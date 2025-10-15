Почему над Антарктидой запрещено летать самолетам

Есть множество зон, где полеты запрещаются. Антарктида – одна из них. Этот большой материк является сплошной бесполетной зоной. Летать нельзя как военным, так и гражданским судам. В чем же причины такого положения дел?
Антарктида является сплошной бесполетной зоной / Фото: shokolad-txt.ru
1. Особенности материка
Действительно, военная авиация в Антарктиде находится под запретом. Но самолеты не являются исключением. Военная техника всех типов, например, подлодки и корабли, тоже попадают под данное правило. В 1959 г. Антарктида стала демилитаризованной зоной. В это время был составлен договор между державами, согласно которому материк будет использоваться исключительно в научных и исследовательских мирных целях. Кроме того, от претензий на эту территорию державы тоже отказались.
Если вдруг самолету в сложной ситуации придется совершить посадку, то это попросту негде сделать / Фото: glavcom.ua
Что касается гражданской авиации, то здесь положение неоднозначное. Данное воздушное пространство официально не является закрытым, но все авиакомпании стараются его обойти. Все дело в безопасности. Вокруг Антарктиды только океан, а на самом материке нет взлетных полос. Если вдруг самолету в сложной ситуации придется совершить посадку, то это попросту негде сделать.
Жизнь в этой части земного шара очень тяжелая, цивилизация находится слишком далеко / Фото: 900igr.net
Теоретически взлетно-посадочную полосу соорудить было бы можно. Но предпринимателям слишком дорого обошлось бы ее обслуживание.очень тяжелая, цивилизация находится слишком далеко.
Ряд авиакомпаний из Чили, Новой Зеландии, Аргентины и Австралии совершают над материком полеты экскурсионного характера / Фото: gturs.com
И все же ряд авиакомпаний из Чили, Новой Зеландии, Аргентины и Австралии совершают над материком полеты экскурсионного характера. Позволить себе такую экскурсию могут немногие. Самая низкая ее стоимость составляет 4 000 000 руб. с одного человека.
2. Регионы, где полеты не разрешены
Над Тибетом, как и над Антарктидой, тоже не летает гражданская авиатехника, это связано с большой высотой гор / Фото: liveinternet.ru
Регулярные авиаперелеты отсутствуют не только над этим материком. Например, над Тибетом тоже не летает гражданская авиатехника. Здесь средние показатели высоты вершин гор составляют более шести тысяч метров. Всегда есть вероятность, что салон самолета разгерметизируется. В такой ситуации воздушному судну необходимо идти на снижение, сбросить высоту полета до трех тысяч метров. Но здесь такая возможность исключена.
Северный полюс Земли тоже включен в список закрытых летных зон / Фото: travelask.ru
Северный полюс Земли тоже включен в список закрытых летных зон. Магнитное поле отрицательно влияет на функционирование всех приборов навигации. Плюс к этому озоновый слой в этом месте сильно истощен, а уровень радиации повышен.
«Горячие точки» тоже пилоты обходят, что связано с огромным риском для пассажиров / Фото: ex-press.by
Также закрытыми являются секретные военные объекты различных государств. «Горячие точки» тоже пилоты обходят, что связано с огромным риском для пассажиров. К таковым относятся Ливия, Сирия, Северный Ирак, Сомали. Китай установил запрет на полеты над архипелагом Сенкаку. Данная территория является спорной. Сейчас за нее ведется борьба с Тайванем и Японией.
