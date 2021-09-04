История школьницы, которая упала в джунгли с высоты 3200 метров и выжила

История Джулианы Кёпке.

Взрослая Джулиана Кёпке на фоне обломков самолета, на котором она разбилась в Перу.

Маленькая Джулиана с родителями.

Приблизительный маршрут полета и место крушения самолета, на котором летела Джулиана Кёпке.

Джулиана после спасения.

Накануне полета у Джулианы был выпускной в школе.

Фото, сделанное за день до катастрофы.

В 2011 году Джулиана опубликовала биографию по своим воспоминаниям об авиакатастрофе.

Джулиана Кёпке, единственная выжившая после падения самолета в джунгли.

Несколько дней девочке пришлось идти вдоль ручья в надежде встретить людей.

Джулиана стала единственной выжившей в той ужасной катастрофе.

Девочка продолжала несколько дней идти вдоль ручья, несмотря на сильные ранения и сотрясение мозга.

Джулиана после спасения.

Долгое время после крушения самолета Джулиану еще осаждали журналисты.

Джулиана на месте падения самолета.

Часть упавшего самолета, которую местные жители использовали при строительстве дома.