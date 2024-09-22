7 «хардкорных» советских устройств и приспособлений, которыми пользуются по сей день

Безусловно, все эти вещи были придуманы не в Советском Союзе. Однако, каждая из них в свое время становилась одним из символов той эпохи. Для многих граждан старые советские вещи все еще остаются воспоминанием о той, другой жизни. Кто-то вспоминает о тех временах с презрением, кто-то с сердечной теплотой.
1. «Чудо-печь»
Интересная штука. |Фото: pechiexpert.ru.
Советская чудо-печь по сути является электросковородой, позволяющей готовить без плиты от розетки. В наше время данное приспособление переживает второе рождение. Вещь - исключительно полезная, особенно где-нибудь на даче. Однако у советской модели был один серьезный недостаток – огромное энергопотребление.
2. «Банки»
Были в каждом доме. |Фото: life.ru.
В советские времена было бы сложно найти семью, в которой не было бы набора банок. Данный медицинский прибор используется для создания локального прилива крови за счет вакуума. Научного подтверждения полезности банок нет. Пользуются спросом они по сей день. Более того, в начале XXI века прибор пережил второе рождение благодаря росту популярности среди профессиональных спортсменов.
3. Консервный нож
Крайне полезная вещь. |Фото: allzip.org.
Не то, чтобы в наше время поиски консервного ножа представляли бы какую-нибудь сложность. Однако, при произнесении двух заветных слов большинство людей старшего поколения вспомнит советскую модель. Простую, как огонь и дешевую как, кусок хлеба. При всем при этом старые консервные ножи и сегодня остаются на многих кухнях.
4. «Пельменница»
Отличная штука. |Фото: youla.ru.
В суровом Советском Союзе пельмени и вареники не продавались замороженными в пакетах! Хозяйкам приходилось делать их самостоятельно. На самом деле полуфабрикаты в СССР продавались в магазинах, но были редкостью, да и популярностью в семьях вчерашних крестьян не пользовались. Помогали хозяйкам в готовки вот такие металлические штуковины.
5. Вантуз
Был в каждом доме. |Фото: darudar.org.
Конечно же, сегодня существует огромное количество сложных моделей вантуза. Однако, каждый человек, имевший дело с канализацией знает о том, что иногда для решения проблемы нужен простой и «хардкорный» лом.
6. Стол-книжка
Собирал всех гостей. |Фото: forum.onliner.by.
Наверняка многие должны помнить хотя бы из детства те самые советские столы-книжки. Найти семью, где не было бы этого раскладного предмете мебели, сложно. Благодаря ему можно было собрать множество гостей. Сегодня люди не так часто ходят в гости друг к другу, а потому и подобная мебель уже не пользуется такой популярностью.
7. «Буржуйка»
Дрова ест вагонами. ¦Фото: 999.md.
Конечно, «буржуйки» активно используются народом и сегодня. Нередко такие печи встречаются в гаражах, сараях и в дачных домах. Название «буржуйка» было придумано в первой половине XX века благодаря ассоциации этой печи с «проклятыми капиталистами». Во-первых, буржуйка имеет характерную «толстую» форму, из-за чего ассоциировалась с изображениями капиталистов на пропагандистских плакатах. Во-вторых, КПД этих печей очень низкий. Дрова потребляет вагонами, а тепла почти не дает. Т.е. ведет себя как настоящий хозяин жизни: отбирает много и почти ничего не дает взамен. Отсюда и название… Например, в США в народе такие печи прозвали «potbelly stove», что можно перевести как «толстобрюшка».
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