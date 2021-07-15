10 удивительных шестиколёсных автомобилей
Если для БТР или вездехода 6 колёс — это, в принципе, нормально, то для обычного дорожного или, скажем, спортивного автомобиля такая компоновка кажется экзотикой. Давайте посмотрим на десять необычных «шестиколёсников» и разберёмся в причинах их появления.
Panther 6 (1977). Экзотический кабриолет, построенный британской компанией Panther Westwinds. Планировалась к мелкосерийному производству, но было получено всего два заказа, и, соответственно, было построено ровно две «шестёрки», черная и белая. Мощный 8,2-литровый двигатель Cadillac теоретически должен был разгонять машину до огромных скоростей (увеличенное количество колёс способствовало лучшему сцеплению на поворотах), но практически максимальную скорость Panther 6 никогда не проверяли.
Tyrrell P34 (1976). Самый знаменитый шестиколёсный автомобиль в мире, единственный стартовавший в гонках болид «Формулы-1» подобной компоновки. Представлен он был в 1974-м, начал гоняться в 1976-м и выиграл одно Гран-При (ГП Швеции). Основной проблемой машины были пит-стопы и высокая стоимость шин — шинная компания вынуждена была изготавливать лимитированную серию исключительно для Tyrrell.
Covini C6W (2004) . Об этом автомобиле мы недавно писали отдельную заметку. Дизайнер Ферруччио Ковини задумал его в 1970-е, но сумел воплотить в жизнь только в начале 2000-х. Суперкар производится серийно, оснащён мощным 4,2-литровым двигателем Audi и разгоняется до 300 км/ч.
Nautilus Car (2003). 6,7-метровый кабрилет, построенный специально для фильма «Лига выдающихся джентльменов». Автомобиль не бутафорский — он сделан на шасси Land Rover, имеет V-образный 8-цилиндровый двигатель и передвигается своим ходом. Машина богато и эффектно украшена и имеет лишь один недостаток — очень низкую посадку при большой длине. Из-за этого Nautilus практически не может преодолевать неровности рельефа. Спаренные передние оси в данном случае выполняют сугубо эстетическую функцию.
FAB 1 (2004). Ещё одна «киношная» машина, построенная специально для ремейка фильма «Предвестники бури» (об этой машине мы тоже писали). Базой стало 11-е поколение Ford Thunderbird. Интересно, что на момент регистрации машины номер FAB 1 принадлежал частному лицу, и киношникам пришлось приложить некоторые усилия для его получения.
Land Rover Defender Double Cab Pickup 6×6 (2015). Наконец-то машина, где шесть колёс в первую очередь служат внедорожным качествам. Автомобиль построен тюнинговой компанией Kahn Design и предлагается к продаже по спецзаказу за 125 000 фунтов стерлингов.
Reeves Sextoauto (1912). В 1911 году изобретатель Милтон Ривс основал свою автомобильную компанию и выпустил диковинный 8-колёсный (!) автомобиль Reeves Octoauto. Годом позже появилась и шестиколёсная версия класса люкс. Стоимость составляла $4500 (на тот момент — исключительно дорого), и заказов не было. Ривс был вынужден перейти в другой бизнес.
Pat Clancy Special (1948). А это гоночная попытка из Америки. Автомобиль построил специально для гонки «500 миль Индианаполиса» инженер и пилот Пэт Клэнси. В принципе, машина была типичной для «Инди» того времени плюс, конечно, два дополнительных колеса. Клэнси полагал улучшить с их помощью устойчивость машины на овале. Pat Clancy Special финишировал в гонках, но в середине пелатона, дополнительная пара колёс не стала козырем в рукаве.
Sbarro Function Car (1978). Огромный лимузин, спроектированный и построенный швейцарским дизайнером Франко Сбарро на базе Cadillac Eldorado. Машина весила три тонны и представляла собой практически шикарный дом на колёсах. Лимузин заказал тогдашний владелец часовой компании TAG Heuer, саудовский бизнесмен Джозеф Аджадж. Планировалось сделать несколько экземпляров, но машина Аджаджа так и осталась единственной.
Williams FW08B (1982). Последний шестиколёсный автомобиль «Формулы-1». Машина активно испытывалась, плюс спаренные задние оси были рассчитаны на стандартную резину, то есть у FW08B были шансы выйти на трассу и преуспеть на ней. Но в 1983 году FIA внесла в правила поправки, разрешавшие только 4-колёсные болиды, и программа 6-колёсника была свёрнута.
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