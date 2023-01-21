Кинжалы Анжелины Джоли, пишущие машинки Тома Хэнкса и другие необычные коллекции звёзд Голливуда

Практически у каждого есть какое-нибудь занятие, называемое емким словом - хобби. Кто–то собирает монетки с марками, кто–то клеит модели парусников, а кто-то питает страсть к компьютерным играм или грампластинкам. И, разумеется, что "отводят душу" за любимым увлечением и знаменитости, предпочитающие выделяться среди окружающих даже в своем хобби. Ведь имея большие возможности, почему бы не собирать печатные машинки - как Том Хэнкс, кованные изделия - как Бред Питт, автомобили - как Брюс Уиллис, или же танки и другую военную технику - как Арнольд Шварценеггер. О пристрастиях звезд Голливуда в коллекционировании, далее - в нашем обзоре.
О том, что звёзды мирового кино, личности незаурядные и талантливые, говорить не приходится. Но только ли своими талантами они могут нас удивлять? Не менее удивительными являются их коллекции и хобби. Некоторые из них прекрасны, а некоторые довольно таки необычные! Так что же, к примеру, собирают современные звёзды Голливуда?
Для начала хотелось бы обобщить виды коллекционирования в целом. Очень широко распространена среди голливудских звезд категория любителей средств передвижения, которые поддерживая свой мужественный имидж, предпочитают «играть в машинки». Есть категория любителей одежды, обуви и аксессуаров, а также сугубо женская - собирательниц всевозможных игрушек. Но есть категория коллекционеров-оригиналов. Их собрания действительно удивляют. Вот с них, пожалуй, и начнем...
Том Хэнкс и его уникальная коллекция раритетных пишущих машинок
Том Хэнкс и его уникальная коллекция раритетных пишущих машинок.
Ни для кого сейчас не секрет то, что увлечения напрямую отражают личные качества и сильные стороны любого человека. Необычное хобби — это еще одна сторона богатой натуры известного американского актера и романтика Тома Хэнкса — одного из самых высокооплачиваемых и известных в Голливуде. Разумеется, что будучи успешным и довольно состоятельным, Хэнкс мог бы коллекционировать автомобили или ценный антиквариат, не стесняясь в средствах. А с другой стороны, почему бы не раритетные пишущие машинки, которые сейчас стоят огромных денег.
Весьма внушительная коллекция старинных пишущих машинок актера насчитывает уже более 200 редких экземпляров, которая разрастается из года в год. Главной особенностью этой коллекции является то, что актер коллекционирует только портативные печатные машинки начала XX века. Практически из каждого своего путешествия Том привозит очередной редкий экземпляр и с чувством необыкновенного удовлетворения торжественно выставляет его в свой коллекционный ряд. К слову сказать, в собрании актера есть образцы не только с латинским алфавитом, но и с русским и даже арабским.
Том Хэнкс и его уникальная коллекция раритетных пишущих машинок.
Следует отметить, что это хобби актера зародилось еще в детстве, когда Хэнкс мечтал стать писателем. А теперь он владелец уникальной коллекции, которой нет равных в мире. И это притом, что ее экспонаты не просто стоят на полках за стеклом. Каждая модель, попадающая к Хенксу в руки, лично им самим подвергается тщательнейшей ревизии, разбирается, чистится и смазывается. Не имеет актер привычки доверять свои экспонаты кому-либо. И, что любопытно, хранятся машинки в полной боевой готовности, актер в любое время может продемонстрировать друзьям и знакомым их в рабочем режиме. Что тут сказать - талантливый человек талантлив во всем. С золотыми руками и светлой головой никакая сложная механика не страшна.
Брэд Питт и эксклюзивные кованые изделия
Брэд Питт коллекционирует эксклюзивные кованые изделия.
Не устоял перед страстью к коллекционированию и главный секс-символ Голливуда.
Исходя из того, чем увлекается Брэд Питт можно сказать, что он большой эстет по своей натуре. Он коллекционирует уникальные кованые изделия, привлекающие и своим оригинальным дизайном, и идеей, и манерой исполнения. Вообще же интересы актера весьма многогранны. Он обожает картины и даже приобрел одно из произведений Нео Тауха за миллион долларов.
Страсть к ножам и кинжалам Анжелины Джоли
Страсть к ножам и кинжалам Анжелины Джоли.
Кто бы мог подумать, что актриса Анджелина Джоли имеет слабость к ножам? Ее внушительная коллекция действительно впечатляет. Собирать эти предметы «миссис Питт» начала еще с 12 лет, когда мама подарила ей первый нож. С тех пор интерес актрисы сосредоточен на ножах и кинжалах эпохи Ренессанса и Средневековья. Причём, она их не только коллекционирует, по слухам, любит актриса ими забавляться и в сексуальных играх. Особо пикантным является факт о том, что актриса хранит пузырьки с кровью Билли Боба Торнтона, бывшего своего мужа. Сама Джоли призналась, как ножами наносила себе раны во время секса, чтобы сделать свои чувства еще более острыми. Примечательно, что увлечённость Анджелины холодным оружием разделяет и её старший сын Медокс.
Автомобили Брюса Уиллиса, военная техника Арнольда Шварценеггера, самолеты Джона Траволты
Брюса Уиллис.
Самая распространённая категория звездных коллекционеров — это любители всяческих средств передвижения. И если Брюс Уиллис, поддерживая свой образ "крепкого орешка", предпочитает просто «играть в машинки», которых у него порядка 40 экземпляров, то его коллега по цеху Арнольд Шварценеггер пошёл куда дальше.
