Как убрать пятна от косметики на одежде без порошков и гелей

Нам кажется, что красиво накраситься – это самая трудная задача. На самом деле, гораздо сложнее нанести косметику так, чтобы не запачкать одежду. А потом еще целый день контролировать, чтобы воротники курток, рубашек, свитеров не вымазывались от соприкосновения с лицом.
Как предотвратить появление пятен?
Делайте макияж в домашней одежде.
Все мы знаем, что проблему легче предотвратить, чем думать, как ее решить. В случае с пятнами на одежде от косметики, есть варианты, как избежать их появления. Во-первых, макияж следует делать в домашней одежде или, накинув сверху халат. Во-вторых, если вы используете тональную основу и другие средства с кремовой текстурой (румяна, скульптор и пр.), обязательно фиксируйте мейкап пудрой. Она поможет минимизировать отпечатывание косметики на одежде. Также можно надевать платок или легкий шарф, чтобы воротник не прикасался к лицу.
Пятна все-таки появились? Тогда переходим к плану Б. Помните главное: вывести загрязнения из ткани гораздо проще, пока они еще свежие и не въелись в материал. Поэтому действуйте быстро.
Как удалить пятна?
1. Мицеллярная вода
Самым лучшим средством для удаления пятен является средство, которое точно есть у вас в косметичке – мицеллярная вода. Главное – помыть руки перед процедурой, чтобы не оставить дополнительных пятен на ткани.
Возьмите ватный диск, смочите его мицелляркой и приложите к загрязненным участкам. Оставьте на пять-семь минут, после чего аккуратно протрите пятно круговыми движениями.
На заметку: Мицеллярной водой можно убрать не только пятна от косметики. Также она отлично справляется с желтым налетом на белой обуви, пятнами от губной помады, залоснившимися местами на изделиях из кожи и нубука. Главный плюс средства в том, что оно действует деликатно, поэтому подходит для чистки любых материалов.
2. Салфетки для снятия макияжа
До сих пор не пользуетесь салфетками для снятия макияжа? Очень зря! Это отличный дорожный и тревел-вариант, когда в отпуск или в командировку не хочется везти с собой целый пузырек мицеллярной воды. А еще салфетки помогут привести в порядок одежду, если вы случайно капнули косметику на блузу или платье. Аккуратно потрите ими пятно, двигаясь от края к центру, чтобы не размазать тональный крем. Не используйте только одну салфетку – меняйте по мере загрязнения, чтобы точно избавиться от пятна.
3. Пена для бритья
Удивительно, но факт – под воздействием пены для бритья следы от консилера, румян, тонального крема исчезают буквально на глазах. Кстати, этот лайфхак использует даже Ким Кардашьян. В одном из своих интервью она призналась, что пена для бритья – ее палочка-выручалочка в таких случаях.
Немного потрясите флакон, выдавите столько пены для бритья, чтобы она покрыла пятно, и оставьте на пять минут. После этого возьмите зубную щетку и аккуратно потрите загрязненный участок. Промойте ткань чистой водой и оцените результат – если следы от косметики еще видно, повторите процедуру. Если нет – повесьте одежду сушиться.
4. Жидкость для мытья посуды
Еще одно универсальное средство, которое опытные хозяйки часто используют для стирки. Нанесите на пятно немного жидкости для посуды, слегка потрите, а затем прополощите в чистой воде. Благодаря тому, что средство отлично расщепляет жиры, оно легко справляется с пятнами от тонального крема и другой косметики. Обязательно попробуйте!
5. Хозяйственное мыло
Нестареющее средство для выведения пятен, которым пользовались еще наши мамы и бабушки. Возьмите брусочек мыла и натрите им заранее увлажненную ткань. Старайтесь делать это аккуратными круговыми движениями, чтобы пятно не расползалось по материалу.
Если вы вовремя не увидели загрязнение, и оно успело въесться в ткань, натрите небольшой кусочек мыла на терке, смешайте его с водой и замочите в полученном растворе грязную одежду. Через полчаса достаньте и оцените результат – если пятна нет, прополощите и повесьте сушиться, если есть – дополнительно постирайте в машинке.
6. Нашатырный спирт + сода
Перед тем, как использовать этот способ, откройте окно и наденьте маску – у нашатырного спирта очень резкий запах, от которого может разболеться голова. Готовы? Отлично. Смочите ватный диск нашатырем, приложите к пятну и оставьте на 15 минут. После этого уберите диск, посыпьте загрязненный участок содой и потрите мягкой губкой. Пусть остатки соды подсохнут – так вам будет проще смахнуть их с ткани.
Обратите внимание: Если вы нечаянно просыпали пудру или тени на одежду, ее можно не стирать. Сдуйте остатки косметики с помощью фена. Направляйте струю воздуха не на пятно, а немного в сторону, чтобы не «прибить» загрязнение. Также можно использовать липкий ролик – он соберет крошки теней и пудры.
7. Кислородный отбеливатель
Все вышеперечисленные методы подходят для удаления свежих пятен. Если же они застарелые, на помощь придет тяжелая артиллерия под названием кислородный отбеливатель. Смешайте его с водой согласно инструкции на упаковке, замочите в тазу грязную одежду и оставьте на ночь. Утром постирайте вещь в стиральной машине.
