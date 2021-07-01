Первая в мире гендерно-нейтральная кукла от производителя Барби

Mattel — та самая компания, которую некогда клеймили за крайне сексистское отношение в позиционировании своей главной куклы — блондинки Барби — теперь стала передовой в адаптировании своих кукол под — буквально — любой вкус. Новая кукла официально названа гендерно-нейтральной, и она может изображать как девушку, так и парня, как ни одного из них, так и сразу обоих.
В наборе к кукле идет парик с длинными волосами.
Гендерно-нейтральные куклы.
«Игрушки отражают культуру, и так как наш мир продолжает идти по направлению к позитивному влиянию инклюзивности, мы чувствуем, что пришло время создать куклу, на которую нельзя было бы нацепить какие-либо ярлыки», — сказала Ким Кульмон, старший вице-президент отдела по дизайну кукол в Mattel.
Вариативный внешний вид.
Одна кукла - огромное количество образов.
Кукла для любого.
Куклы будут предлагаться в нескольких оттенках кожи, а у каждой куклы в свою очередь будет в наборе идти парик с длинными волосами, юбка, штаны, три вида обуви, очки и другие аксессуары. Все детали одежды сделаны максимально гендерно-нейтрально, впрочем, как и сама внешность кукол. «Губы кукол не слишком полные, ресницы не слишком длинные, челюсть не слишком широкая, — пишет о кукле знаменитый журнал TIME, — Больше нет большегрудых Барби и Кенов с широченными плечами».
Новая кукла от Mattel.
Новая игрушка от Mattel.
Уже некоторое время в мире детских товаров идет усиленная борьба родителей с производителями игрушек как раз на предмет гендерной принадлежности. Больше всего, конечно, досталось Mattel — родители стали слать письма, организовывать кампании и пикеты против кукол, которые, по их мнению, унижают достоинство девочек и мальчиков и не дают им принять себя такими, какие они есть. Речь шла не только о гендерной принадлежности, но также и о формах тела, расовой принадлежности, росте и о том, что современные Барби и Кены обладают слишком выраженной сексуальностью.
Гендерно-нейтральная кукла.
В наборе с куклой идет одежда и аксессуары.
Крупным компаниям не оставалось ничего другого, кроме как прислушаться. Так, например, относительно недавно Дисней убрал с бирок своих костюмов слова «для мальчиков» и «для девочек», чтобы любая девочка могла без зазрения совести одеться в костюм Капитана Америки (или мальчик — в костюм «Белль») и чувствовать себя спокойно. В прошлом году Mattel также отказались от отдельных стендов для мальчиков и девочек, поместив свои игрушки просто в секцию «игрушки», так что теперь куклы и машинки стоят в магазинах рядом.
Куклы для всех.
Гендерно-нейтральные куклы.
Продавать эти куклы пока предполагается по цене 29,99 долларов за штуку с лозунгом «Линия кукол, предназначенная для того, чтобы держаться подальше от ярлыков и приглашать всех и каждого поиграть». Таким образом, компания делает ставку на то, что весь мир принимает толерантность и позитивно относится к гендерному самоопределению.
Новые куклы от Mattel.
Гендерно-нейтральная кукла.
Продажи кукол начнутся в родной для Mattel стране США — там, согласно исследованию 2017 года, 76% родителей одобряют, когда их дочки играют в «мальчишечьи игры», и 64% одобряют, если их сыновья выбирают более девчачью деятельность.
Возможность выбрать вид для своей куклы.
Куклы от Mattel.
К каждой кукле идет в наборе парик с длинными волосами.
Кукла на любой вкус.
Куклы Mattel.
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