После 40 лет жизни с изменами похоронил жену и увел из семьи актрису на 38 лет младше

Известный российский актер Валерий Афанасьев обладает огромным опытом игры на театральной сцене, который помог ему стать блестящим преподавателем. Однако личную жизнь устроить с первого раза у него не получилось. Всего артист был женат четыре раза. С первой и второй супругами крепкой семьи не вышло, однако с третьей он прожил целых сорок лет вместе. После ее смерти Валерий женился на девушке, которая на 38 лет младше его самого. Почему же поиски «той самой» длились так долго и как складываются его отношения с четвертой женой?
Первая супруга: студенческая любовь
Первую супругу Валерий Афанасьев встретил в студенческие годы, когда получал образование в Щукинском училище. Туда он попал, пройдя бешеный конкурс: в 1966 году на одно место претендовало три тысячи человек. Это не помешало Афанасьеву успешно сдать вступительные экзамены и оказаться в списке студентов мастерской Марианны Тер-Захаровой.
Валерий Афанасьев завоевывал женское внимание еще с молодости./Фото: kino-teatr.ru
Лилия же училась на переводчицу. Несмотря на то, что характеры у возлюбленных были абсолютно разными, пара начала встречаться и даже поженилась. Жили молодожены в подвале, так как оба были студентами и не могли позволить себе жилье получше. Валерий признался, что одной из причин брака с Лилией было желание просто отдалиться от родителей. Однако понял он это не сразу.
Вырос Афанасьев в обычной семье, воспитывался вместе с братом и сестрой. Сам Валерий родился в Москве, однако родители приехали в столицу из других городов, поэтому собственную квартиру себе позволить не могли. Ребята провели детство в комнате в коммуналке, где единственным развлечением был огромный балкон. Пространство там было настолько велико, что зимой Афанасьевы заливали его водой и катались там как на катке.
С первой женой Валерий Афанасьев прожил полтора года./Фото: eg.ru
Валерий отметил, что с первых дней брака чувствовал, что совершил ошибку. Оказалось, что чувство влюбленности, которое он испытывал к Лилии, оказалось фальшивым. Тогда он решил скрыть свои эмоции и попробовать ужиться с девушкой по принципу «стерпится-слюбится». Правда, так и не стерпелось. Довольно быстро Афанасьев влюбился в свою однокурсницу, однако та оказалась замужем, поэтому романа не вышло. Несмотря на это, Валерий все же развелся с Лилией и сделал вывод, что жениться не по любви не стоит.
Второй брак: рождение ребенка и развод
Следующей любовью Афанасьева стала Евгения Колмыкова, ассистентка режиссера. Тогда девушка была замужем за режиссером Павлом Любимовым, однако их отношения не складывались. Пара подумывала о разводе, и появление Валерия стало еще одной причиной расторжения брака. После этого Колмыкова и Афанасьев съехались и стали жить в гражданском браке, не спеша оформлять отношения официально.
Валерий Афанасьев с сыном./Фото: mirtesen.ru
На посещение ЗАГСа влюбленных сподвигла беременность Евгении. Сын Владимир родился уже в браке, однако не смог спасти отношения родителей и удержать их вместе. Пара развелась, когда мальчику было шесть лет: в то время Валерий встретил на новой работе другую женщину и понял, что никогда не испытывал к кому-то настолько сильных чувств.
Третий брак: двое детей, измены и смерть
Произошло это в Театре имени Гоголя, куда он попал практически сразу же после выпуска из актерского училища. Сначала артист пробовался в другое учреждение, однако там ему отказали. Позже Афанасьев признавался, что воспринял данную новость настолько тяжело, что просто сел на лавочку и разрыдался. Впрочем, довольно быстро успокоился, получив приглашение на главную роль в Театре имени Гоголя. На сцене данного учреждения он прослужил двадцать лет.
Валерий и Анна Афанасьевы прожили в браке 40 лет./Фото: russia.tv
Однажды он зашел туда увидеться с друзьями и столкнулся с Анной, реквизитором театра. Девушка, будучи младше артиста на шесть лет, сразу же пробудила в Валерии неведомые ранее чувства. Позже Афанасьев понял, что это и есть настоящая любовь, и позвал избранницу в ЗАГС. В этом браке Валерий стал отцом двух сыновей, Егора и Константина. Характеры супругов отлично подходили друг другу: мужчина не скрывает, что может взорваться из-за мелочей, а его жена была спокойной и уравновешенной личностью. Однако даже союз с Анной не был идеальным.
