викториански: глаз приговоренных к смерти.
Оптография
Оптография - анализ глазного яблока с целью воспроизвести последнее изображение, которое видел человек. Это звучит странно, но подобное практиковалось в Викторианскую эпоху. В 1880 году ученые просили десятки людей, приговоренных к смертной казни, прямо перед казнью взглянуть на что-то, что очень сильно могло их впечатлить. После смерти этих людей, он обследовали их глаза, чтобы выявить, отражается ли в них последнее яркое впечатление. Со временем эксперименты начали становиться более сложными.
Одного смертника попросили идти на эшафот с закрытыми глазами и открыть один глаз только в момент повешения. Как ни странно, он согласился. Оптография стала настолько распространенной, что еще в 1927 году убийцы уничтожали глазные яблоки своих жертв, чтобы предотвратить свое опознание с помощью оптографии.
9. Безумные эксперименты на себе
Глупость по-викториански: боль и медицинская этика.
д-р Август Бир
Во время Викторианской эпохи впервые появилась медицинская этика. А это означало, что больше нельзя было ставить эксперименты на нищих, схваченных на улицах. В итоге, ученые начали проводить эксперименты на себе и своих коллегах. Некоторые из этих экспериментов были безумными. Чего только стоит исследование Августа Бира по спинномозговой анестезии. В 1898 году немецкий хирург и его помощник Август Хильдебранд накачали свои позвоночники кокаином и начали выяснять, чувствуют ли они по-прежнему боль.
Хильдебранд пробил дыру в шее своего босса, откуда начала сочиться спинномозговая жидкость. А Бир бил своего помощника дубинкой, резал ножом и жег огнем, а затем начал бить его по яичкам. После того, как выяснилось, что они не чувствуют боли, оба напились, празднуя свое открытие.
10. Попробовать на вкус все
Глупость по-викториански: попробовать на вкус все.
г-н Уильям Бакленд
Уильям Бакленд был богословом, геологом и одним из немногих людей, которых ненавидел Чарльз Дарвин. Но сейчас речь пойдет о его странном эксперименте. В какой-то момент своей жизни Бакленд решил, что ему стоит попробовать съесть все, что только возможно и записать свои впечатления о вкусе этого для будущих поколений. «Во имя науки» Бакленд пожирал все: от мышей до мочи щенков.
Он обедал жареным ежом, пантерой, морскими свинками и даже консервированным сердцем короля Людовика XIV. В итоге Бакленд стал известен под прозвищем «Человек, который ел все». И он тщательно описал вкус всего, что пробовал. Невероятно, но Бакленд счел на вкус отвратительной только одно «блюдо» - обычную садовую моль.
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