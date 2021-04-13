Почему в Китае и Японии крыши старинных сооружений имеют изогнутую форму

Крыши изогнутой формы появились не случайно / Фото: 123ru.net

Конструкция изогнутой крыши гораздо сложнее, чем прямой / Фото: 123ru.net

Тропические ливни не только очень сильные, но и затяжные / Фото: ua.112.ua

Балки изогнуты для того, чтобы дождевая вода лилась на удалении от фасада / Фото: jooinn.com

Согласно легенде, изогнутую крышу придумал крестьянин для защиты дома от драконов / Фото: chaline.ru

Возможна такая форма обусловлена необходимостью в правильной циркуляции энергетических потоков по фен-шуй / Фото: fenschu.ru

Такая форма не только выдвигала крышу подальше от стен, но и отличалась высокой сейсмоустойчивостью / Фото: anime.com.ru

Изогнутая крыша смотрится очень красиво, в то же время эта конструкция - практическая необходимость / Фото: mediakron.bc.edu

Такие конструкции можно было наблюдать на территории Японии и Китая несколько тысячелетий назад / Фото: travel-dom.ru