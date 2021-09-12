7 вещей, которые точно не стоит делать в отеле, чтобы не испортить себе отдых

Даже начинающий турист знает о том, что в номере отеля нельзя курить, точно не стоит воровать халаты, а ценные вещи лучше заблаговременно сдать в камеру хранения, если в самом номере не предусмотрено сейфа. Однако, есть еще много других поступков, которые на инстинктивном уровне иногда порываются делать даже опытные путешественники. При этом любая из этих вещей будет ошибкой, которая может стоить всего отпуска.
1. Готовить что-то
Пожара может и не случится, но сигнализация сработает точно. |Фото: utro.cz.
Думаете, установка портативного кухонного оборудования в номере – это хорошая идея? Как бы не так. В попытке обслужить себя самостоятельно в отеле и сэкономить денег, можно нажить немало проблем, а заодно переполошить всех отдыхающих. Все потому, что в номерах стоят пожарные датчики и с высокой долей вероятности, они среагируют на горячую готовку еды.
2. Принимать душ с открытой дверью
Закрой за собой дверь. |Фото: medaboutme.ru.
Даже если стесняться совсем нечего, дверь в душ стоит закрывать, особенно если это душ из горячей или очень теплой воды. Причина, по которой нужно закрывать дверь точно такая же, как и у горячей готовки еды. Пожарная сигнализация может среагировать на пар. Звучит невероятно, но такое происходит нередко.
3. Пользоваться диванными подушками
Лучше не надо. |Фото: booking.com.
Не стоит лежать (или использовать еще хоть как-то) подушки в гостиничном номере. Дело в том, что их почти никогда не стирают и не чистят, а меняют целиком уже только тогда, когда их «несвежесть» стала заметна совсем. Поэтому, остается только гадать, сколько людей на них уже полежало.
4. Не проверять кровать
Кровать следует проверить. |Фото: goasiagroup.ru.
Даже в лучших отелях персонал (в первую очередь уборщицы) делают промахи. Конечно, не стоит строить из себя ревизора при заселении в номер, однако кровать не будет лишним проверить абсолютно точно. Если постельное белье не свежее, то можно потребовать сменить номер в эту же минуту.
5. Вешать вещи на систему пожаротушения
Не стоит проверять их на прочность. |Фото: booking.com.
Трудно в это поверить, но история гостиничного дела знает немало подобных прецедентов. Если повесить вещи на систему пожаротушения можно (в лучшем случае) просто запустить работу сигнализации и систему подачи воды. Кроме того (в худшем случае) можно повредить сами трубы, по которым подается вода, а это уже чревато серьезным ремонтом.
6. Проносить животных
Даже вот таких малышей-милышей. |Фото: 680news.com.
Если правила отеля запрещают проносить на его территорию домашних (и не только) животных, то не стоит пытаться обмануть персонал и сделать это. Дело в том, что любое животное оставляет за собой достаточно явные следы: шерсть, разводы, а самое главное – запах. Если о подобном узнают, то туриста не только выселят из гостиницы, но еще и выставят ему солидны счет за уборку.
7. Пользоваться Wi-Fi
Лучше взять модем. ¦Фото: internet-marketing.com.
Мода на публичный Wi-Fi постепенно сходит на нет. Тем не менее, стоит помнить о том, что пользоваться гостиничным интернетом – это не лучшая идея. Дело в том, что это не безопасно с точки зрения конфиденциальности данных. Во всяком случае, не стоит пользоваться гостиничным Wi-Fi без шифрования.
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