Зачем в детских садах СССР детей массово укладывали спать на улице

Зачем в советских детских садах детей укладывали спать на мороз/ фото: miloserdie.ru, tr.pinterest.com

1. Сон на улице — норма, если одеты по погоде

Дети спали на улице летом и зимой/ фото: pt.pinterest.com

2. Сон на морозном воздухе приходил за считанные минуты

Зимой детей наряжали в теплую одежду, спальники и закутывали одеялами/ фото: mungfali.com

3. Зачем была нужна эта практика

Сон на свежем воздухе - профилактика туберкулеза в СССР/ фото: mungfali.com

Во время сна на улице дети могли вдыхать чистый воздух без патогенов/ фото: belizvest.ru

4. Практика сна на улице стала неактуальной

К 70-м годам зимний дневной сон убрали из практики детских садов/ фото: rg.ru

5. Современное отношение ко сну на улице

В Европе по сей день практикуют сон на улице в детских садах/ фото: my.mail.ru