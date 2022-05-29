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10 продуктов, которые поднимут вам настроение

10 продуктов, которые поднимут вам настроение

Пища, которую мы потребляем, несомненно влияет на наше здоровье. Некоторые продукты могут влиять на состояние кожи, волос и даже на наше настроение. Чтобы чувствовать себя полным энергии и радоваться жизни, включите в свой рацион эти продукты.

Индейка.


10 продуктов, которые поднимут вам настроение

Индейка очень богата аминокислотой триптофаном, который участвует в синтезе серотонина – «гормона хорошего настроения». Индейка также содержит мелатонин, который поможет вам справится с бессонницей.

Спаржа.


10 продуктов, которые поднимут вам настроение
Как и индейка, спаржа помогает организму вырабатывать серотонин, благодаря высокому уровню триптофана. Также в спарже содержится фолиевая кислота, которая также может отвечать за настроение и даже поможет справится с депрессией.

Овсянка.


10 продуктов, которые поднимут вам настроение
Если вы начали свой день с тарелки овсяной каши, то заряд хорошего настроения вам обеспечен. А также вы получите много энергии в течении нескольких часов, благодаря медленным углеводам.

Шпинат.


10 продуктов, которые поднимут вам настроение
Есть бесконечное множество причин, почему листовые зеленые овощи так полезны. Свойства шпината удивительны. Он благотворно влияет на кожу и содержит большое количество витаминов. Как раз благодаря витаминам шпинат поможет вам поддерживать хороший уровень серотонина и не даст вам впасть в депрессию.

Семена подсолнечника.


10 продуктов, которые поднимут вам настроение
Есть множество блюд, в которые можно добавить семена подсолнечника. В конце концов их можно просто есть, как мы привыкли это делать. Семеня подсолнечника богаты Омега-3 жирными кислотами, которые заставят ваш мозг работать на максимальной скорости.

Мидии.


10 продуктов, которые поднимут вам настроение
Этот вид морепродуктов является одним из лучших источников витамина В12. Почему этот витамин так важен? Витамин B12 полезен для памяти и даже может снизить скорость атрофии мозга у пожилых людей. А также в мидиях содержатся витамины и минералы, которые улучшат ваше настроение.

Йогурт.


10 продуктов, которые поднимут вам настроение
В натуральном йогурте кальция больше, чем в молоке. Низкий уровень кальция может вызвать раздражительность и депрессию.

Устрицы.


10 продуктов, которые поднимут вам настроение
Устрицы – хорошо известный афродизиак. Но на этом их свойства не заканчиваются. В устрицах содержится тирозин – аминокислота, повышающая эффективность работы мозга. Также все это усиливается содержанием цинка, который также необходим для нормальной работы функций мозга.

Бананы.


10 продуктов, которые поднимут вам настроение
Бананы имеют множество полезных свойств, но нас интересует наличие в них калия, недостаток которого может вызывать депрессии.

Темный шоколад.


10 продуктов, которые поднимут вам настроение
Наверное все знают, что шоколад может сделать вас счастливее. При употребления шоколада у нас вырабатывается эндорфин – гормон счастья.

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