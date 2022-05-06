Высокопрочный нож, как произведение искусства

Настоящее произведение.
Сегодня вниманию читателей хочется представить принципиально новый нож, который выйдет ограниченным тиражом. Обратить на него внимание стоит потому, что это есть настоящее произведение искусства.
Нож – это инструмент, который можно в подавляющем большинстве случаев назвать «королем практичности». Большинство ножей могут существенно облегчить жизнь человека в самых разных жизненных ситуация. Тем не менее, иногда встречаются весьма «любопытные» образцы этого инструмента. И речь идет вовсе не о каких-то ножах-безделушках, а о ножах, которые выглядят как настоящее произведение искусства и при этом сохраняют свою практичность, продолжая успешно выполнять свои прямые функции.
Стиль и качество.
Вниманию читателей набор ножей Limited Edition Bunka Style Chef Knife. Который как ожидается появиться на рынке уже 18 ноября 2016 года. Как можно догадаться из названия, выпуск сих инструментов будет ограниченным. И эта деталь, также как и цена ножей, может быть отнесена к главным недостаткам. Впрочем, на этом недостатки Bunka Style Chef Knife заканчиваются и начинаются достоинства. Подчеркнем, что слабая доступность этого кухонного инструмента не мешает нам оценить его.
Первое и самое главное, на что, конечно же, стоит обратить свое внимание это дизайн ножа. Каждый Bunka Style Chef Knife выполнен в классических формам и это просто великолепно. Таким ножом легко и приятно резать, его удобно держать, а когда он стоит без дела в подставке он уже сам по себе украшение. Отдельного упоминания заслуживает рукоятка, которая, к слову, сделана из красного дерева.
Рукоять из красного дерева.
Само собой ножи любят не за красоту, а за их лезвие. В случае с Bunka Style Chef Knife, стоит сказать что нож сделан из высокоуглеродистой стали, прекрасно держит заточку и легко справляется даже с самыми прочными материалами.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии