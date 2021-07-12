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Детские поделки из подручных материалов

Детские поделки из подручных материалов

Если вы хотите чем-то занять своего ребенка чем-нибудь творческим и полезным, почему бы не соорудить вместе какую-нибудь простую и забавную поделку? Тем более, что сделать это можно даже из того, что обычно мы выкидываем в мусорную корзину, например, упаковки от яиц или колечек от алюминиевых банок.

Детские поделки из подручных материалов

Цветы из яичной упаковки

Из картонной упаковки от яиц можно соорудить яркие цветы для объемного коллажа. Справятся с этим даже малыши!
Для создания коллажа с цветами вам понадобятся:
холст на подрамнике (примерно 22×30 см)
блестки или блестящая краска
картонная упаковка от яиц
яркие краски
зеленые ершики для чистки трубок
ленточка и пуговица
ножницы
кисточки
клей для поделок
Изготовление коллажа с цветами
Закрасьте холст любой однотонной краской и дайте просохнуть.

Детские поделки из подручных материалов


Пока краска сохнет, разрежьте картонную упаковку так, чтобы из одной ячейки получилось по цветку. Ножницами можно постараться вырезать цветам лепестки.

Детские поделки из подручных материалов


Кстати, оставшиеся ячейки удобно использовать в качестве баночек для краски.

Детские поделки из подручных материалов


Картонные цветы покройте несколькими слоями краски и дайте высохнуть.

Детские поделки из подручных материалов


Если вашим детям нравится все блестящее, можно дополнительно покрыть цветы специальной краской с блестками, хотя это и не обязательно.

Детские поделки из подручных материалов


Ершики для трубок надо обрезать до нужной длинны, красиво перевязать ленточкой и приклеить к холсту.

Детские поделки из подручных материалов


Внутрь каждого цветка приклеиваем по пуговицы. Совсем не обязательно, чтобы все пуговицы были одинаковыми.

Детские поделки из подручных материалов


Цветы приклеиваем к холсту.

Детские поделки из подручных материалов


Даем клею и краске хорошо высохнуть, и можно вешать на стену!

Детское украшение из алюминиевых колечек

Забавное детское украшение можно создать необычные украшения из колечек от алюминиевых банок. Скорее всего, малыш воспримет такое предложение с энтузиазмом, ведь предварительно придется выпить несколько банок газировки. Все что вам понадобится — немного краски и разноцветные декоративные камни.

Детские поделки из подручных материалов


Материалы и инструменты для изготовления украшений:
колечки от алюминиевых банок
акриловая краска подходящего цвета
упаковка разноцветных декоративных камней (желательно покрупнее)
прозрачный лак для ногтей
цепочка
клей
Как сделать детские украшения своими руками
Постарайтесь аккуратно отделить колечки от банок. Удалите язычок, который обычно отламывается вместе с колечком. Так колечки будут не только аккуратнее выглядеть, но и не поранят руки во время работы.
Покрасьте колечки акриловой краской подходящего цвета. Повесьте колечки на веревочку или зубочистку, чтобы краска просохла. Возможно, придется нанести несколько слоев краски.

Детские поделки из подручных материалов


Примечание: процедуру прокраски можно доверить вашему малышу, главное подобрать безопасную краску.
Покройте окрашенные колечки прозрачным лаком для ногтей. Можно подобрать лак с блестками. Так вы закрепите краску и сделаете украшение блестящим.
Приклейте крупные камни на нижнюю часть колечек. Если клей не токсичный и не слишком мощный, ребенка можно задействовать и на этом этапе.

Детские поделки из подручных материалов


Дайте клею просохнуть. Наденьте несколько колечек на цепочку.

Детские поделки из подручных материалов


Таким же образом можно изготовить и серьги.
Пусть такие украшения не заменят золото с драгоценными камнями, но ребенку они могут гораздо больше прийтись по душе, ведь он их сделал своими руками.

Детские поделки из подручных материалов

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