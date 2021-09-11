Профессионалы объясняют: что сделать, чтобы у водителя не болела спина

При выборе автомобиля водители обычно ориентируются на внешний вид, технические характеристики и комплектацию. А вот качество сидений, возможности их регулировок, удобство посадки стоят далеко не в первом приоритете. Как результат, владельцы личного транспорта жалуются на боль в спине и дискомфорт. Как этого избежать хорошо знают таксисты и дальнобойщики, - те люди, которые постоянно за рулем. Их советы – далее в нашей статье.
Расстояние до руля
Вытянутые руки должны ложиться запястьями на руль. | Фото: gazu.ru
Пожалуй, стоит начать с того, что будущие водители учат еще в автошколе, но потом благополучно забывают. Самая главная настройка сиденья для водителя – это расстояние до руля. Если оно подобрано неверно, то руки постоянно напряжены, просто держась за рулевое колесо. Напряжение далее передается на спину и вызывает боль, особенно у тех, у кого и так есть проблемы.
Как же настроить сиденье и руль под себя? Во-первых, следует сесть поудобнее, чтобы спина полностью прилегала к спинке водительского кресла. Руль следует держать в положении «левая рука - на 9 часов, правая - на 3 часа».
Как убедиться, что расстояние до руля выставлено правильно? Не меняя позы нужно положить на руль выпрямленные руки. Если на верхнюю часть «баранки» легли запястья – то это именно то положение, которое и должно быть. Если приходится тянуться, либо, наоборот, сгибать руки, то нужно сдвинуть сиденье.
Угол наклона спинки
К полулежачей посадке большинству водителей нужно привыкать. | Фото: remcars.info.
Конструкция большинства автомобилей предусматривает, что водитель должен сидеть практически прямо. Именно такое положение обеспечивает максимальный контроль за ситуацией на дороге.
Но некоторые владельцы автомобилей предпочитают «полулежачую» посадку. Чтобы было комфортно и тело не затекало, нужно настроить сиденье и руль «под себя». Ключевой момент – подобрать высоту и угол наклона так, чтобы было хорошо видно дорогу, подголовник был на расстоянии 2-5 сантиметров от головы, и при этом спина, плечи и поясница плотно прилегали к спинке сиденью. Если поясница будет «висеть в воздухе», то долгая поездка станет настоящим мучением.
Регулировка высоты сиденья
Если высота сидений не регулируется, то у «длинноногих» и «коротконогих» водителей посадка будет далеко не самой удобной. | Фото: лада2111.рф.
Не все транспортные средства имеют регулировку высоты водительского кресла, но если она есть, можно достичь максимального удобства при посадке за рулем.
Высоту регулируют следующим образом. Во-первых, полностью «занижаем» сидушку. Далее медленно приподнимаем сиденье до тех пор, пока передняя часть подушки не станет полностью прилегать к бедрам.
Если сиденье слишком низкое, то ноги и нижняя часть спины опираются только на «пятую точку», что может вызывать боль..
А если сиденье установлено слишком высоко, то будет нарушаться кровоток в ногах из-за давления на бедра, и ноги затекают.
Поясничный упор
Изготавливаем поясничный упор своими руками. | Фото: clubnote.ru.
Регулировку поясничного упора имеют далеко не все автомобили, обычно это опция доступная только в топовых комплектациях. Тем не менее, снять напряжение со спины водителя можно и в бюджетном автомобиле, - проверено на собственном опыте автором сайта Novate.ru.
Для этого сооружаем поясничный упор с помощью обычного полотенца. Складываем его несколько раз или скручиваем, чтобы получился валик толщиной 1-5 сантиметра (зависит от индивидуальных особенностей водителя). Заняв место за рулем, водитель наклоняется и размещает полотенце у поясницы, сразу над бедрами. Если покажется, что все равно мало поддержки, или, наоборот, слишком давит, нужно изменить толщину полотенца.
Делаем поясничный упор водительского кресла своими руками.
Также водители могут сделать водительское кресло более комфортным, причем без ухудшения внешнего вида. Для этого нужно всего лишь подложить материал, например, вспененный полиэтилен, под обивку сиденья и зафиксировать его.
Регулировка подголовника
Правильная регулировка подголовника спасет здоровье в случае ДТП.
Подголовник на автомобильных креслах устанавливается вовсе не для комфорта, а для обеспечения безопасности. Это простое устройство предотвращает перелом шеи при ДТП, ограничивая перемещение головы. Именно поэтому правильная настройка подголовника очень важна.
Когда водитель занял свое место за рулем, расстояние от затылка до подголовника должно быть небольшое – всего 2-3 сантиметра. Самому это проверить непросто, поэтому пригодится помощь переднего пассажира. Высота подголовника выставляется так, чтобы его центр был напротив затылка водителя. А угол наклона ставится такой, чтобы подголовник был верхней частью «завален» вперед.
В первое время, если сделать все, как написано выше, подголовник может немного мешать водителю. Но уже через несколько поездок его положение станет естественным и комфортным.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии