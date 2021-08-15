Кожура слезет сама: простой и быстрый способ очистки картофеля

Мало кто любит тратить весь свой вечер после тяжелого для или еще хуже – утро выходного на такое «развлечение», как очистка картофеля. Из всех овощей, именно картофель является одним из самых сложных в вопросе очистки. Благо, существует один простой «народный» способ, который заставит кожуру буквально слазить.
Делаем надрез. /Фото: youtube.com.
Избавить картофель от ненавистной шкурки совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Сначала сырую картошку необходимо основательно вымыть. Когда это будет сделано, следует вооружиться обыкновенным кухонным ножом и сделать надрез кожуры ровно посередине картошки. Из него делается кольцевой надрез вокруг корнеплода. Все перечисленное делается очень быстро и со всей картошкой (которую надо почистить) сразу.
Заливаем кипятком и кипятим еще. /Фото: youtube.com.
На обработку кастрюли картошки уходит чуть больше 3-5 минут вместе с тщательной помывкой. Загружаем картофель в подходящую кастрюлю. Параллельно с этим следует поставить кипятиться чайник. Как только вода в чайнике закипит, ставим кастрюлю с картошкой на плиту и заливаем ее кипятком, после чего сразу же включаем огонь и варим до готовности.
Остужаем. /Фото: youtube.com.
Как только картофель сварится, сливаем всю воду из кастрюли в еще одну кастрюлю (делается это только если далее из картошки будет готовиться пюре, в противном случае можно сразу сливать в раковину). Приготовленный картофель, лежащий все еще в кастрюле, нужно будет залить холодной водой из-под крана.
Чистим картошку. /Фото: youtube.com.
Осталось совсем чуть-чуть. Ждем некоторое время, пока холодная вода сделает свое дело. Как только корнеплоды остынут, можно брать и в руки и очищать. Шкурка будет сниматься совсем легко, буквально одним движением.
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