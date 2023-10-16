Как за одну минуту заправить одеяло в пододеяльник

Заправьте одеяло в пододеяльник рекордно быстро и без лишних нервов. Одна-полторы минуты, и всё будет готово!







Выверните пододеяльник наизнанку, расправьте ровно. Отверстие располагается снизу.







Сверху уложите одеяло.







Сверните вместе одеяло и пододеяльник.







Через отверстие выверните обе стороны одеяла.







И расправьте, держа одеяло за оба конца.







Всё готово! Быстро, просто, без нервов и трудностей.





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