Любопытные факты о мифологических «маленьких людях» из разных стран

«Маленьким народцем» называют мифологических существ, которые обычно выглядят как очень маленькие люди. Такие сущности особенно часто встречаются в европейском фольклоре. К ним относятся феи, гоблины, гремлины, гномы, бесы, пикси и дварфы. Они различаются по размеру и внешнему виду, и некоторые из них хорошие, в то время как другие злобные или представляют собой смесь того и другого.
1 Патупайяре
Маори Новой Зеландии верят в патупайяре (также их назывют турелу или пакепакеха) - сказочных людей, которые живут глубоко в лесах и горах. У них очень бледная кожа (несмотря на то, что на новозеландской почтовой марке они изображены синими) и рыжие или светлые волосы. В большинстве историй утверждается, что они очень маленькие, хотя некоторые описания указывают, что они размером с людей или даже с гигантов. Этих существ редко можно увидеть, поскольку они не любят свет и появляются только в сумерках. Если они встречают людей, то иногда очаровывают их с помощью игры на флейте. Они любят спать с красивыми женщинами, поэтому некоторые считают, что рыжеволосые произошли именно от патупайяре. Если же они встречают мужчину, то либо надругаются над ним и отпускают, либо убивают его. Чтобы не встречаться с патупайяре, люди обмазывались вонючими смесями или коптили одежду над дымом костра, поскольку считалось, что эти существа боятся огня и дыма.
2 Ниссе и Томте
Норвежский Ниссе и шведский Томте - очень похожие персонажи. Они обычно живут в одиночестве на фермах, скрываясь от фермеров, но заботясь о зданиях и животных. Часто их изображают маленькими человечками, ростом с ребенка, в красных шляпах и поношенной одежде. Ниссе очень усердно работают, чтобы поддерживать ферму в хорошем состоянии, особенно заботясь о комфорте лошадей. В обмен на свою работу существа требуют только уважения и миску каши с маслом в канун Рождества. Эту миску нужно оставлять в сарае, чтобы существа могли спокойно покушать.
3 «Маленький народец» коренных американцев
У многих индейских племен были истории о маленьких людях, причем их было настолько много, что по ним можно писать отдельную статью. Например, мохеганы верили в макиависуг, маленьких людей, которые жили ниже Мохеган Хилл в Коннектикуте. Они хорошие, если к ним относиться с вниманием, поэтому могеганы оставляли макиависуг корзины с едой. О них нельзя было говорить летом, когда они были активными, и на них нельзя было смотреть; в противном случае существа могли погрузить человека в транс и украсть его вещи. В обмен на еду и уважение, макиависуг научили мохеганов выращивать кукурузу и использовать целебные растения, а также они поддерживали плодородие земель. Эскасони в Канаде верили в маленьких людей, полагая, что большинство из них живут на холме в Новой Шотландии. Детям запрещали даже приближаться к ним, чтобы их не украли. Племя шошонов верило в маленьких людей, называемых нимеригар, которые жили в Скалистых горах. Они были не очень дружелюбны, использовали луки и отравленные стрелы, чтобы сдерживать нарушителей своих границ. Чокто называли их кваникоша и боялись их, поскольку предположительно эти существа похищали мальчиков. Племя чероки верило в три разных типов маленьких людей: лавры, скалы и кизилы. Одни из них были дружелюбными по отношению к людям, а другие злобными. Племя кроу называло свой маленький народец Нирумби. Предположительно эти существа жили в Приорских горах.
4 Эбу-гого
На индонезийском острове Флорес ходят рассказы о существах, которых здесь называют эбу-гого. «Эбу» означает «бабушка», а «Гого» означает «тот, кто ест все». Они якобы едят все, что могут достать, причем в сыром виде (фрукты, овощи и мясо, включая человечину, если им удается поймать людей). Иногда они совершают набеги на поля местных фермеров. Эбу-гого также могут повторять отдельные слова при разговоре и великолепно умеют лазить по тонким деревьям. Рост этих существ около 100 сантиметров, у них длинные волосы, длинные руки и пальцы, большие животы и торчащие уши. Передвигаются они очень неловко, а у женщин настолько свисающая грудь, что иногда они перебрасывают ее через плечо при передвижении. Некоторые люди предполагают, что эти существа не являются вымышленными, а рассказы о них основаны на Homo floresiensis - вымершем виде, который жил на Флоресе.
