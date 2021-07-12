Детские поделки из подручных материалов

Если вы хотите чем-то занять своего ребенка чем-нибудь творческим и полезным, почему бы не соорудить вместе какую-нибудь простую и забавную поделку? Тем более, что сделать это можно даже из того, что обычно мы выкидываем в мусорную корзину, например, упаковки от яиц или колечек от алюминиевых банок.

Цветы из яичной упаковки

Из картонной упаковки от яиц можно соорудить яркие цветы для объемного коллажа. Справятся с этим даже малыши!

Для создания коллажа с цветами вам понадобятся:

холст на подрамнике (примерно 22×30 см)

блестки или блестящая краска

картонная упаковка от яиц

яркие краски

зеленые ершики для чистки трубок

ленточка и пуговица

ножницы

кисточки

клей для поделок

Изготовление коллажа с цветами

Закрасьте холст любой однотонной краской и дайте просохнуть.



Пока краска сохнет, разрежьте картонную упаковку так, чтобы из одной ячейки получилось по цветку. Ножницами можно постараться вырезать цветам лепестки.



Кстати, оставшиеся ячейки удобно использовать в качестве баночек для краски.



Картонные цветы покройте несколькими слоями краски и дайте высохнуть.



Если вашим детям нравится все блестящее, можно дополнительно покрыть цветы специальной краской с блестками, хотя это и не обязательно.



Ершики для трубок надо обрезать до нужной длинны, красиво перевязать ленточкой и приклеить к холсту.



Внутрь каждого цветка приклеиваем по пуговицы. Совсем не обязательно, чтобы все пуговицы были одинаковыми.



Цветы приклеиваем к холсту.



Даем клею и краске хорошо высохнуть, и можно вешать на стену!

Детское украшение из алюминиевых колечек

Забавное детское украшение можно создать необычные украшения из колечек от алюминиевых банок. Скорее всего, малыш воспримет такое предложение с энтузиазмом, ведь предварительно придется выпить несколько банок газировки. Все что вам понадобится — немного краски и разноцветные декоративные камни.



Материалы и инструменты для изготовления украшений:

колечки от алюминиевых банок

акриловая краска подходящего цвета

упаковка разноцветных декоративных камней (желательно покрупнее)

прозрачный лак для ногтей

цепочка

клей

Как сделать детские украшения своими руками

Постарайтесь аккуратно отделить колечки от банок. Удалите язычок, который обычно отламывается вместе с колечком. Так колечки будут не только аккуратнее выглядеть, но и не поранят руки во время работы.

Покрасьте колечки акриловой краской подходящего цвета. Повесьте колечки на веревочку или зубочистку, чтобы краска просохла. Возможно, придется нанести несколько слоев краски.



Примечание: процедуру прокраски можно доверить вашему малышу, главное подобрать безопасную краску.

Покройте окрашенные колечки прозрачным лаком для ногтей. Можно подобрать лак с блестками. Так вы закрепите краску и сделаете украшение блестящим.

Приклейте крупные камни на нижнюю часть колечек. Если клей не токсичный и не слишком мощный, ребенка можно задействовать и на этом этапе.



Дайте клею просохнуть. Наденьте несколько колечек на цепочку.



Таким же образом можно изготовить и серьги.

Пусть такие украшения не заменят золото с драгоценными камнями, но ребенку они могут гораздо больше прийтись по душе, ведь он их сделал своими руками.

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