Необычное применение риса

Ведение домашнего хозяйства требует много времени и сил, но зачастую это легко исправить. Нужно лишь посмотреть на проблему под другим углом. Обычные вещи могут стать для вас отличными помощниками в уборке. Взять, к примеру, рис. Казалось бы, как продукт питания может помочь в быту? В нашей сегодняшней статье мы расскажем об этом подробнее.

1. Быстро чистим загрязненные вазы

2. Развлечение для пушистого питомца

3. Отличное удобрение для растений

4. Чистый термос – залог здоровья

5. Защищаемся от статического электричества

Рис отмоет и вазы, и банки, и бутылки.Вазы нужны в доме для того, чтобы украшать его живыми цветами. Они обычно очень красивы и изящны. А еще обладают узким горлышком, которое затрудняет их мытье. А мыть их необходимо, иначе свежие цветы быстро завянут. Но как же это сделать? Просто следуйте нашему первому совету.Для того, чтобы тщательно вымыть вазу с узким горлышком, достаточно лишь горсточки риса. Да-да! Именно его следует засыпать в вазу, после чего добавьте немного средства для мытья посуды и горячую воду. Тщательно взболтайте вазу несколько раз. После чего вылейте содержимое и тщательно промойте под теплой водой. Рис поможет тщательно отмыть все загрязнения внутри ваз и защитит ваши будущие букеты от быстрого увядания.Игрушка для кота из риса.Кошки – очень подвижные и игривые животные. Но часто покупные игрушки быстро приходят в негодность, а постоянно покупать новые выходит накладно. Мы предлагаем сделать игрушку для кота самостоятельно. И поверьте, она увлечет вашего питомца не хуже покупной.Все, что нам понадобится – баночка от витаминов и рис. Просто насыпьте в банку немного риса и плотно закрутите крышку.Поверьте, такая гремящая игрушка не оставит вашего кота равнодушным.Отличное удобрение для растений из рисовой воды.Рис способен облегчить выполнение многих бытовых задач. Даже простая вода, в которой варился рис, способна помочь вам в домашних делах. Только ни в коем случае не выливайте ее в раковину, не прочитав наш совет.Если у вас дома есть комнатные растения, то наш следующий совет вам точно понравится. При следующей варки риса не сливайте воду, в которой он варился. Перелейте ее в бутылку и охладите. Она станет отличной подкормкой для ваших растений. Просто полейте ей цветы и сами увидите результат.Рис поможет отмыть ваш термос.Многие из нас используют термос н постоянной основе. Конечно же, он загрязняется от каждодневного использования. А вот мыть его не так уж просто. Особенно новые стильные модели термосов. И тут нам снова на помощь приходит рис.Именно рис за счет трения позволяет отлично отмыть термос изнутри. Для этого следует засыпать в термос несколько ложек риса и залить горячей водой. Тщательно встряхните термос в течение минуты. После чего оставьте его на час. По прошествии времени еще раз тщательно встряхните. И только после этого выливайте содержимое и промывайте его под проточной водой. Такие простые действия позволят вам долго сохранять термос в чистоте.Рис спасет вас от ударов тока.К сожалению, многим из нас знакома проблема статического электричества, от собственной одежды. Особенно этим грешат шерстяные вещи. Но если вы устали от того, что собственный наряд бьет вас током, то наш совет точно для вас.И на помощь вновь придет самый обычный рис. А совет наш очень прост: необходимо взять немного риса и натереть им одежду, которая заряжена статическим электричеством. Поверьте, это работает.