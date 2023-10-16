Заправьте одеяло в пододеяльник рекордно быстро и без лишних нервов. Одна-полторы минуты, и всё будет готово!
Выверните пододеяльник наизнанку, расправьте ровно. Отверстие располагается снизу.
Сверху уложите одеяло.
Сверните вместе одеяло и пододеяльник.
Через отверстие выверните обе стороны одеяла.
И расправьте, держа одеяло за оба конца.
Всё готово! Быстро, просто, без нервов и трудностей.
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Как за одну минуту заправить одеяло в пододеяльник
Заправьте одеяло в пододеяльник рекордно быстро и без лишних нервов. Одна-полторы минуты, и всё будет готово!
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