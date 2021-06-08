Любовь – дорогое удовольствие: самые известные брачные аферисты XIX-XX вв.

«Удачно вышла замуж» – так обычно говорят о женщинах, охмуривших состоятельных кавалеров и заключивших брак по расчету. Однако среди мужчин тоже попадается немало желающих поправить материальное положение с помощью выгодной женитьбы. Для некоторых из них это становится привычкой и единственным источником заработка. Как правило, брачные аферисты выбирают жертв среди немолодых состоятельных одиноких дам, многие из которых позже стыдятся говорить о том, что были обмануты. Поэтому имен большинства мошенников никто не знает, хотя самые коварные из них все же вошли в историю.











Антропометрическая карточка Николая Савина, сделанная в Гамбургской полиции



Брачные аферы были не единственным «промыслом» изобретательного мошенника Николая Савина. На рубеже веков его имя не сходило со страниц газет всего мира. Будучи корнетом гвардейского кавалерийского полка и адъютантом великого князя Николая Константиновича, он был пойман на краже драгоценных риз из спальни великой княгини Александры Иосифовны. При этом в случившемся он обвинил князя Николая. После этого ему пришлось оставить службу и уехать из России.







Отставной корнет Н. Савин. Снимок сделан в Центральном антропометрическом бюро в Париже, 1902



Говорили, что Савин на женщин действовал гипнотически и мог соблазнить любую.

За границей он воспользовался этим «талантом»: в Нью-Йорке под именем графа де Тулуз -Лотрека мошенник женился на дочери состоятельных родителей и через месяц исчез с крупной суммой денег. А затем повторил ту же аферу в Лондоне. Его несколько раз арестовывали за финансовые махинации, 25 лет своей жизни он провел за решеткой, но часто ему удавалось выходить сухим из воды. В Париже он даже умудрился соблазнить дочь надзирателя, и та помогла ему бежать из тюрьмы.Граф де ля Ромэ со своей счастливой супругой, принцессой де ТуссонМонте-Карло стало излюбленным местом «охоты» для карточного шулера графа де ля Ромэ. Там он познакомился с 40-летней принцессой де Туссон. Женщина потеряла голову от страсти и с восторгом приняла его предложение руки и сердца. Во время медового месяца супруг распродал все драгоценности жены и под предлогом срочных дел в Индии скрылся в неизвестном направлении с вырученными деньгами. Принцесса ждала его возвращения еще много лет. Он же в это время провернул ту же аферу в Берлине: познакомился с наследницей крупного состояния, женился на ней и прибрал к рукам все ценные бумаги семьи. Обогатившись, мошенник скрылся. Когда его задержали в Гааге, выяснилось, что он – член международной шайки аферистов, а настоящее его имя – Белла Клим.Принцесса Виктория цу Шаумбург-Липпе с мужем, Александром Зубковым, 1927Принцесса Виктория цу Шаумбург-Липпе с мужем, Александром Зубковым, 1927В 1927 г. в Бонне состоялась свадьба сестры последнего германского кайзера Вильгельма II, 61-летней принцессы Виктории цу Шаумбург-Липпе с 27-летним Александром Зубковым. В Европе разразился скандал. Экс-кайзер не дал согласия на этот брак, все европейские королевские и княжеские дома бойкотировали это событие, но принцесса потеряла голову и никого не слушала. Молодой супруг за несколько месяцев промотал ее состояние и влез в долги . Чтобы расплатиться с ними, принцессе пришлось пустить с молотка личное имущество. Ее сердце не выдержало, и в 1929 г. она скончалась. Мошенника выдворили из страны, он перебрался в Люксембург, где устроился работать официантом и представлялся всем «зятем кайзера».Анри Ландрю, аферист и убийцаАнри Ландрю с одной из жертвСамой страшной стала история «синей бороды» Анри Дезире Ландрю. Брачные аферы были не самым большим его преступлением – своих жертв он не только обманывал, но и жестоко убивал после женитьбы, а трупы сжигал в печи. Одиноких дам он искал с помощью брачных объявлений в газетах. Каждый раз он представлялся другим именем – всего у него было 96 псевдонимов. С 1914 по 1919 гг. «мэтр убийства», как его прозвали в газетах, соблазнил 283 и убил 11 женщин, за что был казнен.Анри Ландрю с жаром выступал в суде, негодуя против *несправедливых обвинений*Джованни ВильоттоА самым результативным брачным аферистом и многоженцем считают Джованни Вильотто (он же Николай Перусков, он же Фред Джип): с 1949 по 1981 гг. он умудрился жениться 105 раз! У него было 50 паспортов на разные имена. В 1983 г. его осудили и посадили в тюрьму, где он и скончался в 1991 г.Остап Бендер и мадам Грицацуева – классический пример брачной аферы Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)