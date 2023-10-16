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Как за одну минуту заправить одеяло в пододеяльник

Заправьте одеяло в пододеяльник рекордно быстро и без лишних нервов. Одна-полторы минуты, и всё будет готово!

Как за одну минуту заправить одеяло в пододеяльник

Выверните пододеяльник наизнанку, расправьте ровно. Отверстие располагается снизу.

Как за одну минуту заправить одеяло в пододеяльник

Сверху уложите одеяло.

Как за одну минуту заправить одеяло в пододеяльник

Сверните вместе одеяло и пододеяльник.

Как за одну минуту заправить одеяло в пододеяльник

Через отверстие выверните обе стороны одеяла.

Как за одну минуту заправить одеяло в пододеяльник

И расправьте, держа одеяло за оба конца.

Как за одну минуту заправить одеяло в пододеяльник

Всё готово! Быстро, просто, без нервов и трудностей.

Как за одну минуту заправить одеяло в пододеяльник
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одеялоПододеяльник

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