Арнольд Шварценеггер
С самого детства, испытывая пристрастие к машинкам и танкам, мегазвезда собрал коллекцию из девяти десятков вездеходов марки «Хаммер», боевого суперджипа и даже настоящего танка.
Самолеты - страсть Джона Траволты.
К средствам передвижения имеет большую страсть и Джон Траволта. И так как передвигаться он предпочитает не по земле, а по воздуху, его коллекция состоит из обычных самолётов.
Звезды, коллекционирующие игрушки
Тех, кто увлекается собирательством игрушек, не так уж и мало среди звезд Голливуда. Больше всего впечатлят собрание кукол и фарфоровых статуэток Деми Мур, насчитывающее около 3000 экземпляров. Оно бесспорно является лидером и по количеству, и по суммарной стоимости. О стоимости этой коллекции можно только догадываться, ведь только один презент Брюса Уиллиса во времена супружества потянул на 55 тысяч долларов. К слову, именно во время замужества за Брюсом Уиллисом Деми и начала собирать свою оригинальную коллекцию.
Куклы Деми Мур.
И, что любопытно, маленькие девочки с плюшевыми мишками, морщинистые старушки и прочие «фарфоровые обитатели» дома актрисы застрахованы в общей сложности на 2 миллиона долларов. Нынешний ее муж Эштон Катчер говорит, что боится кукол Деми: "Я то и дело вздрагиваю, когда встречаюсь взглядом с этими ордами фарфоровых глаз- они же прямо как настоящие".
Леонардо Ди Каприо - обладатель коллекции персонажей «Звездных войн».
Обладателем одной из крупнейших в мире коллекций фигурок различных киношных, мультяшных и игровых персонажей, в том числе героев «Звездных войн» является Леонардо Ди Каприо. В ней есть пластиковые Харрисон Форд и Марк Хэмилл, сыгравшие Люка Скайуокера в разных частях эпопеи, а также уникальная фигурка Хи-Мена из мультсериала «Властители вселенной» 1980-х годов.
Одежда обувь и прочие аксессуары
Риз Уизерспун - любительница антикварного белья и пластиковой посуды.
Довольно необычное увлечение у актрисы Риз Уизерспун. Она коллекционирует антикварное белье. Восхитительные экземпляры старинных винтажных корсетов и кружевных пеньюаров для своей коллекции она покупает в лавках антикварной одежды и на блошиных рынках. Страсть к антикварному белью идет вместе с большим интересом к сложной старинной вышивке. Такое хобби звезды является сугубо женским.
Однако помимо этого у актрисы есть еще одно увлечение. Она собирает одноразовую пластиковую посуду, при этом внимание уделяя определенному бренду. Как говорит сама Риз, она не могла пройти мимо магазинов, предлагающих брендовый пластик!
А со временем актриса и вовсе решила инвестировать в свои увлечения и открыла собственную модную марку Draper James. В сотрудничестве с Crate & Barrel она разрабатывает коллекции посуды и домашнего декора.
Мадонна - коллекционер обуви.
Далее в списке коллекционеров одежды и обуви идёт певица Мадонна. В её гардеробе обувь исчисляется несколькими сотнями пар. Некоторые из туфель настолько драгоценны и хрупки, что Мадонна их никогда не носит. В жизни певица предпочитает менее роскошную обувь, например, кроссовки от фирмы Adidas. А совсем недавно легендарная поп-дива представила новую коллекцию собственной брендовой обуви Truth or Dare, которую составили довольно универсальные модели традиционных расцветок с весьма оригинальными деталями.
Килты - хобби известного голливудского актера Шона О`Коннери.
Довольно необычное хобби и у известного голливудского актера Шона О`Коннери. Он собрал самую большую коллекцию боевых шотландских юбок — килтов.
Разносторонние интересы Джонни Деппа
Один из самых популярных актеров современности Джонни Депп — прирожденный коллекционер, имеющий множество странных увлечений. Этот голливудский актер и сам считается довольно странным. Под стать сложившемуся образу и его увлечения. Он собирает все подряд! В разное время его пристрастиями были - летучие мыши, жуки, шляпы, скелеты и чучела животных, гитары, рисунки психопатов-убийц, рукописи и личные вещи писателя Джека Керуака. К слову, Депп обладает не только изданиями и рукописями работ Керуака, но и плащом, курткой и чемоданом автора.
Джонни Депп — прирожденный коллекционер.
Собирает актер и предметы искусства - его манят картины, а также лампы и мебель в стиле ар-деко. Депп собрал десятки фигурок и картин с изображениями цирковых артистов. Другая коллекция — брендовые куклы Барби. Сначала актер покупал кукол своим детям, но так увлекся, что стал приобретать их для себя. Его любимые экспонаты — куклы-знаменитости: Бейонсе, Элвис Пресли, Линдси Лохан. А совсем недавно, актер купил греческий остров за несколько миллионов долларов. Как знать, может он теперь начнет коллекционировать и острова...
P.S.
Многим из читателей наверняка припомнились свои детские коллекции фантиков, значков, марок, открыток и прочего добра. И пусть это увлечение было не таким ярким, на фоне коллекций голливудских звезд, но всё же каждому дорого именно то воспоминание, когда чувство гордости за свою коллекцию буквально распирало, и ее хотелось показать ее всем. Поэтому продолжайте увлекаться, коллекционируйте то, к чему тянется ваша душа, и пусть это приносит вам приятные эмоции и восторженные ощущения.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии