Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Это фото дизайна маленького пространства?Отличные дизайнер...
  • Aнатолий Райков
    Нет,это скорее всего не "Ночные ведьмы".как их называли фашисты.Это скорее всего по Русски,"Ночные ангелы".Охранявшие...Легендарные герои...
  • Ингерман Ланская
    для пиндосии это , видимо, нормально.. а в России разве что для грязнули-высоцкой20 идей, как выжа...

9 невероятных способов нарезки арбуза


Секреты нарезки арбуза.

Секреты нарезки арбуза.

Для того чтобы съесть арбуз, его сначала нужно соответствующим образом порезать. Сделать это не так уж сложно, однако если порезать арбуз самым тривиальным способам, употреблять в пищу его будет не очень удобно. В новом обзоре автор видео расскажет и продемонстрирует, как нужно нарезать арбуз так, чтобы было не только удобно, но еще и красиво.


Арбуз ягода большая и именно поэтому порезать его соответствующим образом может быть не так уж просто. Смотрим новое видео и узнаем, как еще можно резать арбуз на своей кухне. Все что потребуется для «чудесного преобразования» это нож и немного терпения.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





9 невероятных способов нарезки арбуза

И не забудьте:
9 невероятных способов нарезки арбузаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх