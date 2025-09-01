История конкурсов по скоростному поеданию пищи

В некоторых странах скоростное поедание пищи рассматривается как спорт. Во время конкурсов участники соревнуются друг с другом в потреблении как можно большего количества еды за отведенное время — обычно не более 15 минут.
В США этот вид состязаний известен с довольно давних времен, будучи одним из традиционных развлечений на сельских ярмарках. 1915 год. Конкурс по поеданию арбузов в Цинциннати, штат Огайо. 4 июля 1919 года. Конкурс по поеданию пирогов в рамках празднования Дня независимости. 1920 год. Лоис и Рут Уодделл съели в общей сложности 204 устрицы. 1922 год. Конкурс по поеданию пончиков, организованный Армией спасения. 7 сентября 1934 года. Конкурс по поеданию пирогов на Всемирной выставке в Чикаго. 1939 год. 12-летний Джозеф Руболотта стал чемпионом мира по поеданию пончиков на конкурсе в Нью-Йорке. 4 ноября 1948 года. Девушки бродвейских шоу соревнуются в конкурсе по поеданию спагетти без рук. 1948 год. 6-летний Ричард Барански наслаждается своей победой после того, как съел 10-дюймовый клюквенный пирог за 15 секунд. 1950 год. Конкурс по поеданию арбузов в Риме, Италия. 29 ноября 1950 года. Мальчики практикуются перед конкурсом по поеданию пирогов на Лос-Анджелесском продовольственном шоу. 19 ноября 1952 года. Конкурс по поеданию сосисок в Мюнхене, Германия. Победитель (второй слева) съел 15 сосисок за 1 минуту и 45 секунд. 25 июля 1952 года. Лондонские учащиеся пытаются съесть подвешенный картофель. 13 мая 1954 года. Патрульный из Денвера Джо Хейл позирует с победителями конкурса по поеданию пирогов. 1958 год. Зрители смотрят, как Джо Стил принимает участие в конкурсе по поеданию пищи. 5 декабря 1967 года. Участник конкурса атакует тарелку со спагетти в ресторане Alpino в Лондоне. 22 августа 1968 года. 12-летний Мишель Биллингслай во время конкурса по поеданию пирогов в Денвере, штат Колорадо. 18 августа 1976 года. Ученица начальной школы участвует в конкурсе по поеданию пирогов в Денвере, штат Колорадо. 20 апреля 1978 года. Дэйв Восе кривится перед победой в конкурсе по поеданию пищи, состоявшемся в память о печально известном людоеде из Колорадо Альфреде Пэкере. 13 апреля 1984 года. Дэн Блюмштейн ест во время конкурса Альфреда Пэкера. 20 сентября 1985 года. Мужчины соревнуются в конкурсе по поеданию ребрышек в Денвере, штат Колорадо. 2 сентября 1987 года. Игрок команды «Денвер Бронкос» участвует в благотворительном конкурсе по поеданию ребрышек в Денвере. 1950 год.
