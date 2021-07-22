5 причин не выбрасывать ботву помидор, а применить ее с пользой

При правильном уходе кусты помидоров, как и многих других культур, нуждаются в пасынковании – регулярной стрижке, целью которой является удаление лишних зеленых отростков, формирования и рост которых оттягивает на себя питательные элементы. Выполняется пасынкование для улучшения качества урожая. После каждой такой процедуры набирается неплохое количество срезанной ботвы. Многие дачники просто выбрасывают ее. На самом деле такой подход является неправильным, ведь срезанную зелень можно использовать с пользой для хозяйства.
1. Борьба с вредителями
Дай бой вредителям. ¦Фото: hotelatinc.com.
Дачные растения на протяжении всего сезона регулярно атакуются вредными насекомыми, которые спешат поживиться зеленью и плодами. Далеко не каждый знает о том, что в томатной ботве содержится ядовитое соединение соланин. Именно он поможет справиться с паутинным клещом, тлей, морковной мухой, пилильщиком и разнообразными гусеницами.
Приготовить смертельный состав несложно. Берем 4 кг свежей ботвы, измельчаем и заливаем 10 литрами теплой воды. Состав должен настояться 3-4 часа, после чего отправляется в кастрюлю на плиту, на медленный огонь еще на 30 минут (обязательно нужно накрыть кастрюлю крышкой). После этого отвар нужно остудить, процедить и разбавить с водой по соотношению 1 к 4. Для прилипания отравы к культуре добавляем в воду 40-50 грамм мыла.
Важно: обработка производится раз в 5-7 дней. Не злоупотребляйте использованием солонина, так как «передозировка» может погубить урожай. Также следует соблюдать указанную рецептуру. Также, данный метод запрещается использовать на растениях, которые были поражены каким-либо заболеванием.
2. Приготовление компоста
Всегда можно сделать компост. |Фото: austinmonitor.com.
Томатная ботва – один из лучших видов сырья для приготовления компоста. Уложив ботву в компостницу, следует переслоить ее с землей, а также раствором коровяка или мочевины, которые ускорят процессы гниения. Такой компост будет готов через 1 год.
Примечание: если ботва томатов была подвержена «фитофторозу», то ее также можно использовать для создания компоста. Однако, чтобы не допустить распространение опасных для урожая спор, компост придется выдерживать 3 года.
3. Жидкое удобрение
Можно прикармливать урожай. |Фото: eda-land.ru.
Компост – это одна из тех вещей, что готовится достаточно долго. Томатную ботву можно пустить и на создание «быстрых» удобрений. Отличным примером будет жидкая «зеленая» подкормка, которая выступит в качестве азотного удобрения. Для этого берется бочка, которая заполняется на 2/3 выполотыми сорняками перемешанными с томатной ботвой. Последняя должна составлять не более 1/4 всей зеленной массы. После этого емкость заливается водой и накрывается пленкой, в которой проделывается парочка отверстий для газообмена. Если на дворе будет стоять теплая погода, то подкорма приготовится через 7-10 суток. Использовать удобрение в составе раствора – 1 литр подкормки на 10 литров воды.
Важно: помните о том, что использовать можно только здоровую томатную ботву, без признаков заболеваний.
4. Зола
Один из лучших вариантов. |Фото: fleurlili.ru.
Самое простое натуральное удобрение, которое можно приготовить из томатной ботвы. Более того – это абсолютно беспроигрышный вариант. Самое главное в том, что большое количество золы можно заготовить уже после сбора урожая, когда все плоды убраны с кустов. Рекомендуется несколько дней просушить ботву и только после этого сжечь. Получившуюся золу сразу же используем по назначению – удобряем участок в процессе подготовки огорода к зимовке.
5. Мульча
Защищаем и удобряем почву. |Фото: sveklon.ru.
Так же как подсушенную траву и обрезанные ветки, томатная ботва может быть использована для приготовления мульчи. Само собой, для этого в хозяйстве должен быть подходящий измельчитель. «Помидорная» мульча особенно хороша, так как позволяет задерживать влагу в почве на значительно больший срок. Она также угнетает рост сорняков. В последствии, мульча за несколько месяцев перегниет и станет неплохим удобрением для почвы.
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