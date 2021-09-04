История школьницы, которая упала в джунгли с высоты 3200 метров и выжила

История Джулианы Кёпке.
В 1971 году самолет с 92 пассажирами на борту пропал над Амазонскими джунглями. Во время полета в него попала молния, спасательной команде не удалось приземлиться - они кружили над местом падения, и было очевидно, что выживших в такой катастрофе не было: самолет рухнул с высоты 3200 метров и разлетелся на кусочки. Все 86 человек пассажиров и 6 членов экипажа объявили погибшими. Однако через 10 дней из джунглей вышла девочка - единственная выжившая в этой страшной аварии.
Взрослая Джулиана Кёпке на фоне обломков самолета, на котором она разбилась в Перу.
За два десятилетия в 1960-70-х национальная авиалиния LANSA потерпела несколько аварий, в результате которых погибло более 200 человек. Так, в 1966 году самолет LANSA 501 разбился в горах, все 49 человек на борту погибли. Менее чем через 4 года LANSA 502 упал при похожих обстоятельствах - на его борту было 100 человек, и еще два погибли уже на земле от обломков при падении. Так что когда разбился LANSA 508 в декабре 1971 года и упал посреди совершенно непроходимых джунглей, спасатели были уверены, что выживших не осталось.
Маленькая Джулиана с родителями.
На борту этого самолета находилось 6 членов экипажа и 86 пассажиров, среди которых была орнитолог Мария Кёпке из Германии и ее 17-летняя дочь Джулиана (Juliane Koepcke), которая буквально днем ранее отпраздновала свой выпускной в школе. Они обе летели в город Пукальпа, чтобы встретиться с мужем Марии, папой Джулианы - золотогом Хансом-Вильхельмом Кёпке, который проводил исследования в Амазонских джунглях.
Приблизительный маршрут полета и место крушения самолета, на котором летела Джулиана Кёпке.
Через 40 минут после взлета экипаж увидел перед собой грозовой шторм и принял решение следовать насквозь - увы, именно из-за этого решения и случилась катастрофа. В крыло самолета ударила молния и судно рухнуло вниз в тропический лес. Сильный ливень потушил возникший было пожар, а сам самолет разлетелся на части еще в воздухе при падении, так что упав вниз, сравнительно мелкие части самолета были с воздуха совершенно невидимы под густой кроной деревьев. В последствии спасательные команды часто кружили над этим местом, однако они не могли определить точно место падения самолета.
Джулиана после спасения.
Джулиана очнулась, будучи все еще пристегнутой к своему креслу. Часы на ее руке показывали 9 утра, что означало, что она была без сознания почти сутки. Девочка была жива, но отнюдь не невредима: у нее была сильно повреждена ключица, отек глаз, тело покрывали многочисленные порезы, самый сильный из них был на ноге, а сильное сотрясение мозга приводило к тому, что девочка то и дело теряла сознание и ее сильно тошнило.
Накануне полета у Джулианы был выпускной в школе.
Фото, сделанное за день до катастрофы.
Несколько дней у Джулианы ушло только на то, чтобы прийти в себя настолько, чтобы быть в состоянии передвигаться. Помимо сильнейшей головной боли и общего шока, у девочки была также близорукость, а очки ее разбились. Боясь встретить ядовитый змей, она бросала сначала перед собой свою обувь, и только потом делала шаг вперед. Это сильно замедлило ее продвижение, однако обеспечило ее от встречи со смертоносными животными.
В 2011 году Джулиана опубликовала биографию по своим воспоминаниям об авиакатастрофе.
Однако сначала девочка попыталась найти других выживших. Она звала маму, однако никто ей не отвечал. Когда девочка нашла несколько сильно изученных трупов, ее надежда найти маму живой, исчезла. Джулиана поискала еду среду обломков самолета, однако смогла найти только конфеты. С ними она и отправилась к ближайшему ущелью, по дну которого протекал небольшой ручей. Как позже выяснилось в ходе расследования, на самом деле в той катастрофе выжило ещё 14 человек, однако все они скончались в последующие дни еще до прибытия помощи.
