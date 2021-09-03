Автомобильные мифы, которые прочно засели в головах многих водителей, несмотря на абсурдность

Удивительно, как некоторые вещи могут плотно засесть в головах людей, еще более удивительно то, что эти вещи не всегда имеют под собой основу. Ведь если разобраться, порой мы верим в полную чушь, и даже если она выглядит правдоподобно – это все равно неправда. Даже если это устаревшая информация, которая была актуальна когда-то давно, а вера в нее живет по сей день. В общем, источников у мифов много, а пользы – ноль. Сегодня мы будем разрушать автомобильные мифы.
1. Старые автомобили прочнее новых
Наиболее сложным испытанием является краш-тест. | Фото: images.honestjohn.co.uk
Удивительно, что некоторые люди реально верят в то, что при столкновении новой и старой машины, больше пострадает новая, ведь «она сделана из пластмассы». Конечно же, это полные глупости. Любая современная машина намного прочнее, чем старая, ведь ее конструкция гораздо более точно рассчитана, сделана из прочных материалов, и качественнее собрана.
Современные машины очень жестко проверяются на соответствие нормам безопасности. Наиболее сложным испытанием является краш-тест. В нем машина разгоняется до определённой скорости (чаще всего 64 км/ч – это средняя скорость аварии в городе) и врезается в стену (это грубо говоря, на самом деле краш-тесты бывают разные.) В это время в салоне находятся специальные напичканные датчиками манекены. Такие тесты проводилась и для старых машин, и если в современной машине кузов деформируется так, чтобы максимально защитить пассажиров, которые отделываются небольшими травмами и испугом, то кузов старой машины просто разваливается.
Так почему же людям кажется, что старые авто прочнее? Во-первых, их не так жалко, поэтому при мелких столкновениях, например, при парковке, повреждения на них не так заметны, ну а во-вторых, новые авто имеют прочную силовую структуру, однако наружные панели ради экономии в них чаще всего сделаны из пластика, а он довольно хрупкий.
Примечание: А лучше, конечно же, один раз увидеть. Американским страховым институтом дорожной безопасности был проведен краш тест, в котором лоб в лоб столкнули Chevrolet Malibu 2009 года и Chevrolet Bel Air 1959 года. Что из этого вышло – смотрите сами.
2. Езда накатом экономит топливо
Езда на нейтральной передаче НЕ экономит топливо. | Фото: i.pinimg.com
Как-то так повелось, что многие водители считают езду с выключенной передачей более экономичной. На первый взгляд, это имеет под собой логику. Ведь на нейтрале обороты двигателя падают до холостых. Однако все далеко не так просто. Дело в том, что когда машина катится с бугра с включенной передачей и брошенной педалью газа, колеса, имеющие связь с двигателем, как-бы раскручивают его, возникает эффект торможения двигателем.
В этот момент блок управления двигателем, а в более старых машинах экономайзер принудительного холостого хода, отключает подачу топлива в двигатель, и расход падает практически до нуля. А вот для поддержания холостых оборотов двигателю необходимо 1,5 – 2,5 л/час (все зависит от конкретного мотора). Вот и выходит, что езда на нейтрале не уменьшает, а даже увеличивает расход. Да, к тому же – это небезопасно.
3. Фирменное топливо увеличит мощность и очистит двигатель
Для двигателя гораздо важнее качество топлива, а не добавки в нем. | Фото: static.ngs.ru
С большой долей вероятности, фирменное и обычное топливо отличаются только… ценой. На некоторых заправках «льют» одно и то же, но дают ему разные названия и берут за это разные деньги. На более же порядочных АЗС отличия могут быть, там в «фирменное топливо» добавляются различные моющие добавки. Эффект от их работы весьма сомнителен, и для двигателя гораздо важнее качество топлива, а не добавки в нем, поэтому если обычное горючее имеет хорошее качество, то незачем переплачивать за «фирменное», если же и обычное – не очень, то добавки ситуацию не спасут.
4. Необходимо заменять масло каждые 4000 – 5000 км
Замена масла просто ради замены – деньги на ветер. | Фото: integratire.com
От того, как будет обслуживаться автомобиль зависит то, как он будет служить. Вот некоторые водители и решают почаще менять масло, чтобы продлить срок службы мотора. Только смысла особого в такой чрезмерной «заботе» нет. Масло нужно менять в соответствии с рекомендациями производителя и его состоянием. А замена просто ради замены – деньги на ветер.
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