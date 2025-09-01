С нами не соску...
История конкурсов по скоростному поеданию пищи

История конкурсов по скоростному поеданию пищи В некоторых странах скоростное поедание пищи рассматривается как спорт. Во время конкурсов участники соревнуются друг с другом в потреблении как можно большего количества еды за отведенное время — обычно не более 15 минут.

В США этот вид состязаний известен с довольно давних времен, будучи одним из традиционных развлечений на сельских ярмарках.
Некоторые организаторы подобных соревнований устанавливают для победителей денежные призы, размер которых может доходить до 10 тысяч долларов. В мире даже существует несколько организаций, позиционирующих себя как профессиональные федерации по скоростному поеданию пищи — например, IFOCE (Международная федерация скоростного поедания) и All Pro Eating. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 1915 год. Конкурс по поеданию арбузов в Цинциннати, штат Огайо. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 4 июля 1919 года. Конкурс по поеданию пирогов в рамках празднования Дня независимости. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 1920 год. Лоис и Рут Уодделл съели в общей сложности 204 устрицы. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 1922 год. Конкурс по поеданию пончиков, организованный Армией спасения. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 7 сентября 1934 года. Конкурс по поеданию пирогов на Всемирной выставке в Чикаго. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 1939 год. 12-летний Джозеф Руболотта стал чемпионом мира по поеданию пончиков на конкурсе в Нью-Йорке. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 4 ноября 1948 года. Девушки бродвейских шоу соревнуются в конкурсе по поеданию спагетти без рук. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 1948 год. 6-летний Ричард Барански наслаждается своей победой после того, как съел 10-дюймовый клюквенный пирог за 15 секунд. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 1950 год. Конкурс по поеданию арбузов в Риме, Италия. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 29 ноября 1950 года. Мальчики практикуются перед конкурсом по поеданию пирогов на Лос-Анджелесском продовольственном шоу.
История конкурсов по скоростному поеданию пищи 19 ноября 1952 года. Конкурс по поеданию сосисок в Мюнхене, Германия. Победитель (второй слева) съел 15 сосисок за 1 минуту и 45 секунд. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 25 июля 1952 года. Лондонские учащиеся пытаются съесть подвешенный картофель. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 13 мая 1954 года. Патрульный из Денвера Джо Хейл позирует с победителями конкурса по поеданию пирогов. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 1958 год. Зрители смотрят, как Джо Стил принимает участие в конкурсе по поеданию пищи. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 5 декабря 1967 года. Участник конкурса атакует тарелку со спагетти в ресторане Alpino в Лондоне. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 22 августа 1968 года. 12-летний Мишель Биллингслай во время конкурса по поеданию пирогов в Денвере, штат Колорадо. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 18 августа 1976 года. Ученица начальной школы участвует в конкурсе по поеданию пирогов в Денвере, штат Колорадо. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 20 апреля 1978 года. Дэйв Восе кривится перед победой в конкурсе по поеданию пищи, состоявшемся в память о печально известном людоеде из Колорадо Альфреде Пэкере. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 13 апреля 1984 года. Дэн Блюмштейн ест во время конкурса Альфреда Пэкера. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 20 сентября 1985 года. Мужчины соревнуются в конкурсе по поеданию ребрышек в Денвере, штат Колорадо. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 2 сентября 1987 года. Игрок команды «Денвер Бронкос» участвует в благотворительном конкурсе по поеданию ребрышек в Денвере. История конкурсов по скоростному поеданию пищи 1950 год.

источник