Джулиана Кёпке, единственная выжившая после падения самолета в джунгли.
Знания, полученные от отца, позволили девочке не сдаваться и двигаться вперед. Она знала, что ручей в итоге приведет ее к реке, и так или иначе вдоль воды она рано или поздно должна встретить поселение людей. Передвигаться вдоль ручья было значительно легче, чем сквозь джунгли, хотя вероятность встретить ядовитых змей была также выше. Раны Джулианы тем временем загноились, в них завелись личинки. Не имея возможности нормально питаться, девочка ела то немногое, что казалось ей достаточно безопасным и съедобным.
Несколько дней девочке пришлось идти вдоль ручья в надежде встретить людей.
Через 10 дней после катастрофы отчаяние девочки достигло апогея - от истощения и слабости она готова была сдаться и больше уже никуда не идти. Когда вдруг Джулиана увидела у берега реки моторную лодку и стоящую рядом канистру с бензином. Еще раньше, чем она осознала, что лодка означает наличие где-то поблизости людей, она поспешила к канистре с бензином. Когда-то ее отец с помощью бензина помог их потерявшейся собаке, которая вернулась с ранами и паразитами в ней. Именно болевшие ранения и копошившиеся в них черви изводили девочку больше всего все эти дни, не давая ей спать по ночам.
Джулиана полила рану на плече и ноге бензином, заставив тем самым червей выползти наружу. Девочка стала по одному вынимать их и считать. Она насчитала 35 паразитов. Идти куда-либо от лодки она побоялась - надеялась, что вскоре должна прийти люди. А самой отправляться на лодке она не стала - не хотела, чтобы люди подумали, что она украла лодку.
Джулиана стала единственной выжившей в той ужасной катастрофе.
К счастью, через несколько часов и правда пришли местные жители. Девочка выглядела так ужасно, что они даже не сразу решились подойти к ней - гостья больше была похожа на какого-то лесного духа из местных поверьев, чем на живого человека. К счастью, Джулиана знала не только родной немецкий, но также и испанский язык, так что она смогла объяснить, что с ней произошло. Мужчины отнесли девочку в свою деревню, где оказали ей первую помощь, а затем еще 7 часов везли ее на лодке в поселение, где был аэропорт, чтобы транспортировать пострадавшую в Пукальпу.
Девочка продолжала несколько дней идти вдоль ручья, несмотря на сильные ранения и сотрясение мозга.
12 дней спустя после катастрофы Джулиана наконец-то встретилась со своим отцом и смогла получить профессиональную медицинскую помощь. Известие о единственной выжившей быстро разлетелось по всей стране, и журналисты стали осаждать больницу, пробираясь к ней в палату всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Девочка не сильно горела желанием снова и снова рассказывать о пережитом. Ей и так пришлось рассказать обо всем произошедшем полиции - в частности, именно благодаря ее показаниям спасателям в итоге удалось выяснить место крушения самолета. К несчастью, когда спасательная команда прибыла на это место, все выжившие пассажиры уже погибли.
Джулиана после спасения.
Долгое время после крушения самолета Джулиану еще осаждали журналисты.
В итоге Джулиана пошла по стопам своих родителей - она выучилась на биолога в Германии и позже вернулась в Перу, чтобы продолжить изучать амазонские леса. В возрасте 57 лет она опубликовала книгу "Как я упала с небес" по своим воспоминаниям о той жуткой катастрофе. "Вы знаете, меня еще долгое время преследовали кошмары, - вспоминает Джулиана в одном из интервью накануне выпуска своей биографии. - Несколько лет я еще горевала о потере своей мамы и обо всех тех людях, которые погибли в тот день. Я думала, ну почему я оказалась единственной, кто выжил? Эти мысли преследовали меня годами. Да и, наверное, всегда будут преследовать."
Джулиана на месте падения самолета.
Часть упавшего самолета, которую местные жители использовали при строительстве дома.
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