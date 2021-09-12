7 вещей, которые точно не стоит делать в отеле, чтобы не испортить себе отдых

1. Готовить что-то

Пожара может и не случится, но сигнализация сработает точно. |Фото: utro.cz.

2. Принимать душ с открытой дверью

Закрой за собой дверь. |Фото: medaboutme.ru.

3. Пользоваться диванными подушками

Лучше не надо. |Фото: booking.com.

4. Не проверять кровать

Кровать следует проверить. |Фото: goasiagroup.ru.

5. Вешать вещи на систему пожаротушения

Не стоит проверять их на прочность. |Фото: booking.com.

6. Проносить животных

Даже вот таких малышей-милышей. |Фото: 680news.com.

7. Пользоваться Wi-Fi

Лучше взять модем. ¦Фото: internet-marketing.com.