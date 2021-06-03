7 малоизвестных фактов из истории создания автомобилей

Всегда интересно узнать что-то новое о привычных вещах.

1. Рекордное начало

Автомобиль Silver Ghost — с него все началось. /Фото: motorglobe.org

img.com.ua Вот такой красавец в современном мире стоит на вес золота. /Фото: bm.img.com.ua

2. Талантливый человек — талантлив во всем

Человек с руками всегда найдет, чем себя занять. /Фото: proman.com.ua

3. Вдохновленные природой

Один из первых автомобилей Volkswagen Passat. /Фото: autode-static.de

4. Рекордная продажа

Машина для чемпионов. /Фото: upload.wikimedia.org

5. Игроманы оценят

Не всегда руль выглядел так, как мы привыкли видеть его. /Фото: static.autoblog.nl

6. «Народный автомобиль»

Машина, которая и сейчас не теряет своей актуальности. /Фото: autos-pctr.c.yimg.jp

7. Совместная популярность

Стильный человек выбирает правильные вещи. /Фото: tijuiliando.com