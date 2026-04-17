Как мыть линолеум, чтобы он не терял блеск

Линолеум – практичный и бюджетный материал, поэтому он чаще всего встречается в квартирах в качестве напольного покрытия. Однако со временем на нем могут появиться царапины, следы от мебели и обуви. Хорошая новость – это не связано с порчей линолеума. Плохая – придется приложить усилия, чтобы вернуть ему первоначальный вид.

Мы рассказываем, как правильно ухаживать за материалом, чтобы он долго радовал своей красотой.Сначала пропылесосьте пол, а затем помойтеЕсли хотите, чтобы линолеум как можно дольше оставался привлекательным, важно регулярно проводить сухую уборку. Пыль и песок, которые скапливаются на полу, работают как абразивы и царапают покрытие. Из-за этого на линолеуме появляются мелкие царапины, он теряет свой блеск и становится тусклым. Поэтому перед тем, как брать в руки швабру, обязательно подметите или пропылесосьте пол. Так вы сможете снизить механический износ покрытия.Эксперты советуют использовать для уборки теплую воду с добавлением нейтрального моющего средства. Проследите, чтобы в составе бытовой химии не было агрессивных веществ, вроде кислот и щелочей. Никакого хлора и жесткого воздействия – все-таки вы не застарелый жир в духовке убираете. Обычно на таких средствах есть пометка «Для ежедневной уборки» или «Для линолеума».Выбирайте специальные средства, предназначенные для линолеума.Если на регулярной основе применять химию с щелочами в составе, то защитный слой линолеума со временем сотрется и полы будут менее устойчивы к механическим повреждениям. Слишком концентрированные средства – тоже не самый лучший вариант.Они оставляют липкую пленку, которая притягивает пыль, грязь, шерсть и лишает линолеум блеска.Пены в ведре с водой должно быть совсем немного, иначе вы не сможете быстро и тщательно ее смыть. Проследите, чтобы тряпка не была слишком мокрой – хорошо отожмите ее и только потом приступайте к уборке. Переизбыток влаги негативно влияет на линолеум и существенно сокращает срок эксплуатации, особенно если стыки не герметичны.Хорошо отжимайте тряпку.Если покрытие уже утратило свой блеск из-за неправильно подобранной бытовой химии, попробуйте удалить налет слабым раствором уксуса. На литр теплой воды понадобится одна столовая ложка. Это средство быстро и эффективно удаляет с поверхности остатки моющих средств, возвращая полам блеск. После обработки уксусом протрите линолеум чистой влажной тряпкой. Обратите внимание, что действовать нужно оперативно – чем дольше уксус остается на линолеуме, тем больше шансов, что повредится верхний слой.Используйте кашицу из соды и водыНа линолеуме часто появляются черные полосы от обуви. Одно неловкое движение в ботинках, туфлях или кроссовках, и вот уже на чистом, только вчера помытом полу, красуются пятна. Чтобы убрать загрязнения, опытные хозяйки рекомендуют использовать соду. Но действовать нужно осторожно, ведь это абразив, который может оставить после себя царапины. Не используйте соду в одиночку – смешайте ее с небольшим количеством воды до консистенции кашицы, нанесите на пятно, а затем аккуратно протрите мягкой губкой.Следы от маркеров, фломастеров и клея можно убрать с помощью спирта. Нужно смочить салфетку медицинским или изопропиловым спиртом и обработать загрязненный участок. Помните, что спирт обладает подсушивающим эффектом, поэтому не оставляйте его надолго на линолеуме. Убрали пятно – и сразу протерли пол чистой водой.Если ваша цель – вновь сделать линолеум блестящим, купите специальную полироль или мастику, предназначенную для ПВХ. Такие средства не только устраняют тусклость, но также выравнивают микротрещины и создают защитную пленку на поверхности. Помните, что наносить их можно только на чистый и сухой пол, иначе под пленкой останется пыль, шерсть и прочие частички грязи.Вместо абразивных щеток используйте мягкие тряпкиВо время уборки линолеума есть шанс совершить ряд ошибок, которые могут его испортить. Во-первых, нельзя мыть полы горячей водой: высокая температура приводит к смягчению материала, вследствие чего он деформируется. Во-вторых, не стоит использовать бытовую химию с большим содержанием хлора, ацетона, растворителей – они слишком агрессивно воздействуют на напольное покрытие. То же самое касается металлических скребков, жестких губок, абразивных щеток. Попытаетесь почистить ими линолеум – ждите царапин. После такого воздействия вернуть линолеуму блеск будет практически невозможно.Обратите внимание: Использовать паровую швабру для уборки можно, но перед процедурой важно снизить ее температуру. Если этого не сделать, произойдет то же самое, что и после мытья горячей водой. Идеальный режим – 2 или 3 на регуляторе.Мыть линолеум можно и обычной шваброй, и паровойИногда проблема «уставшего» линолеума кроется не в количество грязи или пыли, а в изношенной защитной пленке. В этом случае можно обратиться к профессионалам, чтобы они провели процедуру глубокой очистки, а затем нанесли защитный состав. Обычно такие услуги предоставляют клининговые компании, поэтому в первую очередь звоните туда.Как видите, сохранить первоначальный вид напольного покрытия совсем несложно. Важно лишь регулярно проводить уборку, использовать правильную бытовую химию и чистящие инструменты, а также время от времени восстанавливать защитный слой при помощи специально предназначенных для этого средств. Тогда линолеум долго будет радовать вас своей красотой и ухоженностью.