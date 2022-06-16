9 невероятных способов нарезки арбуза

Секреты нарезки арбуза.
Для того чтобы съесть арбуз, его сначала нужно соответствующим образом порезать. Сделать это не так уж сложно, однако если порезать арбуз самым тривиальным способам, употреблять в пищу его будет не очень удобно. В новом обзоре автор видео расскажет и продемонстрирует, как нужно нарезать арбуз так, чтобы было не только удобно, но еще и красиво.
Арбуз ягода большая и именно поэтому порезать его соответствующим образом может быть не так уж просто. Смотрим новое видео и узнаем, как еще можно резать арбуз на своей кухне. Все что потребуется для «чудесного преобразования» это нож и немного терпения.
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