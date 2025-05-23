Зачем в детских садах СССР детей массово укладывали спать на улице

Зачем в советских детских садах детей укладывали спать на мороз/ фото: miloserdie.ru, tr.pinterest.com
В современных детских садах малыши спят в комфортных условиях — в спальнях при оптимальной влажности и температуре воздуха в помещении. В Советском Союзе все было иначе. Дошкольников массово выводили на улицу и заставляли спать на прямо во дворе детского учреждения.
1. Сон на улице — норма, если одеты по погоде
Дети спали на улице летом и зимой/ фото: pt.pinterest.com
В 20-х годах сразу же после создания Советского Союза правительство одобрило практику дневного сна во дворе детсада. Как указано в книге «Вопросы советского дошкольного воспитания», дети от 1 года до 4 лет и старше должны после обеда спать на улице. Вскоре были организованы детские спальные места. Летом для сна использовали раскладушки, которые нужно было выносить во двор. Допустимо спать под открытым небом при благоприятной погоде, а если идет дождь, то детей размещать на террасе под навесом. Из одежды остается только нижнее белье. Можно укрываться простынкой. Зимой сон на улице возможен при условии, что температура воздуха не опускается ниже -10 градусов, а для достаточно закаленных детей до -20 градусов. Детей необходимо обеспечить теплыми спальными мешками и двойными одеялами, а для головы — ватным капюшоном (капор).
2. Сон на морозном воздухе приходил за считанные минуты
Зимой детей наряжали в теплую одежду, спальники и закутывали одеялами/ фото: mungfali.com
Если летом дневной сон под открытым небом было легко организовать, то зимой воспитателям приходилось сложнее.разного возраста, чтобы дети не мерзли при отрицательной температуре. Для малышей шили на заказ спальники из овечьей шкуры, чтобы защитить детскую спинку от проникновения внутрь холода.
Детей закутывали в спальный мешок и укладывали в кроватки по очереди. Деток никогда не качали, поскольку они сразу же засыпали на морозном воздухе. В некоторых детских садах малышей младшей группы клали в коляски, которые располагали под навесом. Если какой-нибудь ребенок просыпался раньше всех, то его нянечка забирала в группу, чтобы не разбудить остальных деток. Пока ребенка раздевали, просыпался следующий и так постепенно все малыши собирались в группе. Тихий час на улице не должен был превышать 1.5 часа. За это время ребенок успевал отдохнуть. После тихого часа на улице нужно было занести спальные комплекты в теплую прихожую, чтобы перед следующим сном они были комнатной температуры.
3. Зачем была нужна эта практика
Сон на свежем воздухе - профилактика туберкулеза в СССР/ фото: mungfali.com
Ни для кого не секрет, что сон на холодном воздухе благоприятно влияет на нервную систему и наше самочувствие, однако эта польза была не главной причиной такой практики.
В начале 20-х годов в Союзе большое количество людей страдало от туберкулеза. Инфекционным заболеванием заражались не только взрослые, но и дети всех возрастов. Руководство страны шло на все возможные меры, лишь бы снизить смертность от туберкулеза и ликвидировать пандемию. Сон на улице стал отличной мерой профилактики. Дети могли дышать свежим чистым воздухом, в котором концентрация патогенных микроорганизмов была сведена к нулю. Что нельзя сказать про помещение, в котором одновременно находятся по 25 и более человек. Пожалуй, это была самая веская причина введения практики сна на улице.
Во время сна на улице дети могли вдыхать чистый воздух без патогенов/ фото: belizvest.ru
В ходе наблюдений также было установлено, что воздействие холодного воздуха на организм во время сна приводит к закаливанию детского организма и выработке иммунной защиты к микробам и аллергенам. Свежий воздух являлся средством профилактики кашля и заболеваний нервной системы.
А еще сон на свежем воздухе способствовал быстрому засыпанию детей. Воспитателям стоило только положить малышей в кроватки, как они засыпали за считанные минуты. Конечно, это уже второстепенная причина, но ее нельзя не отметить. Быстрое засыпание облегчало работу сотрудников детского сада. Им не нужно было долго успокаивать детей. Достаточно было находиться рядом для защиты и охраны. Кроме того, сон на улице помогал улучшить сенсорное и когнитивное развитие малыша. Дело в том, что во дворе детского учреждения дети могли слышать звуки и чувствовать запахи природы, кожей ощущать солнце, мороз и ветер. Все эти естественные природные факторы помогали развивать познавательные функции и чувства.
4. Практика сна на улице стала неактуальной
К 70-м годам зимний дневной сон убрали из практики детских садов/ фото: rg.ru
В конце 60-х годов дневной сон на улице в детских садах стал терять свою актуальность. В стране снизилось количество случаев заражения туберкулеза больше, чем на 60%. Детские учреждения стали постепенно уходить от подобной практики и в 70-80-х годах уже ни один ребенок не спал на улице в зимнее время года. А вот тихий час на улице летом сохранялся до распада Советского Союза. Если за окном стояла прекрасная погода, то всех малышей отправляли спать на свежий воздух. Летом спали во дворе не только в детсадах, но и санаториях, лагерях. В крымском «Артеке» еще долгое время соблюдали эту практику, поскольку изначально учреждение было построено для лечения детского туберкулеза.
5. Современное отношение ко сну на улице
В Европе по сей день практикуют сон на улице в детских садах/ фото: my.mail.ru
Современные родители по-разному относятся ко сну на свежем воздухе. Одни считают, что малышу сложно подобрать одежду по погоде, чтобы он не перегрелся или не замерз. Другие уверяют, что это очень полезно и могут специально пойти гулять с ребенком, чтобы он поспал в коляске на прохладном воздухе. А вот в некоторых городах Европы актуальность сна на улице сомнений не вызывает. В Копенгагене, Осло и Стокгольме малыши спят только во дворе детсада. А на городских улицах часто встречаются детские коляски с малышами возле кафе — пока мама и папа пьют свой кофе, они сладко спят на прохладном воздухе. Правда, бытует мнение, что детки, которые привыкли спать на улице, плохо засыпают в помещении. Они долго капризничают и ворочаются, пока родители не проветрят комнату.
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