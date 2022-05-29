10 продуктов, которые поднимут вам настроение

Пища, которую мы потребляем, несомненно влияет на наше здоровье. Некоторые продукты могут влиять на состояние кожи, волос и даже на наше настроение. Чтобы чувствовать себя полным энергии и радоваться жизни, включите в свой рацион эти продукты.
Индейка.
Индейка очень богата аминокислотой триптофаном, который участвует в синтезе серотонина – «гормона хорошего настроения». Индейка также содержит мелатонин, который поможет вам справится с бессонницей.
Спаржа.
Как и индейка, спаржа помогает организму вырабатывать серотонин, благодаря высокому уровню триптофана. Также в спарже содержится фолиевая кислота, которая также может отвечать за настроение и даже поможет справится с депрессией.
Овсянка.
Если вы начали свой день с тарелки овсяной каши, то заряд хорошего настроения вам обеспечен. А также вы получите много энергии в течении нескольких часов, благодаря медленным углеводам.
Шпинат.
Есть бесконечное множество причин, почему листовые зеленые овощи так полезны. Свойства шпината удивительны. Он благотворно влияет на кожу и содержит большое количество витаминов. Как раз благодаря витаминам шпинат поможет вам поддерживать хороший уровень серотонина и не даст вам впасть в депрессию.
Семена подсолнечника.
Есть множество блюд, в которые можно добавить семена подсолнечника. В конце концов их можно просто есть, как мы привыкли это делать. Семеня подсолнечника богаты Омега-3 жирными кислотами, которые заставят ваш мозг работать на максимальной скорости.
Мидии.
Этот вид морепродуктов является одним из лучших источников витамина В12. Почему этот витамин так важен? Витамин B12 полезен для памяти и даже может снизить скорость атрофии мозга у пожилых людей. А также в мидиях содержатся витамины и минералы, которые улучшат ваше настроение.
Йогурт.
В натуральном йогурте кальция больше, чем в молоке. Низкий уровень кальция может вызвать раздражительность и депрессию.
Устрицы.
Устрицы – хорошо известный афродизиак. Но на этом их свойства не заканчиваются. В устрицах содержится тирозин – аминокислота, повышающая эффективность работы мозга. Также все это усиливается содержанием цинка, который также необходим для нормальной работы функций мозга.
Бананы.
Бананы имеют множество полезных свойств, но нас интересует наличие в них калия, недостаток которого может вызывать депрессии.
Темный шоколад.
Наверное все знают, что шоколад может сделать вас счастливее. При употребления шоколада у нас вырабатывается эндорфин – гормон счастья.
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