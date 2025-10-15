С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    С другом в 1965 быстро соорудили передатчик на основе радиолы, подключив через ламповую панельку питание методом "вис...Радиохулиганы в СССР
  • Елена Каратеева
    У нас живёт это чудо. Правда, не такое шикарное, как на фото, но тоже ничего. "Чёрный дым". На руках не сидит, но мож...10 «недостатков» ...
  • Елена Каратеева
    "Весь", действительно, означает село. Есть выражение в нашем языке "города и веси". Слово "город" это не столько огра...«Восвояси» – это ...

Почему над Антарктидой запрещено летать самолетам




Есть множество зон, где полеты запрещаются. Антарктида – одна из них. Этот большой материк является сплошной бесполетной зоной. Летать нельзя как военным, так и гражданским судам. В чем же причины такого положения дел?


Антарктида является сплошной бесполетной зоной / Фото: shokolad-txt.ru

Антарктида является сплошной бесполетной зоной / Фото: shokolad-txt.ru

 

1. Особенности материка


В 1959 г. Антарктида стала демилитаризованной зоной / Фото: best-of-africa.ru

В 1959 г.
Антарктида стала демилитаризованной зоной / Фото: best-of-africa.ru


 

Действительно, военная авиация в Антарктиде находится под запретом. Но самолеты не являются исключением. Военная техника всех типов, например, подлодки и корабли, тоже попадают под данное правило. В 1959 г. Антарктида стала демилитаризованной зоной. В это время был составлен договор между державами, согласно которому материк будет использоваться исключительно в научных и исследовательских мирных целях. Кроме того, от претензий на эту территорию державы тоже отказались.
Если вдруг самолету в сложной ситуации придется совершить посадку, то это попросту негде сделать / Фото: glavcom.ua

Если вдруг самолету в сложной ситуации придется совершить посадку, то это попросту негде сделать / Фото: glavcom.ua

 

Что касается гражданской авиации, то здесь положение неоднозначное. Данное воздушное пространство официально не является закрытым, но все авиакомпании стараются его обойти. Все дело в безопасности. Вокруг Антарктиды только океан, а на самом материке нет взлетных полос. Если вдруг самолету в сложной ситуации придется совершить посадку, то это попросту негде сделать.
Жизнь в этой части земного шара очень тяжелая, цивилизация находится слишком далеко / Фото: 900igr.net

Жизнь в этой части земного шара очень тяжелая, цивилизация находится слишком далеко / Фото: 900igr.net


Теоретически взлетно-посадочную полосу соорудить было бы можно. Но предпринимателям слишком дорого обошлось бы ее обслуживание.
Жизнь в этой части земного шара очень тяжелая, цивилизация находится слишком далеко.
Ряд авиакомпаний из Чили, Новой Зеландии, Аргентины и Австралии совершают над материком полеты экскурсионного характера / Фото: gturs.com

Ряд авиакомпаний из Чили, Новой Зеландии, Аргентины и Австралии совершают над материком полеты экскурсионного характера / Фото: gturs.com

 

И все же ряд авиакомпаний из Чили, Новой Зеландии, Аргентины и Австралии совершают над материком полеты экскурсионного характера. Позволить себе такую экскурсию могут немногие. Самая низкая ее стоимость составляет 4 000 000 руб. с одного человека.

2. Регионы, где полеты не разрешены


Над Тибетом, как и над Антарктидой, тоже не летает гражданская авиатехника, это связано с большой высотой гор / Фото: liveinternet.ru

Над Тибетом, как и над Антарктидой, тоже не летает гражданская авиатехника, это связано с большой высотой гор / Фото: liveinternet.ru

 

Регулярные авиаперелеты отсутствуют не только над этим материком. Например, над Тибетом тоже не летает гражданская авиатехника. Здесь средние показатели высоты вершин гор составляют более шести тысяч метров. Всегда есть вероятность, что салон самолета разгерметизируется. В такой ситуации воздушному судну необходимо идти на снижение, сбросить высоту полета до трех тысяч метров. Но здесь такая возможность исключена.
Северный полюс Земли тоже включен в список закрытых летных зон / Фото: travelask.ru

Северный полюс Земли тоже включен в список закрытых летных зон / Фото: travelask.ru

 

Северный полюс Земли тоже включен в список закрытых летных зон. Магнитное поле отрицательно влияет на функционирование всех приборов навигации. Плюс к этому озоновый слой в этом месте сильно истощен, а уровень радиации повышен.

 

«Горячие точки» тоже пилоты обходят, что связано с огромным риском для пассажиров / Фото: ex-press.by

 

Также закрытыми являются секретные военные объекты различных государств. «Горячие точки» тоже пилоты обходят, что связано с огромным риском для пассажиров. К таковым относятся Ливия, Сирия, Северный Ирак, Сомали. Китай установил запрет на полеты над архипелагом Сенкаку. Данная территория является спорной. Сейчас за нее ведется борьба с Тайванем и Японией.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх