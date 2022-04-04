К празднику Пасхи: 20 великолепных идей декора яиц, которые стоит взять на вооружение

Стильные и оригинальные идеи декора яиц.
Приближается праздник святой Пасхи, и самое время задуматься о том, как красиво оформить пасхальный стол и какие подарки подготовить близким и друзьям. И обязательный атрибут этого праздника – крашеные яйца. В нашем обзоре – креативные способы сделать этот пасхальный аксессуар необычным.
1. Космическая пыль
Космический декор пасхальных яиц.
Прежде всего, нужно покрасить яйца темно фиолетовой или синей краской и дать им хорошо просохнуть. Далее, с помощью кисти разбрызгивайте на крашеные яйца блестки или белую краску.
2. Замысловатые узоры
Галстуки для декора яиц.
Заверните яйца в старые галстуки и сварите их в воде с добавлением уксуса.
3. Черно-белый декор
Яйца, разукрашенные маркером.
Воспользуйтесь обыкновенным черным маркером для оригинальной росписи пасхальных яиц.
4. Яйца дракона
Декор яиц чешуей.
Из плотной бумаги цвета металлик следует вырезать множество одинаковых «чешуек» и приклеить их к скорлупе вареных яиц.
5. Игра цвета
Плавный переход цвета.
Чтобы получить такой интересный переход цвета, вареные яйца следует поместить в емкость с красителем, в которую нужно постепенно добавлять воды.
6. Мультяшный декор
Яйца «Миньоны».
С помощью пищевых красителей покрасьте яйца так, чтоб одна половина была желтая, а другая голубая. Когда краска высохнет - приступайте к декору. Для украшения яиц понадобятся глазки, черная толстая нить и обычный черный маркер.
7. Мозаика
Пасхальные яйца, украшенные мозаикой из скорлупы.
Используйте осколки яичной скорлупы для создания неповторимого декора пасхальных крашенок.
8. Сусальное золото
Декор яиц с помощью золотой фольги.
С помощью пищевых красителей окрасьте яйца в желаемые цвета и дайте им хорошо просохнуть. На окрашенные яйца приклейте тонкую золотую фольгу. Используя мягкую пилочку, что бы создать красивый эффект потертости.
9. Чехол
Яйца в кружевных чехлах.
Умелые рукодельницы могут попробовать связать кружевной чехол для пасхальных яиц.
10. Сладкие яйца
Яйца, украшенные кондитерской посыпкой.
Яйца следует смазать тонким слоем клея ПВА, а затем хорошенько обвалять их в кондитерской посыпке.
11. Карандашные рисунки
Простые карандашные рисунки на крашенках.
Для начала вареные яйца нужно покрасить акварельными красками или пищевым красителем и хорошо высушить крашенки. Дальше, с помощью мягкого карандаша следует украсить яйца простыми рисунками или узорами.
12. Снегири
Яркая идея для украшения яиц.
С помощью красок можно превратить пасхальные яйца в очаровательных снегирей.
13. Аппликация
Яйца, украшенные аппликацией.
Украсьте яйца чудесными весенними аппликациями, которые можно сделать с помощью цветной гофрированной бумаги и клея ПВА.
14. Простые рисунки
Яйца, разукрашенные фломастерами.
Разукрашивать яйца можно не только красками или пищевыми красителями, но и фломастерами.
15. Яйца во мхе
Декор яиц мхом.
Для создания такой композиции лучше использовать выдутые яйца. С помощью пинцета наклейте мох на скорлупу, украсьте композицию грубой веревкой.
16. Блестки
Яйца, украшенные блестками.
Еще один простейший способ украшения яиц. Выдутую скорлупу яиц следует смазать тонким слоем клея и обвалять в блестках.
17. Ниточная техника
Яйца, украшенные нитками.
Для такого интересного декора лучше использовать пенополистирольные яйца так, как обычная скорлупа будет для этого слишком хрупкой. В «макушку» яйца втыкается иголочка, вокруг которой наматывается ниточка. Чтобы нитка не соскальзывала, поверхность яйца стоит намазать текстильным клеем.
18. Минимализм
Яйца, оформленные в стиле минимализм.
Стильный декор, который под силу выполнить каждому.
19. Конфетти
Удивительный декор пасхальных яиц.
Яйца, покрашенные в пастельные цвета можно украсить золотым конфетти.
20. Цветовая палитра
Яйца в стиле Panton.
Простейший пример декора яиц к празднику: опускаем яйцо в пищевой краситель так, чтобы жидкость покрывала чуть больше половины яйца, даем краске высохнуть, на белой части делаем аккуратную надпись маркером.
