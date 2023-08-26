Зачем в Гонконге строят «дырявые» небоскрёбы и почему так они популярны

Гонконг - один из самых густонаселенных городов в мире, здесь живут более 7 миллионов человек. Чтобы обеспечить жильем все большее количество людей, архитекторы и строители усердно работают над созданием новых зданий. Одним из самых интересных и необычных трендов в строительстве стали "дырявые" небоскребы. Они получили свое название благодаря сквозным отверстиям или "дырам", которые пробиваются в зданиях на определенной высоте.
Концепция "дырявых" небоскребов и их история
Небоскреб /Фото:stroiteh-msk.ru
Концепция "дырявых" небоскребов, также известных как "holey" skyscrapers, начала появляться в Гонконге в 1960-х годах. Она была разработана в ответ на проблемы, связанные с жарким и влажным климатом Гонконга, который приводил к необходимости установки кондиционеров в зданиях, чтобы охладить и осушить воздух.
Дизайнеры решили использовать концепцию сквозных отверстий, чтобы улучшить циркуляцию воздуха внутри зданий, что позволяло не только снизить затраты на кондиционирование воздуха, но и улучшить качество воздуха внутри помещений.
Идея "дырявых" небоскребов была успешно реализована в Гонконге и быстро стала популярной в других городах Азии, где также присутствует жаркий и влажный климат.
Необычное здание /Фото:startface.net
В настоящее время "дырявые" небоскребы не только улучшают условия внутри помещений, но также являются символом современной архитектуры и технологического прогресса. Однако, в последнее время, появились опасения относительно безопасности этих зданий в случае сильного ветра или землетрясения. В связи с этим, дизайнеры и архитекторы стараются уделять больше внимания безопасности при проектировании и строительстве "дырявых" небоскребов.
Кроме того, небоскребы имеют не только функциональную ценность, но и эстетическую привлекательность. Они создают эффект света и тени, что придает зданиям особый шарм и характер. В Гонконге эти здания стали частью городского ландшафта и туристических маршрутов, привлекая множество людей для создания красивых фото и наслаждения видом.
Также стоит отметить, что многие "дырявые" небоскребы строятся с использованием современных технологий и материалов, что снижает их воздействие на окружающую среду и делает более энергоэффективными. Например, некоторые здания используют солнечные панели для генерации электроэнергии, а также системы восстановления дождевой воды.
Как "дырявые" здания влияют на внешний вид города и окружающую среду
Дырявый небоскреб/Фото:pulse.mail.ru
"Дырявые" дома имеют специфический дизайн, который отличается от традиционных небоскребов. Он придает зданиям особый шарм и характер, что делает их узнаваемыми и привлекательными для туристов и жителей города.
Небоскребы также могут влиять на внешний вид города, в котором они находятся. Крупные комплексы таких зданий могут стать символом города и привлечь туристов, что улучшит развитие экономики региона. Однако, при неправильном использовании "дырявых" зданий, они могут нарушать гармонию городского ландшафта и создавать негативный эффект на окружающую среду.
Например, если не учитывать архитектурный контекст и местоположение здания, то оно может выглядеть странным и не сочетаться с окружающей застройкой. Также, если здание не будет соответствовать экологическим требованиям, то его воздействие на окружающую среду может быть негативным. В этом случае, здание может потреблять больше энергии и воды, что может привести к экологическим проблемам.
Уникальные технологии и конструкции, применяемые при строительстве "дырявых" небоскребов
Необычные здания /Фото:stroiteh-msk.ru
При строительстве "дырявых" небоскребов используются уникальные технологии и конструкции, которые позволяют создавать здания с высокой функциональностью, безопасностью и эстетической привлекательностью.
Некоторые из этих технологий и конструкций включают в себя аэродинамические испытания: из-за сквозных отверстий в "дырявых" домах, они могут подвергаться большим ветрам, что может привести к опасным условиям для жителей и посетителей здания. Поэтому, при проектировании и строительстве таких зданий, проводятся аэродинамические испытания, чтобы определить, как ветер будет воздействовать, и какие меры безопасности должны быть приняты.
Кроме того, "дырявые" здания могут быть построены с использованием композитных материалов, которые обеспечивают высокую прочность и легкость. Это позволяет дизайнерам создавать более сложные формы и фасады зданий, которые были бы невозможны при использовании традиционных материалов.
Многие дома используют солнечные панели для генерации электроэнергии, что снижает затраты на электроэнергию и воздействие на окружающую среду.
Дома в Гонконге /Фото:travel-dom.ru
Некоторые небоскребы имеют системы восстановления дождевой воды, которые позволяют использовать дождевую воду для полива растений и уничтожения отходов.
Также здания имеют систему управления, которая позволяет дистанционно управлять энергопотреблением, системами кондиционирования воздуха и освещения. Это позволяет снизить затраты на энергию, повысить удобство для жителей и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.
Плюсы и минусы "дырявых" зданий, кому они подходят, а кому нет
Небоскрёбы /Фото:stroiteh-msk.ru
У «дырявых» зданий имеются свои плюсы и минусы.
Одним из главных преимуществ небоскребов является улучшенная циркуляция воздуха. Благодаря отверстиям в стенах и фасадах здания, воздух свободно циркулирует через, что уменьшает необходимость в системах кондиционирования.
Отверстия в стенах позволяют естественному свету лучше проникать в здание, что снижает затраты на искусственное освещение.
Отверстия в стенах могут помочь снизить ветровое давление на здание, что улучшит его устойчивость в сильных ветрах и уменьшит риск повреждения здания во время штормов.
Что касается минусов, то без них тоже не обойтись. Здания представляют опасность, особенно в случае землетрясений или сильных ветров. Отверстия в стенах могут повредиться, что может привести к падению крупных кусков материала на прохожих.
Хотя "дырявые" дома могут сэкономить деньги на кондиционировании воздуха и искусственном освещении, они могут потреблять больше энергии на отопление в холодные месяцы.
Гонконг
Отверстия в стенах могут уменьшить конфиденциальность внутри здания, так как они могут позволить слышать звуки из других помещений и увидеть, что происходит на улице.
"Дырявые" здания подходят для тех, кто стремится к инновационности и современности в дизайне зданий, а также для тех, кто хочет сократить расходы на кондиционирование воздуха и искусственное освещение в зданиях.
Они могут не подойти тем, кто ищет большую конфиденциальность, безопасность и стабильность. Также жить в таком доме будет некомфортно тем, кто привык жить в холодных климатических условиях, где должно быть отопление.
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