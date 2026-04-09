Как варить свежие яйца, чтобы они легко чистились: лайфхак от советских поваров

Ситуация, когда вареные яйца плохо чистятся, знакома всем. Особенно проблематично отделить скорлупу так, чтобы она не прилипла к белку и не снималась с ним вместе, если яйца свежие. Когда предстоит очистить одну штуку, еще куда ни шло, а если десяток, например, для приготовления салата? Но проблема решаема.
Перед приготовлением яйца следует ополоснуть под проточной водой / Фото: goldenpolus.ru
Процедура несложная и особых навыков от хозяйки, даже начинающей, не требует. Все начинается, как обычно. Берем яйца, моем под проточной водой, пока на плите закипает вода.
Для дальнейших действий понадобятся иголка или булавка / Фото: pistoletstalker.ru
Заранее подготавливаем набор иголок. Для дальнейших действий потребуется игла самого большого размера, которая в нем есть. Если иголок нет, то можно взять обычную канцелярскую булавку. Главное, чтобы предмет был тонким и острым.
Булавкой необходимо сделать прокол в закругленной части яйца / Фото: mirtesen.ru
Прокол не следует делать слишком глубоким, чтобы не повредить защитную пленку / Фото: goldenpolus.ru
Аккуратно прокалываем скорлупу в закругленной части яйца (делается всего одно отверстие). Расположенная в этой части пустая камера не даст содержимому вытечь во время приготовления. Однако не следует прокол делать слишком глубоким: яйцо может треснуть или повредится защитная пленка.
Яйца опускаются в кипящую воду с помощью столовой ложки / Фото: pistoletstalker.ru
Время приготовления яиц стандартное, достаточно десяти минут для их полного приготовления / Фото: goldenpolus.ru
Дальнейшая процедура варки ничем не отличается от обычной. Делаем все по стандарту без ухищрений. После того, как яйца будут готовы, начинаем снимать скорлупу. Из ранее полученного отверстия выльется просочившаяся туда вода.
Готовые яйца заливаются холодной водой / Фото: mirtesen.ru
Остывшие яйца очищаются за несколько секунд / Фото: goldenpolus.ru
Теперь потребуется всего пара движений, и вся скорлупа снимается. Очень быстро и удобно получается, особенно в случае с чисткой большого количества яиц.
