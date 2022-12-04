Малоизвестные мифы о создании мира

Споры между сторонниками теории креационизма и эволюционной теории не утихают и по сей день. Однако в отличие от теории эволюции, креационизм включает в себя не одно, а сотни различный теорий (если не больше). В этой статье мы расскажем о десяти самых необычных мифах древности.



Миф о Пань-гу

Чернобог и Белобог

Армянская дуальность

Скандинавский миф о ледяном гиганте

Греческий миф о шариках

Египетский бог, который очень любил свою тень

Миф народа Йоруба – о Песках Жизни и курице

Ацтекская «Война Богов»

Японский «Мировой Котёл»

Цветок лотоса и «Ом-м»