7 малоизвестных фактов из истории создания автомобилей

Современный мир не обходится без автомобилей. Сейчас все привыкли к их основным формам и названиям, но, как и у всего, у машин также есть своя особая история. И в ней есть множество интересных фактов и неожиданных сюрпризов. Редакция Novate.ru малоизвестные, но от этого не менее поражающие исторические события, связанные с развитием таких полезных в нашей жизни изобретений.Компания Rolls-Royce Ltd. начинала с того, что изготавливала двигатели для авиатехники и автомобилей. Ее основатели Фредерик Генри Ройс и Чарльз Стюарт Роллс зарегистрировали ее в 1906 году. Однако они не собирались останавливаться на малом и решили создать не только часть, хоть и основную, а и целый автомобиль. Первая модель их производства была названа Silver Ghost и показала очень успешный старт работы. Испытания, которые проводились в 1907 году в Шотландии, закончились уникальной победой компании Rolls-Royce Ltd.: Silver Ghost установил рекорд в поездке на 24 км, проходя испытания на надежность.Интересная информация: Первые автомобили работали от паровых двигателей. Их выпуск начался в 1769 году. В 1807 году был разработан первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, который работал от топливного газа. Его изобретателем стал Франсуа Исаак де Риваз. Однако прототипом современных автомобилей стала машина, разработанная немцем Карлом Бенцом в 1886 году. Она двигалась за счет проволочных колес с четырехтактным двигателем, который располагался между задними колесами. Автомобиль получил название «Benz Patent Motorwagen» и первым вошел в историю, как генератор собственной мощности. Именно поэтому Карл Бенц считается изобретателем современных автомобилей.Генри Форд не всегда занимался производством автомобилей мирового масштаба. В молодости он увлекался совершенно другим делом — починкой для своих родных и друзей часов и других механизмов. Неудивительно, что для этого дела он придумал и изготовил свои собственные инструменты. В качестве отвертки он приспособил спиленный реечный гвоздь, а вместо пинцета использовал гибкую основу из женского корсета. С годами изобретательность только подкреплялась успехом, ведь Генри Форд за свою жизнь получил 161 патент.Автомобильный концерн Volkswagen нескольким своим автомобилям дал названия, которые наполнены духом природы, а именно ветром. Passat в переводе с немецкого означает «пассат» — это тропический сухой ветер, который постоянно дует от тропиков к экватору . Golf обозначает Гольфстрим. Jetta — это мощный воздушный поток. А Polo ассоциируется с холодными полярными ветрами.Гоночный автомобиль Mercedes-Benz W196R Формулы 1 1954 года был продан на публичных торгах с рекордной стоимостью в 30 миллионов долларов. Это произошло в частном аукционном доме Bonhams в июле 2013 года. Mercedes-Benz сдвинул с лидерских позиций прототип Ferrari Testa Rossa 1957 года, который был продан на калифорнийском аукционе за немалую сумму в 16,4 миллиона долларов.Руль в машине — одна из самых привычных и бросающихся в глаза частей. Однако он не всегда выглядел подобным образом. В самых первых дорожных автомобилях использовался специальный рычаг, который предназначался для управления при езде. Аналогичное устройство было у дрезин. По своему внешнему виду и функциональному устройству рычаг напоминал современные джойстики.Автомобиль Volkswagen Beetle был изготовлен по приказу самого Адольфа Гитлера, который приказ ее выпустить компании Volkswagen. В жизнь проект воплощал Фердинанд Порше, однако есть версия, что набросок внешнего вида машины мог придумать сам Гитлер. Машина 1930-х годов стала популярной семейной машиной, более популярной как «жук». Volkswagen Beetle в переводе с немецкого означает «Народный автомобиль».Автор многочисленных популярных песен , исполнитель и гитарист Боб Марли приобрел для себя одну из машин популярной компании BMW. Однако сделал он это не из-за ее престижности, а потому что с ней совпадали инициалы Боба Марли и ямайской регги-группы The Wailers.