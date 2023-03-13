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Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Для чего могут пригодиться старые двери и чем будут полезны в интерьере? Как сделать из ненужного предмета, сослужившего добрую службу, новый интересный предмет мебели? Мы подобрали немало оригинальных примеров и выяснили, почему не стоит выбрасывать старые двери!

Обеденный стол


Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Обеденный стол из старой двери

Деревянные двери, которые ещё не потеряли внешнего лоска вполне сгодятся на роль столешницы для вместительного обеденного стола. Стоит лишь оснастить её ножками, положить сверху подходящий кусок стекла и стильный предмет интерьера готов. За таким столом разместится немало гостей!
Он здорово украсит пространство в деревенском стиле, станет отличным дополнением террасы или сада, а возможно займёт достойное место на даче.

Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Большой красивый стол

Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Необычный обеденный стол

Угловой стеллаж


Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Угловой стеллаж из старой двери

Если интерьер небольшой, то каждый его сантиметр нужно задействовать максимально функционально. В маленькой комнате для хранения разумно использовать углы, и в этом также помогут старые двери. Из них получится отменный угловой стеллаж, который не будет мешать передвижению по комнате. Такой предмет мебели смотрится очень лаконично, и при этом выполняет необходимые полезные функции. Здесь можно хранить вещи, коробки с мелочами, книги или косметику.

Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Оригинальный предмет мебели

Туалетный столик


Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Туалетный столик из старой двери

Старая дверь пригодится даже для того, чтобы сделать из неё самый настоящий туалетный столик, который будет радовать глаз и уж точно разнообразит интерьер. Это идеальный вариант для пространства в стиле шебби-шик.

Мебель для прихожей


Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Мебель для прихожей из старой двери

Если оснастить старую дверь крючками, дополнительным ящиком для хранения и место для отдыха, то получится оригинальная многофункциональная мебель для прихожей. В этой комнате важно использовать максимально лаконичные решения.

Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Стильный предмет мебели из старой двери

Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Достойное украшение прихожей

Кухонный сервант


Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Кухонный сервант из старой двери

Старые двери – истинные находки для тех, кто любит вещи с историей и интерьеры с лёгким потёртым шиком, а ещё для тех, кто любит что-то создавать своими руками. При желании из ненужных на первый взгляд предметов может получиться очень практичная мебель, например, как этот кухонный сервант.

Книжный стеллаж


Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Книжный стеллаж из старой двери

Простая и интересная идея для книгоманов – создать книжный стеллаж из самой обычной старой двери. Что для этого понадобится? Немного времени, терпения и полочек, и конечно же, вдохновения.

Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Стеллаж для хранения книг

Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Необычный стеллаж из старой двери

Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Оригинальное решение

Вешалка для верхней одежды


Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Вешалка для верхней одежды из старой двери

Если уж дверей пришлось поменять много и от них остались ручки, то они пригодятся для изготовления вешалки для верхней одежды. А если ещё удастся взять за основу вешалки саму дверь, то предмет мебели получится куда более эффектным, особенно если дополнительно декорировать его семейными фото.

Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Вешалка из дверных ручек

Вместительная качеля


Без качели в саду просто не обойтись, на ней приятно расслабиться и насладиться свежим воздухом и прекрасными видами. Она задаёт романтичное настроение и дарит немало приятных эмоций, и самое интересное, что сделать её также можно из старой двери!

Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

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