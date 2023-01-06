10 фактов о «врачах-мстителях», которые заставят вашу кровь заледенеть в жилах

1. В сообществе «Злой медик», объединяющем более 260 тысяч человек, молодые врачи и медсестры, не стесняясь в выражениях, описывают случаи из практики и откровенно глумятся над больными, называя их «лежаками» и «жабами».
2. Акушер одной из уральских клиник признался: «У нас в роддоме негласное правило: если мать отказывается от ребёнка, и если её приходится оперировать по каким-либо показаниям, мы делаем нижнесрединную лапаротомию и отдельные швы на кожу». Речь идёт о процедурах, оставляющих самые уродливые рубцы и шрамы на теле.
3. В сообществе приняты нецензурные оскорбления в адрес пациентов, а от некоторых рассказов становится не по себе: медсёстры признаются, что швыряют в «неугодных» пациенток миски с едой и вслух желают им смерти за отказ от своих детей.
4. Врачи утверждают, что такие случаи, хоть и имеют место быть, но относятся только к пациенткам с асоциальным поведением: наркоманкам, алкоголичкам, бездомным и т. п.
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5. Согласно комментарию адвоката Ивана Кадочникова прямого нарушения закона в действиях врачей нет: «Есть базовый комплекс услуг, который получают по ОМС. Красота швов — эстетика, входит в платное дополнительное медстрахование. Врачи обязаны зашить — они зашили. Нитки убрали? Срослось? Радуйся».
6. Врачи оправдывают безнравственность своих поступков образом жизни матерей отказниц: «Тарелки в лицо — это, конечно, перебор и крайность, но, поймите меня правильно, любая беспристрастность дает трещину, когда ЭТО смотрит на тебя и говорит, что сейчас мне ребенок не нужен, выйду замуж, другого рожу, а это ошибка молодости»
7. Немалая часть подписчиков «Злых медиков» в комментариях выражает солидарность с медиками, которые «наказывают» мам-отказниц. Хотя большинство, всё-таки, против методов «врачей-мстителей».
8. Одной из основных целей сообщества «Злой медик» заявлено намерение добиться внесения изменений в Уголовный кодекс РФ о введении уголовной ответственности за оскорбление, угрозы применения насилия и нападения на медицинских работников.
9. Согласно исследованию ВЦИОМ, наиболее актуальными проблемами российского здравоохранения жители страны считают недостаточно высокий уровень качества медицинских услуг (50%) и низкий уровень профессиональной подготовки врачей (49%). Респонденты также говорили о нехватке в медучреждениях современного оборудования (39%) и финансирования (27%). Четверть опрошенных говорят о недоступности медицинской помощи, каждый пятый — о недостаточном обеспечении лекарствами. Вариантов ответов об этической составляющей работы врачей при этом не было.
10. В данный момент никакого внимания со стороны правоохранительных органов ситуация не получила.
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