Актер отметил, что в какой-то момент супруга стала вести себя странно. Она могла уехать на двое суток, даже не предупредив мужа и сыновей, а после вернуться, будто ничего не произошло. Валерий понимал, что у Анны наверняка появился другой мужчина, однако не хотел разводиться с ней из-за двух детей. Свою боль актер топил в алкоголе. Вскоре супруга успокоилась и окончательно вернулась в семью. Впрочем, и сам Валерий не был идеальным мужем.
Валерий Афанасьев и Мария Аронова./Фото: rg.ru/watch.plex.tv
У Афанасьева также были отношения на стороне, причем даже не одни. Самым серьезным увлечением стала актриса Мария Аронова, к которой Валерий ушел из семьи. Однако с новой избранницей Афанасьев провел лишь месяц, столкнувшись с серьезными проблемами из-за отсутствия работы.
Из-за того, что некоторое время Валерий сидел без ролей, Марии приходилось его одевать и кормить. Артист довольно быстро понял, что не может находиться в положении, когда женщине нужно его обеспечивать. Кроме того, Аронова, как оказалось, тоже обладает сильным характером, из-за чего с Афанасьевым часто случались конфликты. В результате Валерий принял решение расстаться с Марией и вернуться к Анне, попросив прощения. Супруга его приняла.
Брак с Анной продержался сорок лет. По словам Валерия, супруги оставались вместе лишь благодаря стараниям жены, которая закрывала глаза на его измены и сглаживала конфликты. Дети Афанасьевых выросли с двумя родителями, которые продолжили держаться вместе даже после начала их взрослой жизни.
Сыновья Валерия Афанасьева подружились лишь во взрослом возрасте./Фото: yandex.net
Позже Анна получила травму шеи, из-за чего стала инвалидом. Несмотря на это, женщина продолжала ухаживать за домом и заботиться о супруге, а Валерий, в свою очередь, поддерживал жену. Однако позже проблемы со здоровьем Анны стали ухудшаться: стали хуже работать сердце и почки, начало скакать давление, а конечности перестали слушаться. Ей поставили гипертонию. В 2015 году супруги спокойно строили планы на Новый год, еще не зная, что женщина до него не доживет. Анна скончалась от осложнений заболевания.
Четвертый брак: горе, разница в возрасте и долгожданная гармония
Еще при жизни Анны Валерий встретил актрису Наталью, которая стала его музой. Новая избранница моложе Афанасьева на тридцать восемь лет, однако коллеги без проблем нашли новый язык. Несмотря на это, Валерий не скрывал, что все еще любит Анну. Артист и не собирался разводиться с женой, так как не хотел перечеркивать все прожитые вместе годы. После смерти супруги он сильно горевал и часто приезжал к ней на могилу, чтобы поговорить, попросить прощения и благословения на новый брак.
Валерий и Наталья Афанасьевы предпочитают игнорировать слухи о себе./Фото: trendru.info
Наталья в то время тоже была замужем и воспитывала сына, Григория. Однако актриса развелась с супругом ради Валерия. В ЗАГС влюбленные пошли лишь в 2019 году, поженились на тайной церемонии. Афанасьев подчеркнул, что видит в Наталье свою опору. Несмотря на разницу в 38 лет, женщина для него предстала как очень мудрый и дипломатичный человек, который может с легкостью успокоить его бушующие эмоции. Валерий отметил, что четвертая супруга научила его прислушиваться к чужому мнению.
Наталья же считает Афанасьева настоящим защитником и не скрывает, что иногда ревнует избранника. Она видит, что на него часто обращают внимание другие женщины, и иногда довольно резко реагирует. Однако Валерий ее быстро успокаивает и уверяет, что ему больше никто не нужен.
Наталья не скрывает, что часто ревнует супруга./Фото: kp.ru
С супругой он практически не расстается: дома – вместе, на работе в Малом театре – вместе. Несмотря на то, что Валерию Афанасьеву уже 75 лет, он надеется, что 36-летняя супруга подарит ему ребенка. А пока что он помогает ей в воспитании Григория. По словам артиста, подросток прекрасно говорит на английском языке.
Даже сейчас Валерий Афанасьев, помимо регулярных спектаклей в театре, появляется и в кино. Крайним проектом актера стал «Свет в окне». Кроме того, артист часто появляется в различных шоу на телевидении.
Свое свободное время Валерий Афанасьев также любит проводить с внуками./Фото: live.mts.ru
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