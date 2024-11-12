После 40 лет жизни с изменами похоронил жену и увел из семьи актрису на 38 лет младше

Первая супруга: студенческая любовь

Валерий Афанасьев завоевывал женское внимание еще с молодости./Фото: kino-teatr.ru

С первой женой Валерий Афанасьев прожил полтора года./Фото: eg.ru

Второй брак: рождение ребенка и развод

Валерий Афанасьев с сыном./Фото: mirtesen.ru

Третий брак: двое детей, измены и смерть

Валерий и Анна Афанасьевы прожили в браке 40 лет./Фото: russia.tv

Валерий Афанасьев и Мария Аронова./Фото: rg.ru/watch.plex.tv

Сыновья Валерия Афанасьева подружились лишь во взрослом возрасте./Фото: yandex.net

Четвертый брак: горе, разница в возрасте и долгожданная гармония

Валерий и Наталья Афанасьевы предпочитают игнорировать слухи о себе./Фото: trendru.info

Наталья не скрывает, что часто ревнует супруга./Фото: kp.ru

Свое свободное время Валерий Афанасьев также любит проводить с внуками./Фото: live.mts.ru