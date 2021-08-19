Как сделать финскую свечу: три простых способа для любителей отдыха на природе

Скандинавская или финская свеча – это очень распространенная конструкция костра среди бывалых охотников, рыбаков и любителей вылазок на природу. Данная конструкция хороша тем, что представлена одним единственным вертикально установленным бревном. При этом такой костер идеально подходит для приготовления пищи.
1. Сделать финскую свечу топором
Самый простой способ создания свечи. / Фото: youtuube.com.
Для такого способа понадобится топор и бревно с ровными волокнами без сучков. Сначала раскалываем полено на 6-8 чурбаков. Клин каждого чурбака обрубается топором так, чтобы при обратной сборке получилась трубка. Выкладываем поленья «ромашкой», берем проволоку и собираем полено обратно. Проволока будет удерживать всю конструкцию. Оставшуюся от чурбаков цепку можно использовать для растопки финской свечи.
2. Сделать финскую свечу бензопилой
Не очень сложный способ. / Фото: youtuube.com.
Один из самых простых способов. Берем нашу бензопилу и делим полено на 6 сегментов, делая прорези примерно на 2/3 высоты деревяшки. Вот собственно и все, что нужно сделать до розжига. Остается только поместить в самый центр немного сухой щепы и поджечь. Единственно «но» в том, что топлива в такую скандинавскую свечу поместиться не так уж много. Поэтому, можно подлить немного бензина прямо из бака пилы.
3. Сделать финскую свечу дрелью
Самая долгоиграющая финская свеча. / Фото: youtuube.com.
Здесь нам понадобится перьевое сверло по дереву с диаметром 20-30 мм. Длина сверла должна превышать 2/3 высоты полена-заготовки. Сначала сверлим одно отверстие ровно посередине. После этого предстоит сделать еще одно боковое отверстие так, чтобы оно соединилось с первым, проделанным по сердцевине полена. Розжиг такой свечи не вызывает каких-либо сложностей.
Как горят свечи
Технология создания очень важна. / Фото: youtuube.com.
Если финская свеча была сделана при помощи топора или бензопилы, то она очень быстро разгорается, даст много жара и огня. Такая свеча сгорит примерно за 3-5 часов. Принципиальной разницы между кострами созданными первыми двумя (из описанных здесь) способами – нет. Другое дело финская свеча, созданная при помощи сверления. Гореть такая будет почти в два раза дольше, однако и жара даст меньше. Разгорается последняя также медленнее всего.
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