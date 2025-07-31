Любопытные факты о мифологических «маленьких людях» из разных стран

«Маленьким народцем» называют мифологических существ, которые обычно выглядят как очень маленькие люди. Такие сущности особенно часто встречаются в европейском фольклоре. К ним относятся феи, гоблины, гремлины, гномы, бесы, пикси и дварфы. Они различаются по размеру и внешнему виду, и некоторые из них хорошие, в то время как другие злобные или представляют собой смесь того и другого.

1 Патупайяре

2 Ниссе и Томте

3 «Маленький народец» коренных американцев

4 Эбу-гого

5 Лепрекон

6 Вударджи

7 Дуэнде

8 Домовой

9 Азиза

10 Менехуне