5 Лепрекон
Один из самых известных мифов о «маленьком народце» - миф об ирландских гномах. Хотя их описания различаются, обычно эти существа ростом от 60 до 90 сантиметров, с бородой и лицом старика. Хотя они выглядят старыми, лепреконы невероятно проворные и ловкие. Они носят красивые пальто и шляпы и вычурную качественную обувь с блестящими пряжками. Первоначально считали, что они предпочитали красный цвет в одеже - цвет одиноких фей. Тем не менее, сегодня их цветом считается зеленый, вероятно, потому что это цвет, который люди ассоциируют с Ирландией. Лепреконы хорошо известны своими навыками изготовления обуви, причем иногда делают ее людям, если заплатить им золотом. Они также талантливые музыканты, способные играть на всех традиционных ирландских инструментах, и любят устраивать вечеринки. Поскольку лепреконы — волшебные существа, они могут появляться из воздуха и создавать иллюзии горшков с золотом там, где конец радуги упирается в землю, заманивая глупых людей. Если поймать это существо, можно смело загадывать ему три магических желания. Тем не менее, коварный гном обычно выполнит хотя бы одно из желаний с подвохом, чтобы наказать человека. По этой причине их называют озорными, хотя на самом деле лепреконы поступают так только с людьми, которые причинили им вред. Чтобы избежать подобного, они скрываются сами и прячут свои сокровища под землей.
6 Вударджи
Австралийские аборигены нунгар рассказывают о вударджи. Эти человечки похожи на аборигенов, но их рост составляет всего около 30 сантиметров. Считается, что у вударджи большие густые бороды, одеты они только в набедренные повязки, но при этом ходят с копьями и другим традиционным оружием. Если человек сталкивается с ними, вударджи могут атаковать, поскольку они недолюбливают людей. Но, что интересно, если человек был ранен этими существами, то, как только он покинет ареал их обитания, все раны исчезнут.
7 Дуэнде
История о дуэнде пришла с Пиренейского полуострова и распространилась по Латинской Америке, на Филиппинах и на Гуаме во время колонизации. Изначально дуэнде был похож на маленького человека ростом около 90 сантиметров, в красной шляпе и одежде из шкур животных. В некоторых странах к внешности этого персонажа добавили свои особенности, такие как трость, большую бороду или отсутствие больших пальцев. Говорят, что дуэнде живет в пещере глубоко в лесу или в шкафу детской спальни. В некоторых историях он злой и заманивает детей в свою пещеру, где они остаются навсегда. Он может также прокрасться в их комнату ночью, чтобы отрезать пальцы на ногах. Эти истории использовались, чтобы напугать детей, дабы они слушали своих родителей. В других рассказах дуэнде - хорошее существо, которое помогает людям, заблудившимся в лесу, а также защищает лес и животных от любого, кто может причинить им вред.
8 Домовой
В славянском фольклоре есть домашние духи, которых называют домовыми. Они похожи на маленьких волосатых и бородатых людей. В некоторых историях говорится, что они выглядят как хозяева их дома, в других — что у них седая борода, а иногда и хвост или рога. Эти духи живут за печью и защищают дом, его жителей и их животных. У каждого дома есть свой домовой, но обычно люди его не видят. Он выдает себя только шумом, топотом и бормотанием. Чтобы домовой был счастлив, люди оставляли ему молоко и хлеб в углу возле печи. Когда домовой чувствует, что его уважают, он делает все возможное, чтобы защитить семью, но если его расстроить, он причиняет вред, катаясь на лошадях или коровах всю ночь, чтобы они были слишком уставшими, чтобы работать днем или чтобы у них испортилось молоко. Если его хозяева переезжают, домовой отправляется с ними.
9 Азиза
В Западной Африке у народности дагомеи популярны истории об азизе: крошечных сказочных существах, обитающих в лесу. Они выглядят как обычные люди, но они невероятно маленькие и у них есть крылья, похожие на крылья насекомого. Эти магические существа очень дружелюбные и помогают людям во время охоты. Они также когда-то научили людей, как разводить огонь, когда люди еще не умели делать этого. Взамен за помощь люди оставляли свежие продукты для азиза. Когда люди поняли, насколько эти существа полезны, они стали искать их чаще. Это заставило застенчивых существ уходить дальше в лес и избегать контактов с людьми.
10 Менехуне
Коренные гавайцы верят в человечков по названию менехуне, которые жили на островах задолго до того, полинезийцы прибыли на них. Их рост составлял около 60 сантиметров, хотя некоторые были не более 15 сантиметров в высоту. Менехуне стеснительные, поэтому их не часто видят люди, но говорят, что им нравится петь, танцевать, нырять со скал и стрелять из лука. Если они видят злого человека, то пронзают его сердце волшебной стрелой, чтобы убить злобу и заставить его почувствовать любовь. Они также являются отличными мастерами и инженерами, и строят храмы, рыбные пруды, дороги и многое другое под покровом ночи. В некоторых историях говорится, что менехуне исчезли после того, как острова были заселены людьми. Тем не менее, другие считают, что они все еще живут там, скрываясь. Что интересно, в 1820 году во время официальной переписи населения Кауаи были учтены 65 менехуне.
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