Кинжалы Анжелины Джоли, пишущие машинки Тома Хэнкса и другие необычные коллекции звёзд Голливуда



Том Хэнкс и его уникальная коллекция раритетных пишущих машинок



Том Хэнкс и его уникальная коллекция раритетных пишущих машинок.

Том Хэнкс и его уникальная коллекция раритетных пишущих машинок.

Брэд Питт и эксклюзивные кованые изделия

Брэд Питт коллекционирует эксклюзивные кованые изделия.

Страсть к ножам и кинжалам Анжелины Джоли

Страсть к ножам и кинжалам Анжелины Джоли.

Автомобили Брюса Уиллиса, военная техника Арнольда Шварценеггера, самолеты Джона Траволты

Брюса Уиллис.

Арнольд Шварценеггер

Самолеты - страсть Джона Траволты.

Звезды, коллекционирующие игрушки

Куклы Деми Мур.

Леонардо Ди Каприо - обладатель коллекции персонажей «Звездных войн».

Одежда обувь и прочие аксессуары

Риз Уизерспун - любительница антикварного белья и пластиковой посуды.

Мадонна - коллекционер обуви.

Килты - хобби известного голливудского актера Шона О`Коннери.

Разносторонние интересы Джонни Деппа

Джонни Депп — прирожденный коллекционер.

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