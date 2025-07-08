5 очень странных, но все еще весьма эффективных образцов холодного оружия

Холодное оружие используется людьми по сей день. Большинство современных боевых ножей хоть и отличаются по форме, однако едва ли найдут, чем принципиально удивить. Чего не скажешь о холодном оружии предшествующих эпох. В Средние века и раннее Новое время кузнецы Европы и Азии подчас изготавливали откровенно экзотические средства поражения.
1. «Годендаг»
Фламандский годендаг. /Фото: Pinterest.
Буквальный перевод названия этого оружия с нидерландского означает не что иное, как приветствие «добрый день». Это средневековое оружие является гибридом короткого копья (пики) и дубины. Наибольшее распространение «годендаг» получил во Фландрии XVI века. Вооружались им преимущественно пехотинцы из числа городского ополчения. Лишенный какой-либо эстетической привлекательности «годендаг» был не только относительно дешевым оружием, но и весьма эффективным, в том числе против противника, защищенного доспехами. Примечательно, что феодальные власти из числа аристократов неоднократно пытались запрещать изготовление «годендагов» в городских мастерских для местных жителей.
2. «Джамадхар»
Индийский тычковый кинжал. /Фото: bangkokbook.ru.
Куда больше это оружие известно под названием катар. Совсем как государство на Ближнем востоке, только с маленькой буквы. По своей сути катар является разновидностью кинжала и принадлежит к так называемому тычковому типу. Ковали такие в Индии преимущественно из литого булата. Хотя первые упоминания катаров относятся еще к XIII столетию, нет полной уверенности, что средневековые кинжалы были похожи на те, которые были выкованы позднее – в XVI-XVII веках и сохранились до наших дней.
3. Кинжал-трезубец
Кинжал для фехтования. /Фото: m.fishki.net.
С началом Нового времени Европу захлестнула эпидемия дуэлей. Аристократы сходились в смертоносных схватках на улицах городов. А кузнецы-оружейники за звонкую монету были готовы удовлетворить любые «тактические потребности» заказчиков. Так как использование средневековых щитов к тому моменту практически сошло на нет, а в городах и вовсе не представлялось возможным, фехтовальщики постоянно искали что-то, способное его заменить в ближнем бою. Ответом на вызов времени стали так называемые парирующие кинжалы, использовавшиеся во второй руке в дополнение к шпаге. Одним из самых экзотических клинков такого рода по праву считается кинжал-трезубец с двумя дополнительными лезвиями на пружинах. Самый известный из них был изготовлен в Германии в XVI веке.
4. «Уруми»
Гибкий меч. /Фото: owlcation.com.
Еще одно экзотическое оружие родом из Индии. В буквальном переводе «уруми» означает «скрученное лезвие». Состоял меч из нескольких металлических полос длинной до 1.5 метров с обоюдосторонней заточкой, изготовленных из гибкой стали. Предполагается, что использовались уруми в рамках индийского боевого искусства каларипаятту. При этом, когда именно появился первый такой меч, неизвестно. Считается, что первые упоминания об уруми относится еще к IX веку нашей эры. Хотя первые сохранившейся образцы датируется лишь началом XX века. Представление о том для каких именно целей использовалось такое оружие, так же весьма ограничено. Сегодня принято считать, что экзотический меч применялся в качестве городского средства самообороны.
5. Траншейный рондаш
Траншейный щит. /Фото: core77.com.
В X веке в средневековой Европе появились легкие круглые пехотные щиты под названием рондаш. Изготавливались они из дерева, после чего укреплялись кожей и металлическими накладками. Практически в неизменном виде рондаш использовался вплоть до начала Нового времени. Примерно тогда же, в XVI столетии на свет появилась особая разновидность этого средства вооружения – траншейный рондаш. От оригинальной конструкции такой щит отличался наличием интегрированного в конструкцию латного наруча с шипами, а также наличием специальных креплений для установки в щит шпаги и подвески фонаря. Свое название оружие получило в честь того, что широко применялось для вылазок в траншеи противника в ходе осады укреплений.
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