источник
Стильные и оригинальные идеи декора яиц.
Приближается праздник святой Пасхи, и самое время задуматься о том, как красиво оформить пасхальный стол и какие подарки подготовить близким и друзьям. И обязательный атрибут этого праздника – крашеные яйца. В нашем обзоре – креативные способы сделать этот пасхальный аксессуар необычным.
1. Космическая пыль
Космический декор пасхальных яиц.
Прежде всего, нужно покрасить яйца темно фиолетовой или синей краской и дать им хорошо просохнуть. Далее, с помощью кисти разбрызгивайте на крашеные яйца блестки или белую краску.
2. Замысловатые узоры
Галстуки для декора яиц.
Заверните яйца в старые галстуки и сварите их в воде с добавлением уксуса.
3. Черно-белый декор
Яйца, разукрашенные маркером.
Воспользуйтесь обыкновенным черным маркером для оригинальной росписи пасхальных яиц.
4. Яйца дракона
Декор яиц чешуей.
Из плотной бумаги цвета металлик следует вырезать множество одинаковых «чешуек» и приклеить их к скорлупе вареных яиц.
5. Игра цвета
Плавный переход цвета.
Чтобы получить такой интересный переход цвета, вареные яйца следует поместить в емкость с красителем, в которую нужно постепенно добавлять воды.
6. Мультяшный декор
Яйца «Миньоны».
С помощью пищевых красителей покрасьте яйца так, чтоб одна половина была желтая, а другая голубая. Когда краска высохнет - приступайте к декору. Для украшения яиц понадобятся глазки, черная толстая нить и обычный черный маркер.
7. Мозаика
Пасхальные яйца, украшенные мозаикой из скорлупы.
Используйте осколки яичной скорлупы для создания неповторимого декора пасхальных крашенок.
8. Сусальное золото
Декор яиц с помощью золотой фольги.
С помощью пищевых красителей окрасьте яйца в желаемые цвета и дайте им хорошо просохнуть. На окрашенные яйца приклейте тонкую золотую фольгу. Используя мягкую пилочку, что бы создать красивый эффект потертости.
9. Чехол
Яйца в кружевных чехлах.
Умелые рукодельницы могут попробовать связать кружевной чехол для пасхальных яиц.
10. Сладкие яйца
Яйца, украшенные кондитерской посыпкой.
Яйца следует смазать тонким слоем клея ПВА, а затем хорошенько обвалять их в кондитерской посыпке.
11. Карандашные рисунки
Простые карандашные рисунки на крашенках.
Для начала вареные яйца нужно покрасить акварельными красками или пищевым красителем и хорошо высушить крашенки. Дальше, с помощью мягкого карандаша следует украсить яйца простыми рисунками или узорами.
12. Снегири
Яркая идея для украшения яиц.
С помощью красок можно превратить пасхальные яйца в очаровательных снегирей.
13. Аппликация
Яйца, украшенные аппликацией.
Украсьте яйца чудесными весенними аппликациями, которые можно сделать с помощью цветной гофрированной бумаги и клея ПВА.
14. Простые рисунки
Яйца, разукрашенные фломастерами.
Разукрашивать яйца можно не только красками или пищевыми красителями, но и фломастерами.
15. Яйца во мхе
Декор яиц мхом.
Для создания такой композиции лучше использовать выдутые яйца. С помощью пинцета наклейте мох на скорлупу, украсьте композицию грубой веревкой.
16. Блестки
Яйца, украшенные блестками.
Еще один простейший способ украшения яиц. Выдутую скорлупу яиц следует смазать тонким слоем клея и обвалять в блестках.
17. Ниточная техника
Яйца, украшенные нитками.
Для такого интересного декора лучше использовать пенополистирольные яйца так, как обычная скорлупа будет для этого слишком хрупкой. В «макушку» яйца втыкается иголочка, вокруг которой наматывается ниточка. Чтобы нитка не соскальзывала, поверхность яйца стоит намазать текстильным клеем.
18. Минимализм
Яйца, оформленные в стиле минимализм.
Стильный декор, который под силу выполнить каждому.
19. Конфетти
Удивительный декор пасхальных яиц.
Яйца, покрашенные в пастельные цвета можно украсить золотым конфетти.
20. Цветовая палитра
Яйца в стиле Panton.
Простейший пример декора яиц к празднику: опускаем яйцо в пищевой краситель так, чтобы жидкость покрывала чуть больше половины яйца, даем краске высохнуть, на белой части делаем аккуратную надпись маркером.
источник
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