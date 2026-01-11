Антитоп предметов женского гардероба — по мнению мужчин

Недаром говорят, что мужчина и женщина — существа с разных планет. Наши представления о прекрасном часто не совпадают, но, может, и стоит прислушаться к мнению со стороны? Выбор за вами. Посмотрим, какие вещи в нашем гардеробе сильный пол видит как антисексуальные, некрасивые или неразумные.











Угги.

Легинсы.

Афгани, галифе, шаровары.

Завышенная талия.

Слишком высокая платформа и танкетка.

Вещи оверсайз.

Бриджи.

Юбка-фонарик.

Корректирующее белье.

И на закуску!