Профессионалы объясняют: что сделать, чтобы у водителя не болела спина

Расстояние до руля

Вытянутые руки должны ложиться запястьями на руль. | Фото: gazu.ru

Угол наклона спинки

К полулежачей посадке большинству водителей нужно привыкать. | Фото: remcars.info.

Регулировка высоты сиденья

Если высота сидений не регулируется, то у «длинноногих» и «коротконогих» водителей посадка будет далеко не самой удобной. | Фото: лада2111.рф.

Поясничный упор

Изготавливаем поясничный упор своими руками. | Фото: clubnote.ru.

Делаем поясничный упор водительского кресла своими руками.

Регулировка подголовника

Правильная регулировка подголовника спасет здоровье в случае ДТП.