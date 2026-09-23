Как зонировать маленькую комнату без потери квадратных метров

Самый популярный способ разделения пространства – это перегородки. Однако это далеко не единственный вариант, который может разбить комнату на зоны.



Общие правила

1. Мебель-трансформер

2. Разные цвета

3. Кухня в нише

4. Разная отделка

5. Подиум

6. Стеклоблоки

Варианты зонированияЕсли комната небольшая, ваша цель – не только разделить ее на несколько зон, но и оставить ощущение свободного пространства, чтобы она не казалась загроможденной.Для этого придерживайтесь следующих рекомендаций:• Определите цель комнаты. В зависимости от того, для чего вы используете помещение, можно будет определить основную зону. Она будет самой большой и «центральной». Например, если речь идет о гостиной и зоне отдыха, то ставку нужно будет сделать на диван.• Избегайте глухих перегородок. Вы не для того сносили стены, чтобы построить новые. Перегородки из гипсокартона и других глухих материалов перекрывают доступ солнечного света в ту часть комнаты, где нет окна, смотрятся громоздко, лишают комнату воздуха и зрительно уменьшают ее.• Оставляйте проходы. После зонирования между мебелью должно оставаться достаточно свободного места, иначе вы не сможете нормально передвигаться по комнате. Перегородка должна стоять в удобном месте, чтобы вам не приходилось ее обходить.• Следите за солнечным светом. Его нельзя перекрывать, иначе комната станет темной и неуютной. Поэтому не ставьте рядом с окном высокую мебель, вроде шкафов. Лучше организуйте на подоконнике зону отдыха или рабочее место.Идеи для зонированияКогда стол не нужен, его можно убрать.Чтобы не возводить перегородки, используйте для зонирования пространства мебель.И речь идет не только о шкафах и стеллажах, которые часто ставят посередине комнаты. Также для этих целей отлично подходят трансформеры, например, диван-кровать или комод, который превращается в обеденный стол. В случае с первым вариантом, его легко можно подобрать в любом магазине, а вот второй (и ему подобные) уже придется делать на заказ.Несмотря на высокую стоимость таких решений, в маленький квартирах они являются необходимыми. Большую часть времени вы можете передвигаться по комнате без каких-либо препятствий, не натыкаясь на мебель, но как только придет время трапезы, комод сразу превратится в стол, и в гостиной появится обеденная зона.Детская комната для двоих детей.Если вы не хотите зонировать комнату перегородками и мебелью, так как считаете, что они загромоздят и без того маленькое пространство, используйте «визуальные» методы. Самый популярный – работа с цветом. Подбирайте для мебели, отделки и декора разные оттенки. Можно сыграть на контрасте или создать интересный градиентный переход. Так вы сможете наглядно показать, где какая зона находится.Актуальнее всего этот прием для детской, где часто нужно разделять зону для отдыха и учебную часть. Проще всего – покрасить стены в разный цвет. Но на этом можно не останавливаться. Некоторые дизайнеры предлагают использовать разное напольное покрытие и даже делать разный потолок.Кухню можно закрыть стеклянной дверьюЭтот прием – идеальное решение для студий и однокомнатный квартир, когда в одной комнате нужно компактно разместить гостиную, кухню, столовую, а иногда и кабинет. Для расположения кухни идеально подойдет ниша. Так как визуально эта зона будет находиться «отдельно», вы смело можете использовать оригинальные отделочные материалы, придумать свою цветовую гамму, сделать другую высоту потолка и пр.Такая перепланировка позволит отказаться от перегородок, ведь визуально комната будет изолированной. А чтобы защитить гостиную от ароматов, доносящихся с кухни, установите раздвижные стеклянные двери. Также дополнительно подчеркнуть границу между зонами можно при помощи освещения, цветовой гаммы или разной отделки.Выделите зону гостиной декоративным кирпичомК слову об отделке. Чтобы разделить пространство на зону, используйте разные отделочные материалы. Например, для кухни выбирайте плитку, а для гостиной – ламинат или паркетную доску. Потолок лучше красить в белый цвет, чтобы визуально увеличить комнату, но в другой части помещения можете использовать другой светлый оттенок. Дополнительно разделить пространство позволит акцентная стена. Покрасьте ее в яркий оттенок, сделайте отделку из декоративных панелей, используйте разные фактуры. Отлично работают акцентные обои, особенно если большая часть стен однотонная. Отдавайте предпочтение не простым узорам, которые можно встретить в каждой второй квартире, сюжетным полотнам – они смотрятся гораздо интереснее.Разместите на подиуме кровать.Хотите разделить комнату на зоны, задействовать вертикаль и, одновременно с этим, получить дополнительное место для хранения? Тогда подиум станет прекрасным вариантом. Чаще всего дизайнеры ставят на возвышение кровать и организовывают там спальню, чтобы она была изолирована от остальной части комнаты. В подиуме можно сделать ящики для сезонной одежды, комплектов постельного белья, детских игрушек, книг и пр.Стеклоблоки пропускают много светаКто бы мог подумать, что стеклоблоки, которые использовались еще в СССР, снова станут популярными и отлично впишутся в дизайн современных интерьеров. Они выполняют сразу несколько задач: увеличивают количество света в комнате, становятся акцентом и привлекают внимание, делают интерьер интересным, добавляют изюминку. Если не хотите объединять кухню и гостиную в одно целое, используйте стеклоблоки.